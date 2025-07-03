Bir zamanlar ünü, parası ve mutlu bir evliliği vardı… Işıltılı hayatı acı şekilde sona erdi… Evsiz kalan ünlü model çöpten eşya toplayarak yaşıyor…

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Şimdiki halini görenler onun bir zamanlar dergi kapaklarını süsleyen, kırmızı halılarda gülerek poz veren, geleceğine umutla bakan o kadın olduğuna inanmakta zorlanır oldu…

HOLLYWOOD RÜYASI ACI ŞEKİLDE SONA ERDİ

42’nci yaşına artık evi bildiği sokaklarda giren bir dönemin tanınmış modeli Loni Willison tırmanmaya başladığı kariyer basamaklarından en acı şekilde düşen ünlülerden biri haline geldi.

Şimdilerde sürekli Los Angeles sokaklarında çöp karıştırıken görüntülenen evsiz kadının bir zamanların ünlü modeli Loni Willison olduğuna inanmak zor

Dün bir kez daha Los Angeles sokaklarında çöpten eşya toplarken görüntülenen Loni Willison uzun süredir olduğu gibi yine üstü başı yırtık, epeydir yıkanmamış ve eli muhtemel bir kırıktan dolayı sakatlanmış haldeydi.

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ÜNLÜ OLMAK İÇİN ÇIKTIĞI YOLUN SONU KARANLIK OLDU

Loni Willison, eskiden beri sanata ve modaya ilgi duymuş, o dünyanın bir parçası olmanın hayalini kurmuştu.

2000'lerin başlarında bu yolda ilk adımını attı ve fitness modelleri arasında kendine yer buldu.

O dönemin çok popüler dergileri Glam Fit, Flavour ve Iron Man Magazine gibi dergilerin kapaklarında yer almayı başardı ve ünlenmeye başladı. 2005’te bir hayalini daha gerçekleştirip Expose adındaki korku dizisinde kendine yer buldu ve oyunculuğa da adım attı.

Yavaş yavaş ünlenen, bu arada mutlu bir de evlilik yapan ünlü model bu evlilik bittikten sonra adeta bir uçurumdan yuvarlanırcasına her şeyini kaybetmeye başladı

Hayalleri bir bir gerçeğe dönüşen Loni Willison bir yandan estetik kliniğinde asistan olarak çalışıyor, bir yandan emlakçılık yapıyordu. Yaşama tutunmak ve başarılı olup para kazanabilmek için her yolu denemekten hiç vazgeçmedi.

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EVLİLİĞİ BİTİNCE HER ŞEY TEPETAKLAK OLDU

2012’de "Sahil Güvenlik" (Baywatch) dizisiyle şöhret olan bir dönemin çocuk oyuncusu Jeremy Jackson ile evlenerek mutluluk rüyasını gerçeğe dönüştüren ünlü model bu rüyayı sadece 2 yıl yaşayabildi.

2016'dan beri evsiz olan Loni Willison dün yine Los Angeles sokaklarında çöp toplarken görüldü

Çift 2014’te ayrıldıktan sonra Loni Willison’ın büyük çöküşü de başlamış oldu.

Eski kocasından şiddet gördüğünü söyleyen Loni Willison korktuğu için onu polise şikayet edememiş, sonrasında da derin bir bunalıma sürüklenmişti.

Hayatı bir anda ellerinden kayıp gitmeye başlayan Loni Willison ruh sağlığı giderek bozulunca bir de uyuşturucu batağına düştü ve bu durum onun için sonun başlangıcı oldu.

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UYUŞTURUCU BATAĞINA DÜŞTÜ, EVİNİ KAYBETTİ, SOKAKLARA DÜŞTÜ

Kirasını bile ödeyemediği evinde artık elektrik yoktu, bir anda yaşamını devam ettiremez hale geldi.

En sonunda 2016’da geçinebilmek için yaptığı tüm işleri kaybetti ve evinden de atılınca sokaklarda yaşamaya başladı.

O gün bugündür Los Angeles'ın Venice bölgesinde, filmlerde görmeye alıştığımız evsizlerle birlikte yaşamaya başladı.

Ünlü modelin bu hayatta sahip olduğu tüm eşyalar bir alışveriş arabasına sığıyor

Sık sık çöp kutularından eşya ya da yiyecek ararken görüntülenen Loni Willison pembe Hollywood rüyasından en acı şekilde uyanan eski ünlülerden biri haline geldi.

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YARDIMLARI KABUL ETMİYOR

Artık tanınmaz hale gelmiş olsa da eski günlerini hatırlayıp ona yardım teklifinde bulunan herkesi reddeden Loni Willison kendisine soru soran muhabirlere de yıllardır "Kimsenin bana vereceği bir şey yok. Kimsenin bana yardım etmesini istemiyorum" gibi cevaplar vermeye devam ediyor.

Loni Willison kendisine soru soran gazetecilere taciz edilmemek için yıkanmadığını söylemişti

İstemese de ünlüler dünyasının en acıklı hikâyelerinden birinin kahramanı olmak zorunda kalan Loni Willison taciz sokaklarda yaşarken taciz edilmemek için uzun süreler duş almadığını ve mümkün olduğu kadar kirli dolaşmak istediğini itiraf etmişti...