BakmayÄ±n genÃ§ kÄ±z gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ne... Bir deÄŸil Ã¼Ã§ kez kaynana

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Hatta Ã¶ylesine dikkat Ã§ekiyordu ki, o dÃ¶nemde kariyer basamaklarÄ±nÄ± koÅŸarak tÄ±rmanan ÅŸu andaki kocasÄ± David Beckham, grubunun bir video klibini ekranda izlerken "Ben bu kÄ±zla evleneceÄŸim" bile demiÅŸti.

Zaten sonuÃ§ta Ã¶yle de oldu...

David, TV ekranÄ±nda gÃ¶rÃ¼p hayran olduÄŸu o esmer gÃ¼zeli genÃ§ kÄ±zla tanÄ±ÅŸtÄ± ve gerÃ§ekten de evlendi. Hem da kraliyet ailelerine yaraÅŸÄ±r bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle...

Beckham Ã§iftinin 1999 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan evliliÄŸini ihanet iddialarÄ± bile yÄ±kamadÄ±.

O sÄ±rada takvimler 1999 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±nda da artÄ±k Victoria Adams deÄŸil, Victoria Beckham olarak anÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

Aradan yÄ±llar geÃ§ti... BaÅŸlarda birÃ§ok kiÅŸinin uzun sÃ¼rmesine ihtimal bile vermediÄŸi evlilik bu gÃ¼nlere kadar geldi. Bu sÃ¼reÃ§te Ã¼Ã§ tane erkek bir tane de kÄ±z evlatlarÄ± oldu.

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Ãœstelik evlilikleri ihanet dahil nice badireler atlattÄ±. Deyim yerindeyse "sallandÄ±lar ama yÄ±kÄ±lmadÄ±lar."

TAM ANLAMIYLA BÄ°R MARKA YARATTILAR

David ve Victoria Beckham, gayet gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde evliliklerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar. DiÄŸer yandan da bu birlikteliÄŸin artÄ±k daÄŸÄ±lmasÄ± da zor.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n soyadÄ± artÄ±k bir marka. Victoria ve David; yarÄ±m milyar dolarlÄ±k toplam servetleriyle kendi imparatorluklarÄ±nÄ± da kurdu.

Tabii bÃ¼tÃ¼n bunlar olurken yaÅŸlarÄ± da ilerledi ve kemale erdi. Ä°kisi de artÄ±k 50'li yaÅŸlarÄ±nda. Her ne kadar kendilerine Ã§ok iyi bakÄ±yor olsalar da takvim yapraklarÄ± onlar iÃ§in de geÃ§iyor.

SÃ¶zÃ¼n burasÄ±nda ikisinin de zamana gayet iyi direndiÄŸini sÃ¶ylemeden geÃ§meyelim elbette.

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TAM BÄ°R KAYNANA OLDUÂ

Bu arada Victoria Beckham, David ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Brooklyn'i de evlendirdi.Â Ã–zetle VictoriaBeckham, Brooklyn'in evliliÄŸiyle gerÃ§ek alamda bir kaynanaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼...

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Hatta kavgasÄ± gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼yle de eksik olmadÄ±.

SÃ¶ylentilere gÃ¶re Nicola'nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nde giyeceÄŸi gelinliÄŸi dikmeye sÃ¶z verdi Victoria. Ama sonradan buna vakti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek gelinini hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±.

Hemen ardÄ±ndan da hem kendisi hem de yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Eva Longoria'nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nde giyeceÄŸi kÄ±yafetleri tasarlayÄ±p hazÄ±rladÄ±.

Tabii bu durum geliniyle arasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±masÄ±na neden oldu.

Ä°kilinin ve hatta Brooklyn'in basÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla atÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rdÃ¼ gitti. Sonunda David Beckham olaya el koydu ve aile yeniden toparlandÄ±.

Victoria Beckham da aslÄ±nda 'diÅŸli' bir kaynana olduÄŸunu bu ÅŸekilde gÃ¶stermiÅŸ oldu.

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KÃœÃ‡ÃœKLER DE BÃœYÃœDÃœ, SEVGÄ°LÄ° EDÄ°NDÄ°

DiÄŸer yandan sadece bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Brooklyn deÄŸil, diÄŸer oÄŸullarÄ± Cruz ve Romeo da bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve artÄ±k onlarÄ±n da sevgilileri var.

Bir baÅŸka deyiÅŸle Victoria artÄ±k bir deÄŸil Ã¼Ã§ kez kaynana. Bir gelini iki tane de gelin adayÄ± var.

DÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadarÄ±yla da belki iÅŸler Ã§ok da resmileÅŸmediÄŸi iÃ§in onlarla iyi geÃ§iniyor.

SEVGÄ°LÄ°SÄ° KENDÄ°SÄ°NDEN 10 YAÅž BÃœYÃœKÂ

Beckham Ã§iftinin 19 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Romeo'nun sevgilisi kendisinden 10 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k... Romeo, 29 yaÅŸÄ±ndaki Jackie Apostel ile flÃ¶rt ediyor.

AslÄ±nda Cruz'un sevgilisi Apostel ilk ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda herkes aralarÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ±na dikkat Ã§ekiyordu. Ama belli ki bu durum Bekham Ã§ifti iÃ§in o kadar da Ã¶nemli deÄŸil.

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Victoria Beckham, oÄŸlunun kendisinden bunca bÃ¼yÃ¼k biriye flÃ¶rt etmesinden rahatsÄ±z deÄŸil.Â

Apostel ile ilgili dikkat Ã§eken baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha var: O da genÃ§ kadÄ±nÄ±n giyim tarzÄ± ve bazen de tercih ettiÄŸi saÃ§ ÅŸekli aÃ§Ä±sÄ±ndan Cruz'un annesi Victoria'yÄ± andÄ±rmasÄ±.

Ä°KÄ°SÄ° DE Ä°LHAM PERÄ°SÄ°

Hatta geÃ§tiÄŸimiz haftalarda bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda iki oÄŸlunun sevgilisini de kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan moda markasÄ± iÃ§in ilham perileri olarak nitelendirdi.Â

Ã–zetle Victoria ve David BeckhamÂ iki oÄŸullarÄ±nÄ±n kÄ±z arkadaÅŸlarÄ±nÄ± da Ã§oktan aileye aldÄ±lar bile.

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Jackie Apostel (saÄŸda) sevgilisiyle birlikte katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde kÄ±yafetleriyle ve saÃ§ ÅŸekliyle hatta sosyal medyada verdiÄŸi pozlarla Victoria Beckham'a ikizi kadar benziyor.





Romeo Beckham'Ä±n sevgilisi Kim Thurnbull ise ondan sadece iki yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k. Thurnbull da bir model.





AÄ°LENÄ°N TEK KIZI

Beckham Ã§iftinin en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ± ve tek kÄ±zlarÄ± Harper Seven ise daha 13 yaÅŸÄ±nda. Bu yÃ¼zden henÃ¼z flÃ¶rt etmeye baÅŸlamadÄ±.

Ama o da annesinin tasarÄ±mÄ± olan ve yayÄ±na uygun olmadÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len kÄ±yafetleriyle boy gÃ¶steriyor sÄ±k sÄ±k.

Ã–zetle bir deÄŸil Ã¼Ã§ kez kaynana olan Victoria Beckham ile David Beckham giderek kalabalÄ±klaÅŸan aileleriyle mutlu mesut yaÅŸayÄ±p gidiyorlar.

Belki de tek eksikleri oÄŸullarÄ± Brooklyn ile gelinleri Nicola'dan gelecek bir bebek haberi.