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Haber Giriş: 23.02.2020 - 09:28,Son Güncelleme:/

Birbirimizi tanıyoruz

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ADI Vakko’nun veliahtı Allan Hakko ile aşk dedikodularına karışan Burcu Esmersoy önceki gün İstinye Park’ta objektife takıldı.

Berk Suyabatmaz’la evliliği geçen eylül ayında sona eren ünlü sunucu, muhabirlerin Allan Hakko ile aşk yaşadığı iddialarını sorması üzerine gülümseyerek “Sadece birbirimizi tanıma aşamasındayız” dedi. Başka soru almayan Esmersoy, mağazaları dolaşarak alışveriş yapmaya devam etti.

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