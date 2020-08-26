Bircan Bali kızının ismini paylaştı– Karen ne demek?

Geçtiğimiz sene avukat Ömer Gezen ile dünyaevine giren sunucu Bircan Bali, kızını kucağına almanın mutluluğunu yapıyor. Bebeğine Saygı Karen adını verdiklerini duyuran Bali, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kızının ayaklarını paylaşan Bali, şu notu düştü:

“Ve hayat şimdi başladı...



Demek bu ayaklardı bana her tekme attığında burnumu sızlatan sanki yeni doğmuş gibi beni hayata bağlayan.. demek sendin o tarifsiz duygu. Hayatımıza Hoş geldin SAYGI KAREN GEZEN. Gül kokulu kızım hoş geldin”

Yemen’de bir köyün ismi olan Karen, Anadolu halk kültüründe Veysel Karanî diye anılan Üveys el-Karanî’nin doğduğu yerdir.Osmanlıca’da da geçen Karen şu anlamları taşır:(Çoğulu: Akrân) Ok mahfazası.Kılıç.Ok.İki deveyi birbirine çattıkları ip. Başka deveye çatılmış deve.Çatık kaşlı olmak."Yakınlık" mânâsına mastar..Karen isminin aynı zamanda cennet meyvelerinden biri olduğu iddialar arasında