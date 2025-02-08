Biri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ yerde sarÄ±lÄ±p Ã¶ptÃ¼... DiÄŸeri her seferinde korkup kaÃ§tÄ±: Dedikodular aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gitti

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Daha aileye katÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± anda baÅŸladÄ± ona yÃ¶nelik bu merak, sonra da artarak devam etti.

AslÄ±nda baÅŸka hiÃ§bir ayrÄ±ntÄ± olmasa bile "mavi kanlÄ±" biriyle evlenen sÄ±radan bir genÃ§ kadÄ±n zaten ilgi Ã§ekerdi. Ama Markle ile ilgili daha Ã§arpÄ±cÄ± baÅŸka ayrÄ±ntÄ±lar da vardÄ±.

Ã–ncelikle Harry uÄŸruna mesleÄŸini bÄ±rakan bir oyuncuydu. Buna ek olarak Ä°ngiliz deÄŸil AmerikalÄ±ydÄ±. Daha da Ã¶tesinde daha Ã¶nce baÅŸÄ±ndan bir evlilik geÃ§miÅŸti ve Harry'den Ã¼Ã§ yaÅŸ daha bÃ¼yÃ¼ktÃ¼.

Ã‡ok deÄŸil bundan yarÄ±m asÄ±r Ã¶nce olsa bÃ¼yÃ¼k bir skandala yol aÃ§acak olan evlilik bu ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ zaten Harry taht iÃ§in aÄŸabeyi William'dan daha geri sÄ±ralardaydÄ±. Ve tabii ki zaman deÄŸiÅŸmiÅŸti.

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Prens Harry ile Meghan Markle, 2020 yÄ±lÄ±nda ailedeki gÃ¶revlerinden geri adÄ±m atÄ±p ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±. Ama belki de aile iÃ§inde kalsalardÄ± bu kadar Ã§ok gÃ¼ndeme gelmeyeceklerdi.Â



SonuÃ§ olarak evlendikten sonra Sussex DÃ¼kÃ¼ ve Sussex DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± alan Prens Harry ile Meghan Markle, aile iÃ§inde sadece iki yÄ±l kaldÄ±.

2020 yÄ±lÄ±nda o sÄ±rada bebek olan ilk Ã§ocuklarÄ± Archie'yi de alarak ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±lar. Harry'nin ailesi ile arasÄ±na hem kocaman bir okyanus hem de nice gerilim girdi.

Her ne kadar artÄ±k aileden uzak olsalar da Harry ile Meghan kraliyet hayatÄ±na eleÅŸtiri yaÄŸdÄ±rmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

BaÅŸta sÃ¶yledikleri kamuoyu ve basÄ±nÄ±n ilgisinden uzaklaÅŸma amacÄ±ndan Ã§oktan uzaklaÅŸtÄ±lar. Harry'nin Spare adlÄ± kitabÄ±, birlikte hazÄ±rladÄ±klarÄ± bir TV programÄ±, verdikleri rÃ¶portajlar hep Ä°ngiliz kraliyet ailesini "bombalama" amaÃ§larÄ± iÃ§in bir araÃ§ oldu.

Meghan Markle, Londra'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde saray Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± arasÄ±nda dedikodu malzemesi olmuÅŸ. Bunun nedeni de Ä°ngiliz kraliyet ailesinin alÄ±ÅŸkÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± samimi tavÄ±rlar.Â Â

Onlar gitti ama yarattÄ±klarÄ± fÄ±rtÄ±na bitmedi. Daha aÃ§Ä±k sÃ¶ylersek Londra'da geÃ§irdikleri dÃ¶neme dair sÃ¶ylentiler tekrar tekrar gÃ¼ndeme geliyor.

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Son gÃ¼nlerde bir makale ile birlikte Meghan Markle yine konuÅŸulur oldu.

Bunun nedeni de Londra'da yaÅŸadÄ±klarÄ± iki yÄ±l iÃ§inde sergilediÄŸi tavÄ±rlar.

BaÅŸtan sÃ¶ylersek AmerikalÄ± Meghan ile ev iÃ§i hayatlarÄ± bile belli kurallara baÄŸlÄ± olan Ä°ngiliz kraliyet ailesi Ã¼yeleri arasÄ±ndaki kÃ¼ltÃ¼r farkÄ± herkes iÃ§in bir sorun olmuÅŸ.

Meghan Markle, hem aile Ã¼yelerini korkutmuÅŸ hem de saray Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± arasÄ±nda dedikodu malzemesi olmuÅŸ!

Saray Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bir zamanlar 'MuhteÅŸem DÃ¶rtlÃ¼' olarak anÄ±lan Kate ve Wililam ile Meghan ve Harry baÅŸlarda gayet iyi anlaÅŸÄ±yordu.



Bunun nedeni de Meghan'Ä±n doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ Amerika'daki davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± hiÃ§ deÄŸiÅŸtirmeden sÃ¼rdÃ¼rmesi.

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SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Markle, Ä°ngiliz kraliyet ailesi Ã¼yeleriyle fiziksel temas kurarak iletiÅŸim saÄŸlÄ±yordu. Bir baÅŸka deyiÅŸle onlarÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde sarÄ±lÄ±yor ya da yanaklarÄ±ndan Ã¶pÃ¼yordu.

BÃ¼tÃ¼n hayatlarÄ± belli protokol kurallarÄ± Ã¼zerine kurulu olan Ä°ngiliz kraliyet ailesi de sÃ¶ylenenlere gÃ¶re bu durumdan rahatsÄ±zdÄ±. Ã–zellikle de Prens William.

Saray Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan bazÄ±larÄ± London Times'ta yayÄ±nlanan Tom Quinn imzalÄ± bir makale iÃ§in Ã¼nlÃ¼ yazarla konuÅŸtu.

SÃ¶z konusu yazÄ± Harry ve Meghan ile Kate Middleton ile Prens Wiliam arasÄ±ndaki iliÅŸkiye odaklanÄ±yordu.

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Meghan Markle'Ä±n her gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ yerde aile Ã¼yelerine sarÄ±lÄ±p yanaklarÄ±ndan Ã¶pmesi rahatsÄ±z edici oldu. Bu durum en Ã§ok da William'Ä±n irkilmesine neden oldu.



GenÃ§ bir saray Ã§alÄ±ÅŸanÄ± bir zamanlar "MuhteÅŸem DÃ¶rtlÃ¼" olarak anlan Kate ve William ile Meghan ve Harry'nin baÅŸlarda gayet iyi anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

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Hatta onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Markle ile William zaman zaman ÅŸakacÄ± bir ÅŸekilde dans bile ediyorlardÄ±.

Ama yine onun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Markle, kraliyet ailesi Ã¼yelerine sÄ±k sÄ±k sarÄ±lmaya devam edince bu durum bir gerilime yol aÃ§tÄ±.

Ã–zellikle de William ile Charles zaman zaman Meghan'Ä±n bu davranÄ±ÅŸÄ± nedeniyle irkilmeye bile baÅŸladÄ±.

Saray Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Meghan'Ä±n insanlara sÃ¼rekli dokunmasÄ± Ã¶zellikle Prens William'Ä± rahatsÄ±z etti.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ä°ngiliz kraliyet ailesi Ã¼yeleri Ã¶zellikle halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nda birbirleriyle fiziksel temas kurarak selamlaÅŸÄ±yor. Ama belli ki bu durumun kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda da sÃ¼rmesi birÃ§oÄŸunu rahatsÄ±z etti.

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Ä°ÅŸte saray Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n bu konudaki sÃ¶zleri: "Bu tavÄ±r William'Ä± rahatsÄ±z etti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ne zaman karÅŸÄ±laÅŸsalar ona sarÄ±lÄ±yordu."

Meghan'Ä±n her gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde William'a sarÄ±lÄ±p yanaklarÄ±ndan Ã¶pmesi saray Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± arasÄ±nda sÃ¶ylentiye de neden oldu. Bir sÃ¼re Meghan'Ä±n herkesle flÃ¶rt etiÄŸi dedikodusu bile Ã§Ä±ktÄ±.

Ã–zellikle de William ile.

Ama Tom Quinn'e gÃ¶re Meghan'Ä±n amacÄ± elbette bu deÄŸildi. YÄ±llarÄ±n alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yordu sadece.

DiÄŸer yandan Meghan bu sevgi gÃ¶sterilerine soÄŸuk karÅŸÄ±lÄ±k alÄ±nca da incindi.

Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Londra'dan Ã¶nce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± California'da herkes birbiriyle fiziksel temas kurup dokunup sarÄ±larak sohbet ediyordu.

KaldÄ± ki Meghan zaten birÃ§ok etkinlikte de yanÄ±na yaklaÅŸanlara sarÄ±larak onlarÄ± selamlÄ±yordu.

Saray Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re William ile Charles'Ä±n birbirlerine her zaman mesafeli davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸ Meghan Markle. Bununla ilgili ÅŸakalar bile yapmÄ±ÅŸ.



Bu konuda baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha var.

Saray Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Meghan Markle, zaman zaman saray Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na William ile Charles'Ä±n birbirlerine neden sÃ¼rekli aÅŸÄ±rÄ± ciddi davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± soruyordu.

Hatta William ile Harry'nin aynÄ± anne ve babanÄ±n oÄŸullarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda ÅŸaka bile yapÄ±yordu. William'Ä±n mesafeli tavÄ±rlarÄ±na raÄŸmen Harry'nin bunun tam tersi olduÄŸunu bile sÃ¶ylÃ¼yordu.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re artÄ±k uzaklarda yaÅŸasalar da Harry ve Meghan, gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda yer almayÄ± sÃ¼rdÃ¼recek!

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