Bir zamanlar modeldi: Şimdi sokaklarda yaşıyor



BÜTÜN EŞYASI TEKERLEKLİ ARABADA

Gri bir tayt, beyaz kazak ve siyah bir mont giyen Loni Willison'ın bütün eşyasını da bir tekerlekli arabayla yanında taşıdığı görüldü. Lori Willison bir süredir evsiz ve California'da sokaklarda yaşıyor. SOKAKLARDA ÇORAPLARIYLA GEZİYOR

Loni Willison'ın ayağında ayakkabıları olmadığı sadece kırmızı- beyaz renkli çoraplarla dolaştığı da gözden kaçmadı. 2016'DAN BU YANA SOKAKLARDA YAŞIYOR

Bir dönem ünlü fitnes dergilerinin kapakları için poz veren Willison 2016'dan bu yana evsiz. Eski model zaman zaman California çevresinde çöpleri karıştırırken ya da sokaklarda uyurken görüntüleniyor. ESKİ EŞİ YARDIM ETMEK İSTEMEDİ

Lori Willison, bir dönemin gözde dizilerinden Baywatch ile ünlenen Jeremy Jackson ile evliydi. Jeremy Jackson'ın ise eski eşine yardım etmediği de belirtildi. Jackson'dan 2014 yılında boşanan Willison'ın durumu onu eskiden beri tanıyanları endişelendiriyor. KENDİSİ DE YARDIM TABEP ETMEDİ

Loni Willison, geçtiğimiz yılın ekim ayında İngiliz The Sun gazetesiyle konuşmuştu. Willison, kimseden yardım talep etmediğini de dile getirmişti. Loni Willison, sokaklarda yaşamaya başlamadan önce zaman zaman cep telefonundan çekilen pozlarını sosyal medyada paylaşıyordu. Genç kadın artık bir cep telefonu olmadığını da bir süre önce açıklamıştı. BALAYINDA ÇEKİLEN POZLARI MAZİDE KALDI

Çift, 2012'de evlendiklerinde Maui'de balayına çıkmışlardı. Ama ne o günkü mutlulukları kaldı geride ne de eski hayatları.