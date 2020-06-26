Biri bu kıza giyinmeyi öğretmeli (Aleyna Tilki)

Eğer ünlüysen, gözler üzerindeyse kıyafetlerine ve stiline dikkat etmek zorundasın. Maalesef bizim ünlülerimiz bunu anlamamakta ısrarlı.

Keşke o bot yerine siyah flip flop giyip, omzundaki çantayı da o şekilde değil de çapraz olarak takıp dışarı çıksaymış.

Böylece daha elle tutulur bir kombini olurmuş.