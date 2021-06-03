Biran Damla Yılmaz ile Deniz Can Çelik ilk kez görüntülendi

Yalıkavak’taki Elementa Otel’in havuz başında telefonla konuşan Biran Damla Yılmaz, odasının balkonundan kendisini izleyen sevgilisine “Aşkım aşağıya gelsene!” diye seslendi. Oyuncu, kısa süre sonra yanına gelen sevgilisiyle üzerine su sıçratarak şakalaştı.

Ardından birbirine sarılan ikilinin romantik anları objektife böyle yansıdı.

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Bitcoin ve Ethereum ne kadar?