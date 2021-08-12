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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 12.08.2021 - 07:34 | Son Güncelleme:

Birce Akalay ile Erdem Hamza tatile devam ediyor: Şakacı sevgili

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Birce Akalay ile Erdem Hamza tatile devam ediyor: Şakacı sevgili

Birce Akalay, mimar sevgilisi Erdem Hamza ile Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü oyuncu önceki gün sevgilisiyle denizde şakalaşırken objektife takıldı.

Birce Akalay ve Erdem Hamza’nın aşkları Bodrum’da doludizgin devam ediyor. Ünlü çift önceki gün Ortakent’teki Dalga Beach’teydi.

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Birce Akalayın aşk tatili
Birce Akalay'ın aşk tatili

Birce Akalay ile Erdem Hamza tatile devam ediyor: Şakacı sevgili

Akşam saatlerinde denize giren Akalay ve Hamza’nın oldukça keyifli olduğu dikkat çekti.

Birce Akalay ile Erdem Hamza tatile devam ediyor: Şakacı sevgili

Sevgilisiyle suda şakalaşan Hamza bir ara oyuncuyu omuzlarına aldı. Durumdan hayli memnun olduğu görülen Akalay, dakikalarca kahkaha attı.

Birce Akalay ile Erdem Hamza tatile devam ediyor: Şakacı sevgili

Uzun süre denizde keyifli vakit geçiren sevgililer ardından şezlonglarına dönüp güneşlenmeye devam etti. 

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