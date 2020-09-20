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Haber Giriş: 20.09.2020 - 16:21 | Son Güncelleme:

Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı

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Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı
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İki ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli aşkı geçtiğimiz aylarda başlamıştı.

Başarılı oyuncu İlker Kaleli ile kendisinden 13 yaş küçük olan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yaklaşık iki aydır sevgili olan ünlü çiftten ayrılık haberi geldi. Biran Damla, son günlerde İlker Kaleli ile çıkan ayrılık haberleriyle ilgili "Aynı yerden bakmadık. Olmadı sağlık olsun" dedi.

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