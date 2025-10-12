Biri evlenemeden nişanlısından biri de 18 yıllık karısından ayrılmıştı… Ünlü şarkıcı ve eski başbakanın aşkı doludizgin… Yatta sıcak dakikalar!

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı Katy Perry 10 yıla yakın birlikte olduğu ve nişanlandığı Olando Bloom’dan haziran ayında ayrılmıştı. Çiftin 5 yaşında Daisy Dove adında bir kızları vardı.

Ünlü aşıkların aslında bu ayrılık haberinden bir süre önce yollarını ayırdıkları ancak bunu sakladıkları da ortaya çıkmıştı.

İKİSİ DE YILLAR SONRA BEKAR KALMIŞTI

Katy Perry bu sarsıcı ayrılıktan sonra boş durmamış, dünya turnesine ve yoğun konserlerine devam etmişti.

Tam da bu süreç devam ederken temmuz ayında, Katy Perry turnesinin Kanada ayağındayken ünlü siyasetçi, Kanada’nın eski başbakanı Justin Trudeau ile bir restoranda yemek yerken görüntülenmişti.

5 yaşında bir kızları olan Katy Perry ve Orlando Bloom çifti haziran ayında yollarını ayırmıştı

Haberin Devamı

Justin Trudeau daha sonra Katy Perry’nin Kanada konserlerinde meraklı hayranlarının fotoğraf ve videolarında bir kez daha ortaya çıkmış, ikilinin bir aşk yaşamaya başladığı konuşulmuştu.

Daha sonra bir arada görüntülenmedikleri için bunun kısa bir heves, birkaç günlük bir kaçamak olduğu söylenmeye başladı.

Justin Trudeau da karısından ayrılmıştı... İki ünlü bekar temmuz ayında baş başa çıktıkları yemekte böyle görüntülendi

YATTA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI ORTAY AÇIKTI... ÜNLÜ AŞIKLAR SARMAŞ DOLAŞ

Ancak dün ortaya çıkan yeni fotoğraflara bakılırsa ünlü şarkıcı ve eski başbakanın aşkları doludizgin devam ediyor…

Katy Perry ve Justin Trudeau, ünlü şarkıcının lüks yatında sarmaş dolaş halde bir kez daha ortaya çıktılar.

Daily Mail gazetesinin elde ettiği ve yayınladığı fotoğraflarda Katy Perry’nin yatının güvertesinde sarmaş dolaş olan ünlü şarkıcı ve Justin Trudeau, fotoğraflarının çekildiğinden habersizdi.

Daily Mail'in ele geçirdiği fotoğraflarda ünlü çift Katy Perry'nin yatında böyle sarmaş dolaş görüntülendi

Haberin Devamı

Perry bikinili, Justin Trudeau ise üstü çıplak şekilde sarılıp öpüşüyorlar, eski siyasetçi elini Katy Perry’nin beli ve kalçasından çekmiyordu.

Daily Mail fotoğrafların Santa Barbara, California sahilinde, eylül ayının sonlarında, yatın yanından geçen bir turist teknesinden çekildiğini açıkladı.

ÜÇ GÜNLÜK BİR HEVES DEĞİLMİŞ

Fotoğraflar çekilirken o turist teknesinde bulunanlardan biri Daily Mail’e "Adamın kolundaki dövmeyi görene kadar Katy Perry’nin kiminle olduğunu fark etmemiştim ve dövmeyi fark edince onun Justin Trudeau olduğunu anladım." dedi.

İkili birliktelikleri bir anda çok ilgi görünce pek ortada görünmemeyi seçmişti. Bu yüzden de ilişkilerinin hemen bittiği sanıldı.

Justin Trudeau Katy Perry'yle yemek randevusunda görüldükten sonra onun Kanada'da verdiği konserde de böyle eğlenip dans etmiş ve sahnedeki ünlü şarkıcıya hayran hayran bakarken yakalanmıştı

Haberin Devamı

Ancak Katy Perry zaten turnede olduğu için konserden konsere koşturuyor, Justin Trudeau da yoğun programından aşka vakit ayırmakta zorlanıyordu.

GÖRÜŞEMEYİNCE ERGEN AŞIKLAR GİBİ TELEFONA SARILIYORLARMIŞ

Onları tanıyanların basına fısıldadığına göre ikili görüşmedikçe telefona sarılıyor ve genç aşıklar gibi sürekli mesajlaşıyormuş…

Justin Trudeau, başbakanlıktan istifa etmeden bir süre önce 18 yıllık eşi Sophie Gregoire’den ayrılmıştı. Çiftin 17 ve 11 yaşında Xavier ve Hadrien adında iki oğulları ve 16 yaşında Ella-Grace adında bir de kızları var.