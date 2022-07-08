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Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol Bodrum'da

#Birce Akalay#İbrahim Çelikkol#Bodrum
Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol Bodrumda

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

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BODRUM BULUŞMASI

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol, Bodrum Cennet Koyu’nda bir araya geldi.

İki eski sevgili

Dijital platformda yayınlanan bir dizide iki eski sevgiliyi canlandıran ve öpüşme sahneleriyle gündem olan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, Bodrum’da buluştu. İki ünlü oyuncu, bir etkinliğe katılmak üzere geldikleri Cennet Koyu’nda görüntülendi.

Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol Bodrumda


Koyu sohbet

Plajda uzun süre sohbet eden iki oyuncu, yakınlıklarıyla dikkat çekti. Akalay bir ara denize girerek Bodrum’un serin sularının keyfini çıkardı. Çelikkol ise gün boyu üstünden çıkarmadığı tişörtüyle gölgede oturmayı tercih etti. (Kamil SÜMER)

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Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol Bodrumda

PLAJIN YILDIZI

Hazal Filiz Küçükköse önceki gün MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak’ın plajındaydı. Renkli mayosuyla gözleri üzerine çeviren oyuncu, suyu soğuk bulunca yüzmek yerine güneşlenmeyi tercih etti.

Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol Bodrumda

Bir süre güneşlendikten sonra kendini Bodrum’un serin sularına bırakan Küçükköse, sudan çıkınca mayosunu değiştirdi. Oyuncu daha sonra yeniden denize girdi ve bu kez suya balıklama atladı. (Kamil SÜMER)

Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol Bodrumda

BİR ALTUĞ KLASİĞİ

Yaz tatillerini her yıl Alaçatı’daki evinde geçiren Emre Altuğ, geleneği bu yıl da bozmadı.

Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol Bodrumda

Yazın ulaşım için genellikle arazi aracı ATV kullanan ünlü şarkıcı, önceki gün de trafikteydi. Altuğ, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Kolay gelsin” diyerek uzaklaştı. (Deniz BOY)

 

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#Birce Akalay#İbrahim Çelikkol#Bodrum

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