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Ali KESER
Haber Giriş: 03.06.2021 - 07:38 | Son Güncelleme:

Biran Damla Yılmaz ile Deniz Can Çelik ilk kez görüntülendi

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Biran Damla Yılmaz ile Deniz Can Çelik ilk kez görüntülendi

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, Deniz Can Çelik’le yeni bir aşka yelken açtı. Sevgililer ilk kez Bodrum’da görüntülendi.

Yalıkavak’taki Elementa Otel’in havuz başında telefonla konuşan Biran Damla Yılmaz, odasının balkonundan kendisini izleyen sevgilisine “Aşkım aşağıya gelsene!” diye seslendi. Oyuncu, kısa süre sonra yanına gelen sevgilisiyle üzerine su sıçratarak şakalaştı.

Biran Damla Yılmaz ile Deniz Can Çelik ilk kez görüntülendi

Ardından birbirine sarılan ikilinin romantik anları objektife böyle yansıdı. 

Biran Damla Yılmaz ile Deniz Can Çelik ilk kez görüntülendi

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