MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBircan Bali'yi şikayet etti! Hadise’ye mahkemeden ret
GeriMagazin Bircan Bali'yi şikayet etti! Hadise’ye mahkemeden ret
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 04.02.2021 - 07:28 | Son Güncelleme:

Bircan Bali'yi şikayet etti! Hadise’ye mahkemeden ret

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Bircan Bali'yi şikayet etti! Hadise’ye mahkemeden ret
Abone Olgoogle-news

Hadise, geçen ay İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Beyaz TV’de yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” programının sunucusu Bircan Bali hakkında tedbir talebinde bulunmuştu.

Ancak Hadise’nin, Bali’nin kendisi için ‘Eurovision’da Hadise’nin 4. olduğu gün, özel günüydü, yani muayyen günüydü’ şeklindeki sözleri yüzünden istediği tedbir talebi reddedilmişti.

Bircan Baliyi şikayet etti Hadise’ye mahkemeden ret

Hadise, mahkemenin aleyhine verdiği ret kararına itiraz etti. Bircan Bali’nin bulduğu her fırsatta genel ahlaka aykırı şekilde psikolojik şiddet içeren beyanlarda bulunduğunu itiraz dilekçesinde belirten Hadise’nin avukatı, Gülben Ergen’in geçtiğimiz yıllarda Seren Serengil’e karşı mahkemeden aldırdığı 3 gün tazyik hapsi kararını örnek gösterdi. Ancak mahkeme, verilen kararın yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Hadise’nin itirazını reddetti.

Bircan Baliyi şikayet etti Hadise’ye mahkemeden ret

False
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle