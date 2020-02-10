Bircan Bali'nin eşi Ömer Gezen kimdir? Bircan Bali eşinden boşandı mı?

Ömer Gezen, Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali ile 2019 eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Bali, nikah cüzdanının fotoğrafını kalp emojisi ile Instagram sayfasında paylaşmıştı. Sade bir törenle nikah masasına oturan çiftin evliliğini Ömer Gezen’in ailesinin istemediği iddia edilmişti.

Avukatlık ve hukuk bürosunda kariyerini sürdüren Ömer Gezen, aslen Antalyalı. Kuleli Askerî Lisesi'den mezun olan Ömer Gezen, lisansını İstanbul Aydın Üniversitesi'nin hukuk bölümünde yaptı.



BİRCAN BALİ KOCASINDAN BOŞANDI MI?



2019’un son günlerinde bebek müjdesi veren Bircan Bali’nin sosyal medya paylaşımları farklı iddialara neden oldu. Ultrason görüntülerini “"Biz çok güçlüyüz. Anne-evlat dağları aşarız. Dua edin tansiyonum düzelsin tek ricam bu dua.... Allah büyük" notuyla paylaşan Bircan Bali’nin eşinden hiç bahsetmemesi ve eşinin soyadını kullanmaması “boşandı” iddialarına neden olsa da ünlü sunucudan bir açıklama gelmedi.