Biri çoktan nişanlandı biriyse yeniden çocuk yaptı… Ünlü çift ayrıldıktan altı yıl sonra boşanabildi!

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Ancak Hollywood’un iki ünlü ismi Channing Tatum ve Jenna Dewan’ın evliliklerini artık 11 yaşına basan kızları Everly bile kurtulamadı.





SETTE BAŞLAYAN AŞKLARI ZAMANA DAYANAMADI

2006 yılında birlikte kamera karşısına geçtikleri Step Up filminin setinde tanışıp 2008’de nişanlanan ve 2009’da dünya evine giren çift 9 yıllık evliliğin ardından 2018’de yollarını ayırdılar.

Channing Tatum ve Jenna Dewan, kariyerlerinin başında aşk yaşamaya başlanıp evlenmişti... 9 yıl süren evlilikleri biten çift ayrıldıktan tam 6 yıl sonra resmen boşanabildi

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O günlerde yaptıkları açıklamalarda “Aramızda bir kırgınlık yok. Dostça ayrıldık ve kızımız için dost kalmaya devam edeceğiz” diyen eski karı koca Hollywood boşanmalarında sıklıkla karşılaştığımız gibi bu güzel sözleri bir süre sonra unuttu…

TAM 6 YIL SÜREN BOŞANMA DAVASI NİHAYET BİTTİ!

Evlilikleri sırasında edindikleri serveti bölüşmek konusunda anlaşamayan 44 yaşındaki Channing Tatum ve 43 yaşındaki Jenna Dewan’ın 2018’de başlayan boşanma serüveni tam 6 yıl sürdü!

2019’da mahkeme tarafından resmi olarak bekar ilan edilen çift, çekişmeli dava yüzünden bir türlü resmen boşanamamıştı. İki ünlü ismin bölüşemediği şey ise Channing Tatum’un henüz evlilerken çektiği ve servetinin büyük bölümünü borçlu olduğu “Magic Mike” filmlerinden elde ettiği kazançtı.

Ünlü oyuncu film serisini Jenna Dewan’la evli oldukları sırada çekmeye başlamıştı. Dewan da ayrılırken buradan gelen gelirden pay istedi. İki ünlü ismin yaşadığı hukuk savaşının sebebi ise Tatum'un Magic Mike film serisinden kazandığı parayı bölüşememeleri oldu...

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FİLMLERDEN GELEN SERVETİ BÖLÜŞEMEDİLER

İkilinin hukuk savaşı tam 6 yıl sürdü. Jenna Dewan, eski eşini film projesini hayata geçirmek için evlilik fonlarını kullanmakla suçladı ve filmlerden gelen kazanca ortak olmak istedi.

Tatum ve Dewan'ın kızları artık 11 yaşında

Channing Tatum ise yıllarca mahkemede eski eşi Dewan'ı, bunu boşanmayı uzatmak için bir geciktirme taktiği olarak kullanmakla suçladı. Tatum ayrıca eski eşine sayısız uzlaşma teklifinde bulunduğunu, çok sayıda arabuluculuğa katıldığını, avukatlarının çok sayıda önerilen karar taslağı hazırladığını ve sorunları doğrudan çözmeye çalıştığını iddia etti.

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ARTIK RAHAT BİR NEFES ALACAKLAR

Daha birkaç hafta öncesine kadar mahkemede karşı karşıya gelen eski eşlerin konuya nasıl bir çözüm getirdiği açıklanmadı. Ancak basının elde ettiği mahkeme belgelerine göre ayrılmalarından 6 yıl sonra Channing Tatum ve Jenna Dewan’ın boşanma davası resmi olarak bitti.

Jenna Dewan, boşanma davası devam ederken oyuncu Steve Kazee ile nişanlandı... Çiftin bu süreçte 2 de çocuğu oldu

Boşanmanın detayları gizli tutuluyor ancak iddialara göre eski eşler birbirlerinden nafaka almayı reddetti ve sadece kızlarının nafakası için anlaşma sağladı. Bunun miktarı ise bilinmiyor.

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Bu yıllar sonra biten dava iki ünlü ismin de nihayet yeni aşkları konusunda rahatlamasını sağlayacak. Çünkü resmi boşanma işlemleri dün bitmiş olsa da Channing Tatum ve Jenna Dewan çoktan yeni ilişkilere yelken açmıştı.





İKİSİ DE NİŞANLANDI HATTA BİRİ 2 DE ÇOCUK YAPTI

Karısından ayrıldıktan sonra bir süre ünlü şarkıcı Jessie J ile birlikte olan Channing Tatum, 2021’den beri ünlü oyuncu Zoë Kravitz’le birlikte. Ünlü çift geçen yıl gizlice nişanlanmıştı. Hatta Tatum, sevgilisini çok sevmesine rağmen evliliğinde ve ayrılığında yaşadığı sorunlar yüzünden yeniden bu yola girmeye korktuğunu da itiraf etmişti.

Channing Tatum, 3 yıldır birlikte olduğu ünlü şarkıcı Lenny Kravitz'in oyuncu kızı Zoë Kravitz’le geçen yıl nişanlanmıştı

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Jenna Dewan ise deyim yerindeyse eski eşinden daha “hızlı” davrandı. 2020 yılında aktör Steve Kazee ile nişanlanan güzel yıldızın bu ilişkisinden Callum adında 4 yaşında bir erkek çocuk, bir de 3 aylık Rhiannon adını verdikleri kız çocuğu oldu…