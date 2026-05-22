Biri karısını diğeri kocasını aldattı... İki yuvayı yıkan aşıklar evlenmeye hazırlanıyor: Düğün tarihi belli oldu!

İki ünlü sunucu da evliliklerinde sorunlar yaşıyordu, ekran ortaklıkları ve yıllardır süren arkadaşlıkları onları birbirlerine daha da yaklaştırdı.

En sonunda da boş kalan kalpleri birbirini buldu. Ama eşlerine gerçeği söylemek yerine onlara ihanet etmeyi seçtiler ve kendi hayranları da dahil herkesin tepkisini çektiler.

Skandal yasak aşkın kahramanları T.J. Holmes ve Amy Robach, düğün tarihlerine en sonunda karar verdiler. Ünlü çift geçtiğimiz aylarda nişanlandıklarını açıklamıştı.

Hatta düğünlerine aldatıp sonra da terk ettikleri eski eşlerini de çağırmayı düşündükleri iddia edildi.

ABD televizyonlarının en çok izlenen sabah kuşağının eski sunucuları T.J. Holmes ve Amy Robach, geçtiğimiz gün birlikte katıldıkları yayında sunucunun düğün tarihlerini bilip bilmedikleri sorusuna “Biliyoruz” diye yanıt verdiler.

Ama kesinleştirdikleri düğün tarihini açıklamak istemediler. “Henüz açıklamadığımız, ama bizim için çok özel olacak bir evlilik planımız var. Bunun ne olduğunu söyleyemeyiz. Bu bizim için çok önemli.” diyen ünlü aşıkların düğün planları gizlice ilerliyor…

Buna rağmen bu merakla beklenen düğünle ilgili ilginç bir iddia ortalıkta dolaşmaya devam ediyor. 48 yaşındaki T.J. Holmes ve 53 yaşındaki Amy Robach, aldattıkları eski eşlerini de düğünlerine davet etmek istiyorlar!

Bu 2022’den beri konuşulan skandallarla dolu aşk hikâyesinin diğer kahramanları yani aldatılıp terk edilen eski eşlerin macerası da olayın en tuhaf kısımlarından biri…

T.J. Holmes’un eski karısı Marilee Fiebig ile Amy Robach’ın eski kocası Andrew Shue da şu anda büyük bir aşk yaşıyorlar!

Aslında meslektaş olan eşleri sayesinde eskiden beri tanışan ikili aldatılıp evlilikleri dağıldıktan sonra teselliyi birbirlerinin kollarında buldular. Ve 2024’te onlar da birbirleriyle sevgili oldular.

Bu tuhaf ve karmaşık ilişkiler ağına sahip eski eşler ve yeni sevgililerin yaklaşan düğünde bir araya gelip gelmeyecekleri yani düğüne davet edilen ve hali hazırda sevgili olan Marilee Fiebig ve Andrew Shue’nun orada olup olmayacakları yılın en merakla beklenen magazin haberlerinden biri olmayı sürdürüyor.

İkisi de üçüncü evliliklerini yapmaya hazırlanan Holmes ve Robach, son eşlerinden ayrılıkları sırasında sevgili oldukları ortaya çıktıktan üç yıl sonra, Ekim 2025'te nişanlandıklarını duyurdular.

T.J. Holmes'ün Marilee Fiebig’den 13 yaşında Sabine adında bir kızı, ayrıca ilk eski eşi Amy Ferson’dan da Brianna adında bir kızı ve Jaiden adında bir oğlu var.

Amy Robach'ın ise ilk eski kocası Tim McIntosh’dan 23 ve 20 yaşında Ava ve Annalise adında iki kızı var.