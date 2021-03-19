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Haber Giriş: 19.03.2021 - 07:40 | Son Güncelleme:

Biri hastanede, diğeri evinde

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Biri hastanede, diğeri evinde

KORONAVİRÜSE yakalanan iki ünlü isim, sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

Hastanede tedavi gören şarkıcı Gülçin Ergül, son 2 gündür sürekli uyuduğunu, durumunun iyiye gittiğini ve birkaç gün içinde taburcu edileceğini söyledi. Tedavisi evinde yapılan Yağmur Tanrısevsin ise şöyle dedi: “Apartman komşularımdan bazılarında COVID-19 vardı. Geçen çarşamba baş ağrısı ve ateş ile kendini gösterince test yaptırdım. Sonucun pozitif olduğunu öğrendim. 1 saat içinde ilaçlarım eve geldi. Bugün (dün) 7’nci günüm ve tedavime devam ediyorum. Orta şiddette atlatıyorum sanırım. İyi beslenerek dinleniyorum. Çok dikkat etmeme rağmen virüse yakalandım. Sağlık en önemli nimet, bir kere daha anladım.”

 

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