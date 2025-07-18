Biri CEO, biri insan kaynakları müdürü… Gittikleri konserde eşlerini aldatırken yakalandılar, internetin diline düştüler!

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Ünlü rock grubu Coldplay’in Boston’da verdiği konser bir evlilik skandalını ortaya çıkarınca herkesin diline düştü.

Geçtiğimiz gece Coldplay konserinde yaşananlar internetin diline düştü...

Konser sırasında seyirciler arasındaki çiftlere zoom yapan ve romantik anları ortaya çıkarmaya çalışan kameralar bir aldatma skandalının kahramanlarını ortaya çıkarmış oldu.

YASAK AŞK KONSERDE ORTAYA ÇIKTI!

Astronomer adındaki teknoloji şirketinin CEO'su Andy Byron, şirketinin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot ile Coldplay'in çarşamba gecesi verdiği konserde yakalandı.

Gizlice konsere giden ikili kameralara yakalanınca ne yapacaklarını bilemedi

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İkisi de başka kişilerle evli ve çocuklu olan ikili belli ki yasak bir ilişki yaşıyorlardı ve Coldplay konserine de birlikte gittiler.

Şarkıları sarmaş dolaş dinlerken hiç beklemedikleri bir anda kameralar onlara döndü ve konser alanına kurulan dev ekranda bir anda kendilerini gören ikili paniğe kapıldı.

Büyük bir teknoloji şirketinin CEO'su ve insan kaynakları müdürünün yasak bir aşk yaşadıkları ortaya çıktı... İkisi de evli olan skandal aşıklar milyonlara bu halde yakalandı!

İKİSİ DE EVLİ, İKİSİ DE ÖNEMLİ MEVKİLERDE...

Kristin Cabot hemen arkasını dönüp saklanmaya çalışırken Andy Byron da adeta donakaldı…

Başkalarıyla evli olan Byron ve Cabot, konserde çekilen videonun viral olmasıyla bugün manşetlere taşındı. Hatta sosyal medya platformlarında ikilinin konserdeki panik anları hakkında sayısız şaka yapıldı.

İkilinin paniğini gören Coldplay grubunun solisti Chris Martin sahneden şaka yaparak “Ya bir ilişki yaşıyorlar ya da çok utangaçlar” demişti... Şaka gerçek oldu...

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Coldplay’in solisti Chris Martin kameraların yakaladığı ikiliyi dev ekranda görünce “Vay canına, şu ikisine bakın” diye seslenmiş, onların tuhaf halini görünce de “Ya bir ilişki yaşıyorlar ya da çok utangaçlar” diye şaka yapmıştı.

Ünlü şarkıcının yaptığı şakanın gerçek olduğu ertesi gün hemen ortaya çıktı…

CEO Andy Byron'ın Linkedin'deki profil fotoğrafı

HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI, SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDULAR

Chris Martin, bu şakayı yaptıktan sonra söylediği şeylerin gerçek olabileceğini hemen fark edip ardından “Umarım kötü bir şey yapmamışızdır…” diyerek olayın ardındaki gerçeği sezdiğini açık etmişti.

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Konunun büyük yankı bulmasıyla birlikte Byron'un eşi Megan Kerrigan Byron, sosyal medya hesabından önce soyadını sildi sonra da hesabını tümden kapattı.

Byron'un eşi Megan Kerrigan Byron skandalın ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabını sildi

Linkedin’de yer alan bilgilere göre Andy Byron Temmuz 2023'te New York merkezli şirketin CEO'su olmuş.

Aldatma skandalının diğer kahramanı Kristin Cabot da Kasım 2024'te şirketin insan kaynakları direktörü olmuş, Andy Byron karısını aldattığı iş arkadaşı için “Liderliğini kanıtlamış bir çalışan” diyerek onu övmüştü…