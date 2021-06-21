MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBirce Akalay: Yeterince dinlendim artık çalışma zamanı
GeriMagazin Birce Akalay: Yeterince dinlendim artık çalışma zamanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 21.06.2021 - 08:48 | Son Güncelleme:

Birce Akalay: Yeterince dinlendim artık çalışma zamanı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Birce Akalay: Yeterince dinlendim artık çalışma zamanı

Birce Akalay, 37’nci yaşını yakın arkadaşlarının katıldığı partiyle kutladı.

Önceki akşam Asmalımescit’teki bir mekanda yapılan partiye Nur Fettahoğlu ve İbrahim Çelikkol da katıldı.

Birce Akalay: Yeterince dinlendim artık çalışma zamanı

Çıkışta soruları yanıtlayan Birce Akalay, “Yaşadığımız kötü günlerin ardından arkadaşlarımla bir araya geldiğim için aşırı mutlu oldum” dedi.

Oyuncu, yeni projeleriyle ilgili soruya da “Pandemide yeteri kadar dinlendim, artık çalışma zamanı” yanıtını verdi.

Birce Akalay: Yeterince dinlendim artık çalışma zamanı

Birce Akalay: Yeterince dinlendim artık çalışma zamanı

 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi