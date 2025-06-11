'Birbirlerinden çabuk bıkar bunlar' diyenler çok yanıldı… Ne elleri ayrıldı ne dudakları... İşte bunun adı aşk!

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Onun için de durum böyle oldu...

Tam da özel hayatını biraz geri plana itip işlerine daha fazla yoğunlaşmayı düşündüğünde karşısına öyle biri çıktı ki kendini bir anda ara vermeyi planladığı aşkın kollarına bıraktı.

İlişkileri ilk ortaya çıktığında "Fazla uzun sürmez, birbirlerinden bıkarlar" diyenleri de yanılttılar üstelik... Parmağa nişan yüzüğü takıldı ve aşk giderek daha fazla alev aldı.

KİMSE BU AŞKA FAZLA ZAMAN VERMEMİŞTİ

Son iki yılın en çok konuşulan bu büyük aşk öyküsünün kahramanları müzik dünyasının genç yıldızı Dua Lipa ile sinemanın yeni kuşak ünlülerinden Callum Turner..

Lipa ile Turner, başlarda aşklarını meraklı gözlerden uzakta yaşadılar ama sonradan saklayacakları hiçbir şey kalmadığına karar verip duygularını kimseden saklamamaya başladılar.

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Hatta bir süre önce nişanlandılar bile..

Dua Lipa parmağındaki, kendisini sevgilisine bağlayan iri taşlı yüzüğü de kimseden saklamıyor.

İki genç ve ünlü aşık, bazen işleri gereği birbirlerinden ayrı kalsalar da her fırsatta yine birbirlerinin kollarına koşuyorlar...

Yine öyle oldu.

TURNEDE BİLE SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Arnavut asıllı şarkıcı Lipa bir süredir turne nedeniyle ülke ülke geziyor... Ünlü şarkıcı son olarak da İtalya'nın Milano kentinde bir konser verdi...

Nişanlısı Callum Turner da işlerinden fırsat bulduğunda Dua Lipa'nın yanına koştu.

İki sevgili orada da aşk tazelemekten geri durmadı...

Dua Lipa bir yanında büyük aşkı Callum Turner, diğer yanında ekip arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği eğlenceli anlarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

AŞKLARI DOLUDİZGİN

Lipa ile Turner, önceki yılın başlarından bu yana birlikte. Daha doğrusu iki ünlünün birlikte olduğu ilk kez 2024'ün ocak ayında ortaya çıktı.

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İkisi de bu konu hakkında hiç konuşmadı. Hatta birlikte görüntülenmemeye bile çalıştılar önceleri. Ama sonra durum değişti.

Sokaklarda ya da birlikte gittikleri tatilde, birbirlerine olan sevgilerini gayet açık gözler önüne serer şekilde görüntülendiler. Ne meraklı gözlerden ne de kameralardan kaçtılar.

Hatta bir süredir Dua Lipa, sosyal medya sayfasında aşklarının nasıl da dolu dizgin sürdüğünü gözler önüne seren paylaşımlar bile yapıyor.

Daha da ötesinde geçen yılın son ayından bu yana Dua Lipa ile Callum Turner'ın nişanlandığı bile konuşuluyor. Buna neden olan da Lipa'nın parmağındaki iri taşlı pırlanta yüzük.

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ÖNÜNDE DİZ ÇÖKÜP EVLENME TEKLİF ETTİ

İleri sürülenlere göre Callum Turner, Dua Lipa'nın önünde diz çöktü ve ona evlenme teklif etti. Güzel şarkıcı da bu teklifi memnuniyetle kabul etti.

O noktadan sonra da iki genç ünlünün aşkı kelimenin tam anlamıyla sokaklara taştı. Callum Turner, sevgilisinin çıktığı turnede onu yalnız bırakmadı.

'Japonya senin, Tayland benim' dünyanın dört bir yanını gezdiler. Gittikleri kentlerin sokaklarında sarmaş dolaş gezdiler.

'İŞİME YOĞUNLAŞACAĞIM' DEDİ AMA GÖNÜL FERMAN DİNLEMEDİ

Bu arada Dua Lipa, daha önnce Trevor Noah, Jack Harlow ile flört etmişti.

Genç şarkıcı şu ana kadar en çok konuşulan ilişkisini ise Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin en küçüğü Anwar Hadid ile yaşamıştı. Herkes ilişkinin ciddileştiğini düşünürken onlar yollarını ayırdı.

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Arnavut asıllı Dua Lipa Cammul Turner'dan önce usta yönetmen Costa Gavras'ın olu Romain ile bir ilişki yaşamıştı. Fakat onunla ilişkisinin kariyerini etkilediğini ileri sürüp Romain Gavras ile yolarını ayırdı.

YAŞADIĞI HER KÖTÜ TECRÜBE ONA BİR ŞEY ÖĞRETTİ

Lipa o dönemde sadece işlerine yoğunlaşmak istediğini söylemişti Ama görünüşe gör Callum Turner'dan gelen aşk sinyallerine 'hayır' diyemedi

Dua Lipa aslında dünyaya gözlerini İngiltere'de açtı. Ama ailesi Arnavutluk kökenli. Bundan üç yıl önce Arnavutluk'un başkenti Tiran'da konser veren Lipa'ya dönemin Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından bu ülkenin vatandaşlığı da verilmişti.

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Dua Lipa, Hello dergisine yaptığı bir açıklamada şunları söyledi: " Aşk hayatımda bir dizi kötü tecrübe yaşamıştım. Sonuncusu bardağı taşıran son damla olmuştu. Bir sabah stüdyoya gittim ve dedim ki 'Artık eğitim sezonu bitti."

Dua Lipa yaşadığı her deneyimle büyüdüğünü belirtip "Aslında bu eğitim sezonu hayat boyu hiç bitmiyor olsa da bütün bunları birlikte deneyimleyeceğiniz kişiyi bulmanın güzelliklerini keşfediyorsunuz...".