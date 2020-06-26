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Biri bu kıza giyinmeyi öğretmeli (Aleyna Tilki)
Kliplerde, konserlerde stylist’le çalışıp normal hayatta böyle dolaşınca olmuyor işte.
Eğer ünlüysen, gözler üzerindeyse kıyafetlerine ve stiline dikkat etmek zorundasın. Maalesef bizim ünlülerimiz bunu anlamamakta ısrarlı.
Keşke o bot yerine siyah flip flop giyip, omzundaki çantayı da o şekilde değil de çapraz olarak takıp dışarı çıksaymış.
Böylece daha elle tutulur bir kombini olurmuş.
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