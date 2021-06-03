Ali KESER
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Biran Damla Yılmaz ile Deniz Can Çelik ilk kez görüntülendi
Oyuncu Biran Damla Yılmaz, Deniz Can Çelik’le yeni bir aşka yelken açtı. Sevgililer ilk kez Bodrum’da görüntülendi.
Yalıkavak’taki Elementa Otel’in havuz başında telefonla konuşan Biran Damla Yılmaz, odasının balkonundan kendisini izleyen sevgilisine “Aşkım aşağıya gelsene!” diye seslendi. Oyuncu, kısa süre sonra yanına gelen sevgilisiyle üzerine su sıçratarak şakalaştı.
Ardından birbirine sarılan ikilinin romantik anları objektife böyle yansıdı.