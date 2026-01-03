Bir zamanlar sevdiÄŸi kadÄ±nlar bile yanÄ±nda deÄŸil artÄ±k... SinemanÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± bÃ¶yle sÃ¶nÃ¼p gitti... GÃ¼n gelir efsaneler de yÄ±kÄ±lÄ±r

Haberin DevamÄ±

Ã–yle ki birÃ§ok kiÅŸinin hayatÄ±nÄ±n en kiÅŸisel, en parlak dÃ¶nemlerinin de simgesi olurlar. GenÃ§lik gibi ya da ilk aÅŸklarÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ± dÃ¶nem gibi.

Ä°ÅŸte bÃ¶ylesine bir simge haline gelen Ã¼nlÃ¼ler bazen hiÃ§ akla hayale gelmeyecek ÅŸekilde kameralara yansÄ±r. O zaman da onlarÄ± yÄ±llar yÄ±lÄ± uzaktan takip edenlerin hayatÄ±nÄ±n da bir dÃ¶nemi yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ gibi olur.

HAYRANLARI DA ONU BÃ–YLE GÃ–RÃœNCE YIKILDI

TÄ±pkÄ± Mickey Rourke gibi!

Steven Spielberg'in yÃ¶nettiÄŸi 1941 adlÄ± filmde kÃ¼Ã§Ã¼k bir rolle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kariyerine Body Heat, Diner, The Outsiders, Siyam BalÄ±ÄŸÄ±, Dokuz BuÃ§uk Hafta, Bar KelebeÄŸi gibi bir dÃ¶neme damga vuran, bir deÄŸil birkaÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n hafÄ±zasÄ±na yerleÅŸen filmlerde rol alan 73 yaÅŸÄ±ndaki Rourke; o parlak gÃ¼nlerini Ã§oktan geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor artÄ±k.

GeÃ§tiÄŸimiz hafta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± maddi sorunlarla bir kez daha gÃ¼ndeme geldi Mickey Rourkeâ€¦

AslÄ±nda yÄ±llardÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Hollywood kariyeri boyunca iyi bir birikim elde ettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len Rourke'un durumu bambaÅŸkaydÄ± bu iddialara gÃ¶re.

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hÄ±zlÄ± hayatÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yordu. Ã–yle ki kirada oturduÄŸu evinden bile atÄ±lma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Tam da Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alacaÄŸÄ± bir dÃ¶nemde baÅŸÄ±na gelenler Micky Rourke'u bir kez daha gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na taÅŸÄ±dÄ±.

O KARÄ°ZMATÄ°K YILDIZIN YERÄ°NDE YELLER ESÄ°YOR ARTIK

Rourke, kirasÄ±nÄ± Ã¶deyemediÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len evinin kapÄ±sÄ±na bÄ±rakÄ±lan yiyecekleri alÄ±rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Oyuncuyla ilgili ilk dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ± saÃ§larÄ±nÄ±n olmamasÄ±ydÄ±. Bu durum da Mickey Rourke'un kanser tedavisi gÃ¶rÃ¼yor olabileceÄŸi iddialarÄ±nÄ±n ortaya atÄ±lmasÄ±na neden oldu.

BazÄ± yorumlara gÃ¶re de zaten saÃ§larÄ± yaÅŸÄ±ndan dolayÄ± dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in uzun sÃ¼redir peruk kullanÄ±yordu aktÃ¶r.

BaÅŸka bir yoruma gÃ¶re de sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarla dolu hayatÄ± Rourke'un saÃ§larÄ±yla vedalaÅŸmasÄ±na neden olmuÅŸtu.

Bir eÅŸofman altÄ± ve Ã§izgili kazaÄŸÄ±yla kapÄ±ya Ã§Ä±kan Rourke'un ayaÄŸÄ±nda sadece beyaz Ã§oraplarÄ± vardÄ±. Terlik ya da ayakkabÄ± yoktu.

Rourke'un saÃ§larÄ±nÄ±n dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸ olmasÄ± akÄ±llara 'Kanser tedavisi mi gÃ¶rÃ¼yor?' sorusunu getirdi. BazÄ± hayranlarÄ±na gÃ¶re de saÃ§larÄ± yaÅŸÄ±ndan dolayÄ± zaten dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼ ama Rourke, peruk kullanÄ±yordu.Â





Mickey Rourke, bir dÃ¶nemin en karizmatik erkek oyuncularÄ±ndan biriydi.Â





Boks yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bundan etkilenen yÃ¼zÃ¼nÃ¼ dÃ¼zelttirdiÄŸini ve bu estetik operasyonlarÄ±n ona Ã§ok da yaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÄ±llar Ã¶nce itiraf etmiÅŸti Rourke.Â

EVÄ°NÄ°N DE BAKIMA Ä°HTÄ°YACI VARÂ

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n son dÃ¶neminde basÄ±na yansÄ±yanlara gÃ¶re Mickey Rourke'un kirasÄ±nÄ± Ã¶deyemediÄŸi evi de aslÄ±nda Ã¶yle bir Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ±na yakÄ±ÅŸacak tÃ¼rden deÄŸil.

1926'da inÅŸa edilen ama sonra elden geÃ§irilen evin yeniden bir bakÄ±ma ihtiyacÄ± var gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Son dÃ¶nemde kariyeri iniÅŸe geÃ§en Rourke, Hollywood'da yayÄ±lan haberlere gÃ¶re kendini sokakta bulabilir.

Ä°ngiliz Daily Mail gazetesinin ele geÃ§irdiÄŸi belgelere gÃ¶re Rourke, evinin 60 bin dolar tutarÄ±ndaki kirasÄ±nÄ± Ã¶deyemediÄŸi iÃ§in hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±.

KÄ°RASINI Ã–DEMEDÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N SOKAKTA KALMA TEHLÄ°KESÄ°YLE KARÅžI KARÅžIYAÂ

Belgeye gÃ¶re 73 yaÅŸÄ±ndaki Rourke, 18 AralÄ±k'ta evinin biriken kira borcunu Ã¶demesi aksi halde Ã¼Ã§ gÃ¼n iÃ§inde evi boÅŸaltmasÄ± gerektiÄŸi konusunda yasal olarak uyarÄ±ldÄ±.

DavacÄ± kiÅŸi Eric T Goldie'nin avukatÄ± ise Mickey Rourke'un kendilerine henÃ¼z bir dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Mickey Rourke, sÃ¶z konusu Ã¼Ã§ yatak odalÄ± evini 30 Mart 2025'te ayda 5 bin 200 dolarlÄ±ÄŸÄ±na kiralamÄ±ÅŸtÄ±.

Bu arada dava dilekÃ§esinde evin kirasÄ±nÄ±n Rourke taÅŸÄ±ndÄ±ktan iki ay sonra 7 bin dolara Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bilgisi de yer alÄ±yor.

Ancak gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re 9 aydÄ±r kiranÄ±n tek kuruÅŸunu bile Ã¶demiÅŸ deÄŸil.





PARA Ä°Ã‡Ä°N KATILDIÄžI YARIÅžMADAN DA KISA SÃœREDE KOVULDU: Mickey Rourke son olarak geÃ§tiÄŸimiz nisan ayÄ±nda Ä°ngiltere'de yayÄ±nlanan Celebrity Big Brother yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±ldÄ±. Fakat orada da uzun sÃ¼re kalamadÄ±. YarattÄ±ÄŸÄ± saygÄ± sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸan olaylar nedeniyle yarÄ±ÅŸmadan diskalifiye edildi. O yarÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan da Mickey Rourke, onun eski halini bilen hayranlarÄ±nÄ±n iÃ§ini sÄ±zlatan bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle ortaya Ã§Ä±ktÄ±.





GENÃ‡LÄ°ÄžÄ°NDE BOKSÃ–R OLMAK Ä°STEDÄ°

Sinemada 10 yÄ±llara damga vuran bir oyuncu olsa da Mickey Rourke aslÄ±nda genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda boksÃ¶r olmaya niyetlenmiÅŸti.

Hatta bu alanda ilk baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± henÃ¼z 12 yaÅŸÄ±ndayken elde etti. Bir sÃ¼re Andre Rourke adÄ±yla ringlere Ã§Ä±kan aktÃ¶r, 1971 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir maÃ§ta beyin sarsÄ±ntÄ±sÄ± geÃ§irdi.

Bunun Ã¼zerine bir sÃ¼reliÄŸine ringlerden ayrÄ±ldÄ±. O sÄ±rada da karÅŸÄ±sÄ±na oyunculuk fÄ±rsatÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n yÃ¶nettiÄŸi Deathwatch adlÄ± tiyatro oyununda sahneye Ã§Ä±ktÄ±. O andan itibaren de oyunculuk konusunda adÄ±m adÄ±m ilerledi.

UNUTULMAZ FÄ°LMLERDE ROL ALDI: Steven Spielberg'in yÃ¶nettiÄŸi 1941 filmiyle sinemaya adÄ±m attÄ±. Body Heat, The Outsiders, Siyam BalÄ±ÄŸÄ±, Dokuz BuÃ§uk Hafta, Bar KelebeÄŸi gibi filmlerle kariyerinde zirveye Ã§Ä±ktÄ±. 1991 yÄ±lÄ±nda boksa geri dÃ¶ndÃ¼. Ama bu da fazla uzun sÃ¼rmedi. SoluÄŸu yeniden sinemada aldÄ± Rourke. 2009 yÄ±lÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± GÃ¼reÅŸÃ§i filmiyle birÃ§ok Ã¶dÃ¼l kazandÄ±. Hatta en iyi oyuncu dalÄ±nda Oscar'a bile aday gÃ¶sterildi.





HAYATINDAN NÄ°CE GÃœZEL KADIN GELÄ°P GEÃ‡TÄ°:ÂMickey Rourke, bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ modeli Carre Otis ile olaylÄ± bir evlilik yaÅŸadÄ±. Onun Ã¶ncesinde Debre Feuer ile evlenip boÅŸandÄ±. Gia Carangi, Sasha Volkova, Elena Kuletskaya, Anastassija Makarenko ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkilerle de konuÅŸuldu.





SON PARLAK PROJESÄ° OLDU: Rourke, bir sÃ¼re sinemadan uzak kaldÄ±ktan sonra The Wrestler ile setlere geri dÃ¶ndÃ¼. Bu filmdeki performansÄ± ona 2009'da en iyi erkek oyuncu dalÄ±nda Oscar adaylÄ±ÄŸÄ± getirdi. YÃ¶netmenliÄŸini Darren Aronofsky'nin Ã¼stlendiÄŸi film Ã¼lkemizde Åžampiyon adÄ±yla gÃ¶sterildi.

