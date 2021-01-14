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BACKGRID USA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 18:02 | Son Güncelleme:

Bir zamanlar modeldi: Şimdi sokaklarda yaşıyor

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Bir döneme damgasını vuran Baywatch dizisinin yıldızlarından Jeremy Jackson'ın eski eşi Loni Willison sokaklarda yaşıyor. Eski bir model olan Willison, geçtiğimiz günlerde California'da çöpleri karıştırırken görüntülendi.

Bir zamanlar modeldi: Şimdi sokaklarda yaşıyor

BÜTÜN EŞYASI TEKERLEKLİ ARABADA
Gri bir tayt, beyaz kazak ve siyah bir mont giyen Loni Willison'ın bütün eşyasını da bir tekerlekli arabayla yanında taşıdığı görüldü. Lori Willison bir süredir evsiz ve California'da sokaklarda yaşıyor.
Bir zamanlar modeldi: Şimdi sokaklarda yaşıyor
SOKAKLARDA ÇORAPLARIYLA GEZİYOR
Loni Willison'ın ayağında ayakkabıları olmadığı sadece kırmızı- beyaz renkli çoraplarla dolaştığı da gözden kaçmadı.
Bir zamanlar modeldi: Şimdi sokaklarda yaşıyor
2016'DAN BU YANA SOKAKLARDA YAŞIYOR
Bir dönem ünlü fitnes dergilerinin kapakları için poz veren Willison 2016'dan bu yana evsiz. Eski model zaman zaman California çevresinde çöpleri karıştırırken ya da sokaklarda uyurken görüntüleniyor.
Bir zamanlar modeldi: Şimdi sokaklarda yaşıyor
ESKİ EŞİ YARDIM ETMEK İSTEMEDİ
Lori Willison, bir dönemin gözde dizilerinden Baywatch ile ünlenen Jeremy Jackson ile evliydi. Jeremy Jackson'ın ise eski eşine yardım etmediği de belirtildi. Jackson'dan 2014 yılında boşanan Willison'ın durumu onu eskiden beri tanıyanları endişelendiriyor.
Bir zamanlar modeldi: Şimdi sokaklarda yaşıyor
KENDİSİ DE YARDIM TABEP ETMEDİ
Loni Willison, geçtiğimiz yılın ekim ayında İngiliz The Sun gazetesiyle konuşmuştu. Willison, kimseden yardım talep etmediğini de dile getirmişti. Loni Willison, sokaklarda yaşamaya başlamadan önce zaman zaman cep telefonundan çekilen pozlarını sosyal medyada paylaşıyordu. Genç kadın artık bir cep telefonu olmadığını da bir süre önce açıklamıştı.
Bir zamanlar modeldi: Şimdi sokaklarda yaşıyor
BALAYINDA ÇEKİLEN POZLARI MAZİDE KALDI
Çift, 2012'de evlendiklerinde Maui'de balayına çıkmışlardı. Ama ne o günkü mutlulukları kaldı geride ne de eski hayatları. 

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