Bir zamanlar onun aşkı olmadan yaşayamam sanmıştı… Artık bekar, özgür ve mutlu: Bak bana sensiz de ne iyiyim!

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Jennifer Lopez, Ben Affleck'ten ayrılmasından neredeyse iki yıl sonra, 57. yaş gününü kutlarken daha büyük ve "daha iyi" şeyleri sabırsızlıkla bekliyor…

Geçen haftadan beri kız kardeşiyle birlikte çıktıkları Paris tatilinde doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcı bu süre boyunca birçok sosyal medya paylaşımı da yaparak yeni yaşını ne kadar mutlu şekilde kutladığını hayranlarına gösterdi.

Bu paylaşımlarını araba sürerken kendisini kameraya bakarken gösteren bir videoyla sonlandıran Jennifer Lopez bu paylaşımını "Devam ettikçe her şey daha da iyiye gidiyor" notuyla sonlandırdı.

Ben Affleck’le ikisi de gencecik yıldızlarken başlayan aşklarını nişanlanarak nikah masasına taşımak isteyen Jennifer Lopez bu aşkın yoğun medya ilgisi yüzünden bunaltıcı hale gelmesiyle noktalamış, o dönem Bennifer olarak adlandırılan aşıklar ayrı yollara gitmişti.

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2022’de yeniden bir araya gelip küllenen aşklarının ateşini yeniden yakan çift üç gün süren muhteşem bir düğünle evlense ve bu evliliğin büyük bir mutlulukla devam edeceğine inansalar da evlilikleri sadece 2 yıl sürmüştü.

Bir türlü istedikleri mutluluğu bulamayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck tam da 2. yıl dönümlerini kutlayacakken yollarını ayırdı ve 2024 yazında yaşanan bu ayrılık sonrasında Jennifer Lopez büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Uzunca bir süre aslında bu evliliğin bitmesini isteyen tarafın Ben Affleck olduğu konuşuldu, Jennifer Lopez de elinden ikinci kez kaçıp giden aşkının ardından bolca gözyaşı döktü.

Geçen hafta 57 yaşını kutlamasına rağmen ayrılık sonrası kendini yenileyen ve her zamanki gibi yarı yaşında görünmeye başaran ünlü şarkıcı uzun süre çektiği aşk acısını da çoktan üzerinden atmış gibi görünüyor.

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Jennifer Lopez doğum günü kutlamaları boyunca yaptığı neredeyse tüm paylaşımlarda artık çok mutlu olduğunu ve boşandıktan sonraki hayatı için gözyaşı dökmüş olsa da artık tek başına çok daha iyi durumda olduğunu vurguladı.

Ayrılığı isteyen karşı taraf olsa da Jennifer Lopez iki yıllık evliliğin ardından Ağustos 2024'te Affleck'ten resmi olarak boşanma davası açtı ve "Bennifer 2.0" aşkının fişini çekti. Çiftin boşanma davası Ocak 2025'te sonuçlandı.

Her ne kadar ikili o zamandan beri ailece birlikte vakit geçirirken görülmüş olsa ve Ben Affleck bu konuda hep sessiz kalsa da Jennifer Lopez ayrılıkla ilgili duygularını oldukça net bir şekilde ortaya koydu. Ve çok çabaladığı ve yaşatmak istediği bu aşktan kurtulduğu için çok özgür ve mutlu olduğunu söyledi.

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Jennifer Lopez mart ayında verdiği röportajda da ​​"Mutlu bir dönemdeyim" demiş "Sanırım hayatımda ilk kez özgür olduğumu hissediyorum; tek başımayım. Ve bu gerçekten çok iyi hissettiriyor." sözleriyle Ben Affleck ayrılığının ona yaşattığı acılardan kurtulduğunu itiraf etmişti.