×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Biri karısını diğeri kocasını aldattı... İki yuvayı yıkan aşıklar evlenmeye hazırlanıyor: Düğün tarihi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Amy Robach#T.J. Holmes#Sunucu
Biri karısını diğeri kocasını aldattı... İki yuvayı yıkan aşıklar evlenmeye hazırlanıyor: Düğün tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 14:14

Ekranın en sevilen sabah şovlarından birini birlikte sunan ikisi de evli sunucuların bir süredir ilişki yaşadıklarının ortaya çıkması son yılların en büyük ekran skandalı olarak anılmıştı. Aradan dört yıl geçti ve bu skandal aşkın kahramanları şimdi kendileri nikah masasına oturmaya hazırlanıyor…

Haberin Devamı

İki ünlü sunucu da evliliklerinde sorunlar yaşıyordu, ekran ortaklıkları ve yıllardır süren arkadaşlıkları onları birbirlerine daha da yaklaştırdı.

Biri karısını diğeri kocasını aldattı... İki yuvayı yıkan aşıklar evlenmeye hazırlanıyor: Düğün tarihi belli oldu

En sonunda da boş kalan kalpleri birbirini buldu. Ama eşlerine gerçeği söylemek yerine onlara ihanet etmeyi seçtiler ve kendi hayranları da dahil herkesin tepkisini çektiler.

Skandal yasak aşkın kahramanları T.J. Holmes ve Amy Robach, düğün tarihlerine en sonunda karar verdiler. Ünlü çift geçtiğimiz aylarda nişanlandıklarını açıklamıştı.

Biri karısını diğeri kocasını aldattı... İki yuvayı yıkan aşıklar evlenmeye hazırlanıyor: Düğün tarihi belli oldu

Haberin Devamı

Hatta düğünlerine aldatıp sonra da terk ettikleri eski eşlerini de çağırmayı düşündükleri iddia edildi.

ABD televizyonlarının en çok izlenen sabah kuşağının eski sunucuları T.J. Holmes ve Amy Robach, geçtiğimiz gün birlikte katıldıkları yayında sunucunun düğün tarihlerini bilip bilmedikleri sorusuna “Biliyoruz” diye yanıt verdiler.

Biri karısını diğeri kocasını aldattı... İki yuvayı yıkan aşıklar evlenmeye hazırlanıyor: Düğün tarihi belli oldu

Ama kesinleştirdikleri düğün tarihini açıklamak istemediler. “Henüz açıklamadığımız, ama bizim için çok özel olacak bir evlilik planımız var. Bunun ne olduğunu söyleyemeyiz. Bu bizim için çok önemli.” diyen ünlü aşıkların düğün planları gizlice ilerliyor…

Buna rağmen bu merakla beklenen düğünle ilgili ilginç bir iddia ortalıkta dolaşmaya devam ediyor. 48 yaşındaki T.J. Holmes ve 53 yaşındaki Amy Robach, aldattıkları eski eşlerini de düğünlerine davet etmek istiyorlar!

Biri karısını diğeri kocasını aldattı... İki yuvayı yıkan aşıklar evlenmeye hazırlanıyor: Düğün tarihi belli oldu

Bu 2022’den beri konuşulan skandallarla dolu aşk hikâyesinin diğer kahramanları yani aldatılıp terk edilen eski eşlerin macerası da olayın en tuhaf kısımlarından biri…

Haberin Devamı

T.J. Holmes’un eski karısı Marilee Fiebig ile Amy Robach’ın eski kocası Andrew Shue da şu anda büyük bir aşk yaşıyorlar!

Biri karısını diğeri kocasını aldattı... İki yuvayı yıkan aşıklar evlenmeye hazırlanıyor: Düğün tarihi belli oldu

Aslında meslektaş olan eşleri sayesinde eskiden beri tanışan ikili aldatılıp evlilikleri dağıldıktan sonra teselliyi birbirlerinin kollarında buldular. Ve 2024’te onlar da birbirleriyle sevgili oldular.

Bu tuhaf ve karmaşık ilişkiler ağına sahip eski eşler ve yeni sevgililerin yaklaşan düğünde bir araya gelip gelmeyecekleri yani düğüne davet edilen ve hali hazırda sevgili olan Marilee Fiebig ve Andrew Shue’nun orada olup olmayacakları yılın en merakla beklenen magazin haberlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Haberin Devamı

Biri karısını diğeri kocasını aldattı... İki yuvayı yıkan aşıklar evlenmeye hazırlanıyor: Düğün tarihi belli oldu

İkisi de üçüncü evliliklerini yapmaya hazırlanan Holmes ve Robach, son eşlerinden ayrılıkları sırasında sevgili oldukları ortaya çıktıktan üç yıl sonra, Ekim 2025'te nişanlandıklarını duyurdular.

T.J. Holmes'ün Marilee Fiebig’den 13 yaşında Sabine adında bir kızı, ayrıca ilk eski eşi Amy Ferson’dan da Brianna adında bir kızı ve Jaiden adında bir oğlu var.

Biri karısını diğeri kocasını aldattı... İki yuvayı yıkan aşıklar evlenmeye hazırlanıyor: Düğün tarihi belli oldu

Amy Robach'ın ise ilk eski kocası Tim McIntosh’dan 23 ve 20 yaşında Ava ve Annalise adında iki kızı var.

Gözden Kaçmasın‘İhanete uğramasaydık bu aşk doğmazdı’ Eşleri tarafından aldatılıp sevgili olmuşlardı... Ünlü çift evlilik yolunda‘İhanete uğramasaydık bu aşk doğmazdı’ Eşleri tarafından aldatılıp sevgili olmuşlardı... Ünlü çift evlilik yolundaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Amy Robach#T.J. Holmes#Sunucu

BAKMADAN GEÇME!