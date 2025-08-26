Biri karısını diğeri kocasını aldattı... İki yuvayı yıkan aşıklar şimdi ihanetin kitabını yazıyor!

Haberin Devamı

Zaten bu yüzden sık sık setlerde başlayan aşklar duyuluyor magazin dünyasında. Bazıları uzun soluklu oluyor bazıları saman alevi gibi parlayıp sönüyor. Bazıları da bir tür skandala dönüşüyor.

Tıpkı birlikte bir program sunarken birbirlerine aşık olan sonra da evli oldukları eşlerinden boşanıp birlikte bir hayat kuran iki ünlü gibi.

Yasak aşkları, 'ihanet skandalına' dönüşen bu iki ünlü, olup biteni kendileri çoktan unuttu.

Hatta görünüşe göre kendilerini kadın erkek ilişkileri konusunda uzman olarak görmeye başladılar ki bu konuda birlikte bir kitap yazmaya bile karar verdiler.

BİRBİRLERİNE AŞIK OLDULAR... EŞLERİNİ BİLE GÖZLERİ GÖRMEDİ

Daha iki yıl önce bunca konuşulan bu aşkın kahramanları Amy Robach ile T.J. Holmes…

Good Morning America adlı programı sundukları sırada birbirlerine aşık olan Robach ile Holmes, o sırada başkalarıyla evliydi...

Bu yüzden aralarındaki aşkı ekip arkadaşlarından bile sakladılar. Ama tabii böyle bir durumun sonsuza kadar gözlerden uzak tutulmasının olasılığı da yoktu. Sonunda her gerçek gibi bu yasak aşk da ortaya çıktı. İkisi de eşlerinden boşandı. Hayatı birbirleriyle paylaşmaya başladılar.

Onların bir süre çok konuşulan ihanetine döneceğiz ama Amy Robach ile T.J Holmes'un yeni adımından söz edelim istiyoruz.





KADIN VE ERKEK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE KİTAP YAZMAYI PLANLIYORLAR

Yasak aşklarıyla magazin dünyasına damga vuran ikili, şimdi kadın ve erkek ilişkilerine dair bir kitap yazmaya hazırlanıyor...

Radar adlı internet sitesinin haberine göre Robach ile Holmes, "aşk, dayanıklılık ve dönüşüm" hakkında bir kitap yazmayı kafalarına koydu. Kaynaklara bakılırsa "Bütün bu olanlardan gerçekten daha güçlü çıktıklarına ve başkalarıyla paylaşacakları olduğuna inanıyorlar."

Her ne kadar onlar böylesine kendilerinden emin olsa da tam tersi düşünenler de var.

Bu konuda yorum yapan bir kişi Amy Robach ve T.J. Holmes gibi yasak aşk yüzünden eşlerini aldatan iki ismin, kadın- erkek ilişkileri hakkında kitap yazmayı tasarlamasını "Bu bir kundakçının yangın güvenliği üzerine kitap yazmasına benziyor" diye konuştu.

Hatta aynı kişi "Evliliklerinizi havaya uçurup küllerini satıp para kazanamazsınız" diye sürdürdü eleştirisini.

AŞKLARINI SAKLAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTILAR

Good Morning America adlı programı birlikte sunarken birbirlerine aşık olan Robach ile Holmes, başlangıçta magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşmemek için ellerinden gelenin fazlasını yaptılar.

Aşklarını saklayabildikleri kadar sakladılar.

Ama her zamanki gibi gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir alışkanlığı vardı. Onların yasak aşkı da katıldıkları bir spor etkinliğinde gün yüzüne çıktı.

Sonra elbette evlilikleri bitti ve artık aşklarını rahat rahat yaşamaya başladılar.





ESKİ EŞLERİ DE BİRBİRLERİNE AŞIK OLDU

Bu skandal aşkın ortaya çıkmasından sonra TV kanalından ayrılan çift şimdi Amy &T.J adlı bir podcast yayını sunuyor. Orada da zaman zaman ilişkileriyle ilgili bazı ayrıntıları gündeme getiriyorlar.

Bu arada bu yasak akla ilgili aşka bir çarpıcı ayrıntı daha var.

O da Robach ile Holmes'un eski eşlerinin birbirlerini teselli ederken aşka düşüp ilişki yaşamaya başlaması.

Bir başka deyişle söylersek kamera arkasında yaşanan bu ihanet bir değil iki aşk doğurdu.





Amy Robach ilk evliliğini Tim McIntosh ile yapmıştı. 2010 yılında Andrew Shue ile yaptığı ikinci evliliği ise T.J Holmes aşkı yüzünden bitti.





Holmes ise Amy Ferson ile ilk evliliğini yaptı. Sonra Marilee Fiebig ile hayatını birleştirdi. Fakat o evliliğini bitiren Robach ile yaşadığı aşk oldu.Robach ve Holmes'un eski eşleri de teselliyi birbirlerinde bulurken aşka düştüler.