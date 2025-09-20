Tesadüfün bu kadarı ünlü aileyi buldu... Sanki ne zaman hamile kalacağını bile ince ince hesaplamış!

Haberin Devamı

Ama bu türden dünyanın ilgisini çeken başka bazı ailelerde çocukların doğum tarihleri bile sanki ince ince hesaplanmış gibi görünür...

Aslına bakılırsa bunu böyle planlamak çok kolay olmasa da bazen tesadüfler öyle arka arkaya gelir ki insan "Bu kadarı nasıl olur!" diye geçirir aklından.

İşte şimdi tam da böyle bir aile, yakın zamanda birer gün arayla iki çocuğunun doğum gününü kutlayacak.

Üstelik işin daha da ilginci bu ailenin babası ile en küçük çocuğu da 43 yıl arayla aynı gün dünyaya geldi.

Gelin, bir bakalım kim bu aile..

İKİ KARDEŞİN ARASINDA DÖRT YIL VE BİR GÜN VAR

Dünya üzerinde en fazla ilgi gören ve merak uyandıran "taçlı" ailelerden biri olan Ürdün kraliyet ailesi bu çocukların doğum günleriyle ilgi çeken aile.

Haberin Devamı

1993 yılında evlenen Kraliçe Rania ile Kral Abdullah, önümüzdeki hafta iki kızları İman ile Salma'nın yeni yaşlarını kutlayacak.

Önce çiftin küçük kardeş Selma'nın doğum günü var...

Genç kız, 26 Eylül 2000'de dünyaya gözlerini açtı. 25 yaşını bitirecek olan Salma'dan bir gün sonra da ablası İman'ın yeni yaşı kutlanacak.

27 Eylül 1996'da dünyaya gelen İman, 2023 yılının mart ayında Jameel Thermiotis ile evlendi ve bu yılın içinde Amine adını verdikleri bir kız bebekleri dünyaya geldi.

Özetle, iki kız kardeş dört yıl ve bir gün arayla dünyaya geldi. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan anneleri Kraliçe Rania da her yıl iki kızının yeni yaşlarını kutlamayı hiç aksatmadan sürdürüyor.

Prenses İman ile Prenses Salma'nın doğum günleri arasında dört yıl ve bir gün var. Bu arada İman'ın (sağda) Jameel Thermiotis ile evliliğinden bu yıl Amine adlı bir kızı olduğunu hatırlatalım.





Haberin Devamı

BABASINDAN 43 YIL SONRA ONUNLA AYNI GÜN DÜNYAYA GELDİ

Ama ailedeki en ilginç doğum günü tesadüfü bu değil... Rania ile Abullah'ın en küçük çocukları Prens Haşim'in dünyaya geliş tarihi daha da ilginç.

Çiftin en küçük çocuğu Haşim, 30 Ocak 2005'te doğdu. Yani babası Abdullah'tan tamı tamına 43 yıl sonra ve aynı günde.

Rania da her yıl 30 Ocak'ta önce kocası Abdullah, sonra da küçük oğlu Haşim için özel sosyal medya paylaşımları yapıyor.

Bu sıralamayı bozan ise Rania ile Abdullah'ın en büyük oğlu Prens Hüseyin... Çiftin ilk göz ağrısı Hüseyin 28 Haziran 1994'te doğdu.

Bu arada yeri gelmişken Rania'nın da 31 Ağustos 1070'te doğduğunu hatırlatalım.

Haberin Devamı

Aile, her yıl 30 Ocak'ta baba ile en küçük evladın doğum gününü birlikte kutluyor.





Rania ile Abdullah'ın dört çocuğunun en büyüğü olan Prens Hüseyin'in doğum günü 28 Haziran. Karısı Rajwa ise 28 Nisan 1994 doğumlu.





DÜĞÜN TARİHLERİ DE YAKIN ZAMANA DENK GETİRİLDİ

Doğum tarihleri gerçekten ince hesaplarla mı belirlendi bilinmez. Ama ailenin iki büyük günü planlı bir şekilde birbirine yakın tarihlere getirildi. Zaten zamanında bu durum da ilan edildi.

Rania ile Abdullah, 10 Haziran 1993 yılında gayet gösterişli bir törenle evlendi. Çiftin en büyük çocuğu Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın düğünü de buna yakın bir tarihe getirildi.

Haberin Devamı

Kral ve Kraliçe'nin 30'uncu evlilik yıl dönümünü kutlamasından tam 10 gün öne yani 1 Haziran 2023'te Rajwa ile Hüseyin'in düğünü yapıldı. Gösteriş açısından anne ve babalarının evlilik töreninden hiçbir farkı da olmadı bugünün.

Yeri gelmişken Kraliçe Rania'nın bu yılki doğum günü pozunun da uzun süre konuşulduğunu hatırlatalım.