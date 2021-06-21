Birce Akalay: Yeterince dinlendim artık çalışma zamanı

Önceki akşam Asmalımescit’teki bir mekanda yapılan partiye Nur Fettahoğlu ve İbrahim Çelikkol da katıldı.

Çıkışta soruları yanıtlayan Birce Akalay, “Yaşadığımız kötü günlerin ardından arkadaşlarımla bir araya geldiğim için aşırı mutlu oldum” dedi.

Oyuncu, yeni projeleriyle ilgili soruya da “Pandemide yeteri kadar dinlendim, artık çalışma zamanı” yanıtını verdi.





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