Birbirimizden boşandıysak çocuklarımızdan da boşanmadık ya! ‘Bu kucak dünyadaki 3 kişinin en sevdiği yer’

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2015’te ayrılan çift 2018’de resmen boşandılar. 19 yaşında Violet, 16 yaşında Seraphina ve 13 yaşında Samuel adında üç çocuğu olan eski çifti şimdilerde bir arada görenler ise onların hiç ayrılmamış olduğunu düşünebilir…

Ben Affleck Jennifer Garner’dan ayrıldıktan sonra 2021’de eski büyük aşkı Jennifer Lopez’le bir araya gelmiş, çift 2022’de rüya gibi bir düğünle evlendikten sonra iki yıl içinde bu evlilik de sona ermişti.

Ben Affleck Jennifer Lopez’le evliliği sarsıntı geçirmeye başlayınca ve ayrıldıktan sonra geçirdiği zor günlerde bir önceki eski eşi Jennifer Garner’a sığındı ve deyim yerindeyse üzüntülerini onun omzunda ağlayarak atlatmaya çalıştı.

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Eski aşıklar ayrılmalarının üzerinden 10 yıl geçmiş olmasına rağmen aslında üç çocukları için birbirlerinden hiç kopmamışlardı. Ancak son bir yılda giderek daha fazla yakınlaştılar.

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Jennifer Garner Babalar Günü için Instagram’dan bir paylaşım yaparak Ben Affleck’in daha önce görülmemiş bir fotoğrafını yayınladı.

Daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış bu fotoğrafta Ben Affleck üç çocuğundan biri göğsünde rahatça uyurken kanepede uzanmış olarak görülüyor.

“Dünyada 3 kişinin en sevdiği yer olan bu kucağın sahibi olan babanın Babalar Günü’nü kutlarım” yazan Jennifer Garner, Ben Affleck’in geçmişte ona yaşattığı üzüntüleri unutup affetmiş gibi görünüyor.

Eski eşlerin bu yakınlığını çoğu insan tuhaf bulsa da Ben Affleck için 10 yıl evli kaldığı ve üç çocuğunun babası olan Affleck belli ki hâlâ çok değerli.

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Kimileri Ben Affleck’in Jennifer Lopez’den ayrıldıktan sonra gönlünün yeniden Jennifer Garner’a kaydığını ve eski karısıyla barışıp bir araya gelmeyi hayal ettiğini söylüyordu.

Ben Affleck Jennifer Garner’ı kaybettiği için pişman olmuş gibi görünse de bu eski aşkın küllerinden doğma ihtimali yok…

Jennifer Garner 2018’den beri ünlü iş insanı John Miller’la birlikte ve çiftin gizlice nişanlandığı bile söyleniyor…