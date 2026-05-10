Biri evliliğinden biri de hizmetçisiyle yasak ilişkisinden doğmuştu… Ünlü oyuncunun iki oğlu savaşa girdi

Eğlence sektöründe “nepo bebek” yani ünlülerin ayrıcalıklı ve torpil yapılan çocukları olarak adlandırılan iki isim birbirlerini kıskandıkları için aralarında soğuk rüzgarlar esmeye başladı…

Bu iki isim ise Arnold Schwarzenegger'in oğulları…

Ünlü oyuncunun 32 yaşındaki oğlu Patrick Schwarzenegger babasının izinden gitmiş ve oyuncu olmuştu. Patrick Schwarzenegger son yıllarda özellikle White Lotus dizisindeki performansıyla Hollywood’un yükselen yıldızlarından biri haline geldi.

Arnold Schwarzenegger'in evliyken hizmetçileriyle yaşadığı ilişkiden doğan gayrimeşru oğlu 28 yaşındaki Joseph Baena da son zamanlarda adından giderek daha fazla söz ettirmeye başlamıştı.

O da babasının yolundan gitmiş, oyunculuğa henüz adım atmamış olsa da vücut geliştirmeci olarak yarışmalara katılmaya başlayarak onun mirasını taşıyan isim olarak lanse edilmeye başladı.

Bu durumun Arnold Schwarzenegger'in “resmi” oğlu Patrick Schwarzenegger’i rahatsız ettiği, genç yıldızın üvey kardeşine bu yüzden cephe aldığı konuşulmaya başladı.

Ancak tek sorun Joseph Baena’nın giderek parlaması değil. Arnold Schwarzenegger artık yıllardır görmezden geldiği gayrimeşru çocuğuna daha çok ilgi gösteriyor, onunla sürekli görüşüyor ve katıldığı vücut geliştirme yarışmaları için ona özel destek veriyor.

Gayrimeşru oğlunu çalıştırması bir yana, Arnold Schwarzenegger onun yarışma sonuçlarını, kazandığı başarıları paylaşıyor, kutluyor ve kamuoyu önünde onun gayrimeşru olsa da oğlu olduğunun altını iyice çiziyor.

Kendisi de Hollywood’da kendine kalıcı bir yer edinmeye çalışan Patrick Schwarzenegger’in giderek bu durumdan daha fazla rahatsız olduğu ve babasının gayrimeşru çocuğunu kendisinin önüne koyduğunu düşündüğü iddia ediliyor.

Söylenenlere göre durum artık Schwarzenegger ailesinin huzurunu kaçıracak seviyeye gelmiş.

Üstelik ailede istenmeyen gayrimeşru oğul iddialara göre vücut geliştirme sporunda elde ettiği başarıların rüzgarıyla Hollywood’a da giriş yapmak istediği söyleniyor. Patrick Schwarzenegger’i asıl sinirlendirenin de bu olduğu, üvey kardeşinin Hollywood yarışında yoluna çıkmasını istemediği iddialar arasında.

Arnold Schwarzenegger’in eski bir gazeteci ve aynı zamanda ABD’nin efsane başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni olan eski eşi Maria Shriver’la evliliğinden Patrick, Katherine, Christopher ve Christina adında dört çocuğu var.

Çiftin evliliği Arnold Schwarzenegger’in evin hizmetçisi Mildred Baena'yla ilişkisi olması ve bu ilişkiden de Joseph Baena’nın doğmasıyla birlikte 2011’de bitmişti. Bu ayrılığın ardından çiftin boşanma davaları tam 10 yıl sonra, 2021’de sonlandı.

Ünlü aile yaşanan skandalın ardından dağılmış ve çocukları bir süre babalarına ve üvey kardeşleri Joseph Baena’ya tavır almış olsa da ilişkiler son yıllarda giderek düzelmiş; gayrimeşru oğul Joseph Baena hem babasıyla hem de kardeşleriyle yakınlaşmıştı.

Ancak gelen bu son kardeş rekabeti haberlerine yapılan yorumlara bakılırsa Schwarzenegger ailesinin içinde aslında hiçbir şeyin değişmediği ve efsane oyuncunun çocuklarının hem babalarına hem de üvey kardeşlerine hâlâ tepkili oldukları dedikoduları alıp başını gitti.