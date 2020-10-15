Biraz fazla değil mi?

Bu “iddia” karşısında birkaç kelime etmek isterim...

Belli bir yaşa geldikten sonra herkesin giydiklerini süzgeçten geçirmesi taraftarıyım.

Fiziğiniz ne kadar iyi olursa olsun, fazla dekolteden kaçının.

Hele ki işin içinde crop top da varsa...

Bırakın bunları 20’li yaşlardakiler giysin.

Aynı kıyafette farklı dekolteler ve ağır makyaj, kadını eleganlıktan uzaklaştırıyor.

Ben her zaman doğallıktan ve sadelikten yanayım.

Mesela burada ceket ve büstiyer şahane ama gözüm crop top’tan ve kıyafetine fazla gelmiş küpelerinden başka bir şey görmüyor...





