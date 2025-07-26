Sokakta öpüşme fasılları bitti... Büyük aşktan geriye utanç kaldı... 'İyi ki artık benim karım değil'

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Bunlar bir değil tam iki kez yaşanan büyük bir aşkın iyi günlerinde söylenen sözler...

Her şey bir film setinde başladı... Nişan yüzükleri parmaklara takıldı gelecek hayalleri kuruldu... Ama iki yıl sonra yollar ayrıldı...

Yine de aşk vardı işte ve gerçekti. Çünkü ayrılık acısı çok derinden yaşandı...

BÜYÜK AŞK YERİNİ UTANCA BIRAKTI

Öyle ki ünlü yıldız yıllar sonra sevdiğiyle yollarını ayırmasının kendisini nasıl hissettirdiğini şu cümlelerle özetledi: "Ondan ayrılmak çok acı vericiydi... Hayatımın en büyük kalp kırıklığıydı. Dürüstçe söylemem gerekirse ölüyorum sandım."

Kim gerçekten sevdiği birini yitirdiğinde böyle hissetmez ki!

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Bir açıdan bakıldığında iki ünlü öylesine şanslıymış ki 17 yıl sonra, araya başka aşklar ve evlilikler, hatta çocuklar bile girdikten sonra yeniden bir araya geldiler... Kalpleri yine birbirleri için çarptı... Bu kez evlenmeyi bile başardılar.

Ama sadece iki yılda yaşanacak ne varsa tükenip gitti aralarında... Boşanma geldi.

Daha da kötüsü şimdi ortalarda dolaşan iddialara göre eski eşlerden biri diğerini gördükçe utanıyor... Özetle yıllar yılı kalplerini sarıp sarmalayan büyük aşktan sadece utanç kaldı geride.





NİCE UMUTLARLA BAŞLADI... SONU YİNE HÜSRAN OLDU

Birçok kişi bu anlatılanın Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in, sonu hüsranla biten aşk öyküsü olduğunu anlatı zaten.

2022 yılında, ilk nişanı bozma kararı aldıkları yerde yani Ben Affleck'in Georgia'daki malikanesinde gösterişli bir törenle evlendiler... Lopez çeşit çeşit bembeyaz gelinlikler giydi...

Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Max ve Emme, Affleck'in eski karısı Jennifer Garner ile evliliğinden doğan Violet, Seraphina ve Samuel… Hep birlikte üç çocuklu beş kişilik bir aile oldular.

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Bu karmaşık aileye yaşadıkları ev yetmeyince hemen yenisini satın aldılar.

Ki o malikane şimdi Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in başına kelimenin tam anlamıyla bela olmuş durumda. Çünkü bir türlü satamıyorlar.

Her ne kadar ayrılık ve boşanma haberlerinin ilk duyulduğu dönemde Lopez ile Affleck ya da bir zamanlar onlara verilen isimle Bennifer, iyi geçiniyor görünse de artık öyle bir durum yok söylenenlere göre...





'YA HALA EVLİ OLSAYDIK...'

Gelin, bir zamanların büyük aşıkları Jennifer Lopez ve Ben Affleck hakkında son dönemde konuşulanlara bir bakalım...

Artık herkesin çok iyi bildiği gibi boşanmanın ardından kariyeri tökezleyen 56 yaşındaki Lopez kendini tamamen işine verdi.

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Aralarında Antalya'nın da bulunduğu birçok şehirde turnesini sürdürüyor. Bir yandan şarkılarını söyleyip danslarını ederken diğer yandan da gözü gibi baktığı o kusursuz fiziğini gözler önüne seriyor.

Sahne kostümleri de tamamen bunun üzerine kurulu.

İşte söylentiler de bununla ilgili. Daha doğrusu Ben Affleck'in eski karısının sahne kostümleri ve danslarıyla...

Lopez'in turnesiyle ilgili olarak en çok konuşulan ayrıntılardan biri dansçılarıyla sergilediği ve bir çiftin çok özel anlarını canlandıran sahne gösterisiydi..





'VAH.. BEN NE KAÇIRMIŞIM DEMİYOR'

Bazı yorumlara göre Lopez, bu seksi dans gösterisiyle eski kocası Ben Affleck'e "Bak neler kaçırdın" demek istiyor. Bunu da başarıyor, ama tamamen yanlış bir şekilde.

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Söylenenlere göre Lopez'in "Up All Night: Live (Bütün Gece Ayakta: Canlı) adlı turnesinde yaptığı o danslar elbette Ben Affleck'in de dikkatini çekti.

Ama eski kocası Affleck, bunlara bakıp "Vah ben ne kaçırdım" demek yerine utanç hissediyor.

Aslına bakılırsa sadece Ben Affleck değil, Lopez'in başka birçok hayranı da sahnede gördüklerinden pek memnun değil.

Yıldızın, aslında bunca yeteneği varken bu tarzda gösterilere ihtiyaç duymaması gerektiğini savunuyor bu hayranları.

Ben Affleck'e yakın bir kaynak bu konuda: "Jennifer'ın tek bildiği hiç hız kesmeden fiziksel çekiciliğini sergilemek. Doğrusu hiç de kötü görünmüyor. Bu tarzıyla manşetlere çıkıyor. Ama yaptıkları yüzünden birçok eleştirmen ve birçok hayran da onu yerden yere vuruyor" diye konuştu.

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'BEN, NE YAZIK Kİ UTANIYOR'

Aynı kaynak "Ben de elbette bunları kenardan izliyor. Ve ne yazık ki utanıyor. Ayrıca Jennifer'in hayatında olmadığı ve ona bu konuda fikir vermek, görüş bildirmek zorunda olmadığı için de kendini şanslı hissediyor" diye anlatmayı sürdürdü.

Bu kaynağa bakılırsa Ben Affleck, eski karısını çok iyi tanıyor. Onun bu gibi konularda eleştirilmeyi çok da hoş karşılamadığının da bilincinde.

Her ne kadar JLo'nun çok eleştirilen o dans gösterilerinden utansa da bir yandan da onun için üzülüyor... Çünkü Jennifer'ın bu şekilde aslında ne kadar çaresiz göründüğünü ve hakkında yapılan kötü yorumları duymak da onu üzüyor.

Aslına bakılırsa Jennifer Lopez, her ne kadar bazı hayranlarını çok mutlu etse de bu turnesi sırasında kötü eleştiriler de aldı. Özellikle abartılı, yatak odası görüntülerini yansıtan sahne şovları yüzünden.

Bazı eleştirmenler Lopez'in vokalini vasat, sahne şovlarını da modası geçmiş bulduklarını beyar etti.

Lopez'in turnesi sırasında sergilediği abartılı dansları sosyal medyada da eleştiri konusu oldu.





DANSÇILARIYLA YAPTIĞI CÜRETKAR GÖSTERİ BAZILARINI KIZDIRDI

İspanya'nın Tenerife kentindeki Cook Müzik Festivali kapsamında sahneye çıktı Lopez. Her zamanki sahne kıyafetlerinden de asla ödün vermedi ünlü yıldız. Sonra da dansçılarıyla birlikte fazlasıyla cüretkar bir gösteri sergiledi.

İşte o gösteri de bazı hayranlarını kızdırdı... Lopez'in sınırları zorlayan o dans gösterisi, sosyal medyada ağır eleştirilere sebep oldu.

Bir kullanıcı "Başarılı bir müzisyenken bir anda umutsuzca dikkat çekmeye çalışan birine dönüşmekle" eleştirdi yıldızı. Bir başkası da "Kesinlikle saygın bir görüntü değil" yorumunu yaptı.

'BİRİNİN ONUNLA CİDDİ CİDDİ KONUŞMASI GEREK'

Başka bir kullanıcı Lopez'in yaşlanan ve modası artık geçmiş biri olduğunu ileri sürdü. Bu yüzden de güncelliğini korumak için utanç verici yollara saptığını savundu. Bu kullanıcı "Birinin onunla ciddi bir konuşma yapması gerek" diye yorumunu sürdürdü.

Birçok kişi de bazı ünlülerin yeteneklerini kaybetmeye başladıklarında benzer yollara yöneldiğini ileri sürdü.

Genel olarak ise Jennifer Lopez'in bu sınırları zorlayan dans gösterisi "acıklı ve umutsuz bir çaba" olarak nitelendirildi.