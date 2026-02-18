Ä°ki eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z gizlice yuva kurmuÅŸtu... SÄ±ra sÄ±ra doÄŸan Ã§ocuklar yordu... Baba olmak beni korkuttu

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte onlar da bir zamanlar iki Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zdÄ±. Sonra birbirlerine gÃ¶nÃ¼l verip aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±lar. Hatta bir aile kurdular. Ã–nce ilk bebek derken ardÄ±ndan ikinci bebek geldi.

Ama diÄŸer yandan onlar iÃ§in bile hiÃ§bir ÅŸey gÃ¼llÃ¼k gÃ¼listanlÄ±k olmadÄ±.

Åžimdi bir zamanlarÄ±n Ã§ocuk oyuncusu, bebeklerinin doÄŸumunun kendisinde bir tÃ¼r travma yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

HARRY POTTER'IN YILDIZIYDI

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iki eski Ã§ocuk oyuncu, Harry Potter serisinde Ron Weasley karakterini canlandÄ±ran 37 yaÅŸÄ±ndaki Rupert Grint ile sevgilisi Georgia Groome.

Bir dÃ¶nemin iki Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zÄ±, aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ktan sonra Ã¶nce ÅŸu anda 5 yaÅŸÄ±nda olan Wednesday aralarÄ±na katÄ±ldÄ±.

Bundan 10 ay Ã¶nce de ikinci bebekleri Goldie.

Rupert Grint ve sevgilisi Georgia Groome elbette aÅŸklarÄ±nÄ±n bu iki gÃ¼zel meyvesini kucaklarÄ±na almaktan mutlu. Ama diÄŸer yandan genÃ§ bir ebeveyn olarak yaÅŸadÄ±klarÄ± bazÄ± zorluklar da var.

Belli ki Ã¶zellikle de Rupert Grint aÃ§Ä±sÄ±ndan. O da zaten bunlarÄ± samimi bir ÅŸekilde itiraf etti.

Ä°NSAN Ä°STER Ä°STEMEZ YALNIZLAÅžIYOR

The Hollywood Reporter'a konuÅŸan Rupert Grint "Tehlikelerden ve bebeÄŸin zarar gÃ¶rmesinden, bir ÅŸeylerin tam olarak normal olmamasÄ±ndan korktuÄŸunu" sÃ¶yledi.

Bu duyguyu bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Wednesday'in doÄŸumuyla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

Rupert Grint, evlat sahibi olmanÄ±n Ã¶zellikle de ilk birkaÃ§ ay insanÄ± yalnÄ±zlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Bu konuda "En muhteÅŸem ÅŸey olmasÄ± gerekirken, korkunÃ§ bir duyguya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼p travmatik bir hale gelebilir" dedi.

Â 'BEBEÄžÄ°MÄ°N NEFES ALIP ALMADIÄžINI KONTROL EDÄ°YORDUM'

Rupert Grint, ilk kez baba olduktan sonra verdiÄŸi bir rÃ¶portajda bebekli hayatÄ±n Ã¶zellikle ilk gecelerde zor olduÄŸunu itiraf etmiÅŸti...

"Ã‡ok fazla detaya girmek istemiyorul. Ama ilk gece gerÃ§ekten korkunÃ§tu. UyuyamÄ±yorsunuz, sÃ¼rekli bebeÄŸin nefes alÄ±p almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol ediyorsunuz" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Bu konudaki korkusu da kendi Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±nda bazÄ± insanlarÄ±n uykularÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duymaktan kaynaklanÄ±yor. Bu yÃ¼zden de uykuyu Ã§ok tehlikeli bir ÅŸey olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ saklamadÄ±.

2011 YILINDAN BU YANA BÄ°RLÄ°KTELER

Â Rupert Grint ile rol aldÄ±ÄŸÄ± Angus, Thongs and Perfect Snogging adlÄ± yapÄ±mla tanÄ±nan Georgia 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana birlikteler.

Ama iliÅŸkilerini kamuoyunun meraklÄ± gÃ¶zlerinden uzakta yaÅŸamayÄ± tercih ediyorlar.

2020 yÄ±lÄ±nda bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ± Wednesday'e kavuÅŸan genÃ§ Ã§ift bu mutlu haberi de Ã¶yle fazla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermedi.

AynÄ± durum geÃ§en yÄ±lÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda ikinci bebekleri Goldie'nin dÃ¼nyaya gelmesi sÄ±rasÄ±nda da deÄŸiÅŸmedi.

J.K. Rowling'in aynÄ± adlÄ± seri romanÄ±ndan uyarlanan Harry Potter'da Grint, Ã¶nemli rolleri Daniel Radcliffe ve Emma Watson ile paylaÅŸÄ±yordu.

Â

'Ä°KÄ°MÄ°Z SANKÄ° TEK BÄ°R KÄ°ÅžÄ° GÄ°BÄ°YÄ°Z'

Grint'in sevgilisi Georgia Groome de bir oyuncu. London To Brighton, Angus, Thongs and Perfect Snogging gibi yapÄ±mlardaki performansÄ±yla tanÄ±nÄ±yor.

Rupert Grint, bundan yÄ±llar Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda sevgilisi Georgia Groome ile iliÅŸkisi hakkÄ±nda "Bu Ã§ok doÄŸal bir ÅŸey. Biz onunla Ã§ok iyi arkadaÅŸÄ±. Sanki aynÄ± insan gibiyiz. DÃ¼ÅŸÃ¼nce sistemimiz bile aynÄ±" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Grint, bu durumun da iliÅŸkilerinin yolunda gitmesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.