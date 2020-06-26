MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBiri bu kıza giyinmeyi öğretmeli (Aleyna Tilki)
GeriMagazin Biri bu kıza giyinmeyi öğretmeli (Aleyna Tilki)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 26.06.2020 - 07:54,Son Güncelleme:

Biri bu kıza giyinmeyi öğretmeli (Aleyna Tilki)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Biri bu kıza giyinmeyi öğretmeli (Aleyna Tilki)
Abone Olgoogle-news

Kliplerde, konserlerde stylist’le çalışıp normal hayatta böyle dolaşınca olmuyor işte.

Eğer ünlüysen, gözler üzerindeyse kıyafetlerine ve stiline dikkat etmek zorundasın. Maalesef bizim ünlülerimiz bunu anlamamakta ısrarlı.
Keşke o bot yerine siyah flip flop giyip, omzundaki çantayı da o şekilde değil de çapraz olarak takıp dışarı çıksaymış.
Böylece daha elle tutulur bir kombini olurmuş.

Biri bu kıza giyinmeyi öğretmeli (Aleyna Tilki)

False
Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle