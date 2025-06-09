Kendisi yeni aşkıyla gününü gün ediyor... Ama onun hayatı zindana döndü... Senin yüzünden erkeklerden soğudum!

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O sırada Brad Pitt'in, Jennifer Aniston ile evli olması yani bu 'ünlü yasak aşk' bu ilgiyi artırıyordu.

Sonuç olarak Pitt ile Aniston boşandı... Brangelina olarak anılan Jolie ve Pitt'in aşkı başladı.

Biyolojik çocukları, evlatlık çocukları derken işler giderek büyüdü. Eski çift el ele, göz göze gittikleri her yerde bütün bakışları üzerlerinde topladılar, aşk tablosu sergilediler.

Ama hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor. Brangelina'nın aşkı da öyle oldu...

Her ne kadar beraberliklerini, altı çocuklarının tanıklığında resmiyete dökseler de yolları ayrıldı. Tam sekiz yıl süren büyük bir kavganın sonunda da geçen yıl resmen boşanmayı başardılar.

Bunun sonrasında Pitt, Ines de Ramon ile yeni bir aşka yelken açtı. İlişkileri gayet iyi gidiyor.

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PITT YÜZÜNDEN GÜVEN SORUNU OLUŞTU

Angelina Jolie ise şu ana kadar hayatına özel kimseyi almış değil... Görünüşe göre de epey bir zaman bu durum böyle sürecek.

Bu ay artık 40'lı yaşlarını bitirip 50 yaşına giren Angelina Jolie cephesinden gelen haberlere bakılırsa güzel oyuncu, Brad Pitt ile ilişkisinden ve evliliğinden öylesine yoruldu ki hayatında kimseyi istemiyor.

İlk evliliğini yaptığı Johnny Lee Miller ile hala dostane bir şekilde görüşen, ikinci kocası Billy Bob Thornton'dan da daha sakin bir biçimde boşanan Angelina Jolie için Brad Pitt ile ayrılığı bir travma yarattı ileri sürülenlere göre.

Altı çocuk annesi Angelina Jolie'nin bir arkadaşına göre güzel yıldız bekar hayatından gayet memnun.

Yakın çevresinin söylediğine göre Brad Pitt ile evliliği sırasında yaşadıkları ve kavgalı boşanmaları Jolie'de bir güven sorunu yarattı.

Bir arkadaşı "Angie hala bir erkeğe güvenme konusunda sorunlar yaşıyor. Onun bu boşanma travmasını tam olarak atlatabileceğinden emin değilim" diye konuştu.

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OYSA 'KARI-KOCA OLMAK NE GÜZEL' DEMİŞTİ

Oysa Angelina Jolie, Pitt ile birlikte satın aldıkları Fransa'daki Miraval Şatosu'nda evlendikten sonra bu durumun sevgili olmaktan farklı olduğunu söylemişti.

"Karı- koca olmak insana iyi hissettiriyor" bile demişti.

Ama şimdi konuşulanlara bakılırsa Angelina Jolie, bir daha hayatına özel birini alabilecek durumda değil.

Yollarını ayırdıkları dönemde Jolie "Brad ile evliyken kendi hayatımdan da çocuklarımın hayatında da endişe ediyorum" diye konuşmuştu.

Hatta Pitt'i aile içi şiddetle suçlamıştı.

Yılar içinde yaşadığı bütün bu gelişmeler yüzünden de söylenenlere göre Angelina Jolie, artık hayatında kimseyi istemiyor.

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Elbette geleceğin ne getireceği bilinmez ama yakınlarına bakılırsa Jolie, Brad Pitt yüzünden erkeklerden soğudu... Yaşadığı sürece de bir daha kimseyle birlikte olmayı ya da evlenmeyi hiç düşünmüyor.

Brad Pitt, Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra Ines de Ramon ile aşk yaşamaya başladı... Çift gayet mutlu.