Bir zamanlar kelebek gibi uÃ§ardÄ±: YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± kocasÄ± uÄŸruna evine kapandÄ±... Ä°ki yÄ±l sonra tekerlekli sandalyede ortaya Ã§Ä±ktÄ±

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Elbette bu alanda kariyer yapanlarÄ±n belli bir yaÅŸa geldiÄŸinde emekliye ayrÄ±lmasÄ± normal. Yine de bir zamanlar baÅŸarÄ±dan baÅŸarÄ±ya koÅŸan bu kiÅŸiler zaman zaman bazÄ± etkinliklerde boy gÃ¶sterir.

Ama iÃ§lerinden biri var ki hiÃ§ Ã¶yle yapmadÄ±.

DÃ¼nyada milyonlarca kadÄ±nÄ±n hem sesine hem de kendisine aÅŸÄ±k olduÄŸu Ã¼nlÃ¼ bir ÅŸarkÄ±cÄ±yla bÃ¼yÃ¼k bidr aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Bu iliÅŸkiden Ã¼Ã§ tane Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirdi.

Zaten kendisine ÅŸÃ¶hret getiren kariyerine veda etmiÅŸti ama bu aÅŸkla birlikte spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±ndan da uzaklaÅŸtÄ±. Kelimenin tam anlamÄ±yla evine kapandÄ± ve sakin bir hayat sÃ¼rmeye baÅŸladÄ±.

Ä°ÅŸte bir zamanlar tenis kortlarÄ±nda kelimenin tam anlamÄ±yla "kelebek gibi" uÃ§an o Ã¼nlÃ¼ iki yÄ±l aradan sonra ilk kez objektiflere takÄ±ldÄ±.

O anlarda da kendisini gÃ¶renleri ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. AlÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±, yanÄ±nda Ã§ocuklarÄ± da vardÄ± ama kendisi tekerlekli sandalyede oturuyordu.

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BÄ°R DÃ–NEM TENÄ°S KORTLARINDA FIRTINALAR ESTÄ°RÄ°YORDU

BÃ¶yle uzun uzun anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu Ã¼nlÃ¼ bir zamanlar tenis kortlarÄ±nda fÄ±rtÄ±nalar estiren Anna Kournikova.

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n 'kadife sesli' ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Julio Iglesias'Ä±n kendisiyle aynÄ± mesleÄŸi seÃ§en oÄŸlu Enrique Iglesias ile tanÄ±ÅŸÄ±p romantik bir iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ktan sonra spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±na veda etti Kournikova.Â

Tenisi bÄ±rakan Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸan 43 yaÅŸÄ±ndaki Rus sporcu Anna Kournikova, fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olmayan Ã§ok sakin bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor, sevgilisi Enrique ve Ã§ocuklarÄ±yla birlikte.Â

Kournikova, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde iki yÄ±l sonra ilk kez objektiflere takÄ±ldÄ±.





TEKERLEKLÄ° SANDALYE Ä°LE ALIÅžVERÄ°ÅžE Ã‡IKTI

Miami'de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Kournikova, tekerlekli sandalyede oturuyordu. SaÄŸ bacaÄŸÄ±nda ise bir aparat vardÄ±.

Iglesias ile birlikteliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ± 7 yaÅŸÄ±ndaki Lucy ve 4 yaÅŸÄ±ndaki Mary'nin eÅŸlik ettiÄŸi Kournikova, belli ki bir kaza geÃ§irmiÅŸti.

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GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸini fark eden Anna Kournikova, bundan Ã§ok da hoÅŸlanmadÄ±. GÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼klerini taktÄ±, tekerlekli sandalyesini kontrol eden arkadaÅŸÄ± ve iki kÄ±zÄ±yla birlikte uzaklaÅŸtÄ±.

Ä°ki kez Grand Slam ÅŸampiyonu olan Anna Kournikova aslÄ±nda gayet baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ tenis kariyerine yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden erken yaÅŸta veda etti.

Kournikova'ya bu alÄ±ÅŸveriÅŸ turunda iki kÄ±zÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bir grup arkadaÅŸÄ± da eÅŸlik etti.

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BÃœYÃœK AÅžK 2001 YILINDA BAÅžLADI

Anna Kournikova, 2001 yÄ±lÄ±ndan bu yana Enrique Iglesias ile birlikte.

AÅŸklarÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±na aracÄ± olan ile Iglesias'Ä±n Escape adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± iÃ§in Ã§ekilen video klip. Kournikova o klipte Iglesias ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Sette baÅŸlayan aÅŸklarÄ± gerÃ§ek hayata taÅŸÄ±ndÄ± bir sÃ¼re sonra.

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Biri spor, diÄŸeri mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iki Ã¼nlÃ¼sÃ¼ aÅŸklarÄ±nÄ± Ã¶yle fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde yaÅŸamamaktan yana...

Miami'de Ã§ocuklarÄ±yla birlikte sakince birlikteliklerini yaÅŸÄ±yorlar. Zaman zaman sosyal medya sayfalarÄ±ndan aile hayatlarÄ±na dair paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±yorlar.





BEÅž KÄ°ÅžÄ°LÄ°K MUTLU AÄ°LE

Ã‡ift, son olarak 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n 8 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ hem Anneler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ hem de Iglesias'Ä±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±klarÄ± sÄ±rada aile hayatlarÄ±na dair bir ipucu vermiÅŸti.Â

Zaten o da Kournikova'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±ydÄ±. O karede bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Lucy onun erkek ikizi Nicholas ve kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ± Mary, Ã¼nlÃ¼ iÃ§ftle bir arada gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

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Anna Kourkinova ile Enrique Iglesias, aile hayatlarÄ±nÄ± meraklÄ± gÃ¶zlerden uzakta yaÅŸÄ±yorlar.Â





'BÄ°Z BÄ°RLÄ°KTE BÃœYÃœDÃœK'

Iglesias, geÃ§tiÄŸimiz ekim ayÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda sevgilisiyle Escape adlÄ± ÅŸarkÄ±nÄ±n video klibinde tanÄ±ÅŸÄ±p aÅŸÄ±k olduktan sonra "Birlikte bÃ¼yÃ¼dÃ¼klerini "sÃ¶yledi.

People dergisine konuÅŸan Iglesias "Benim nasÄ±l bir dÃ¼nyada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ± biliyordu. Ben de onun dÃ¼nyasÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± biliyordum. Ä°ÅŸte bu karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸÄ±n bize Ã§ok yardÄ±mÄ± oldu. Birbirimize yavaÅŸ yavaÅŸ yaklaÅŸtÄ±k ve sonra iliÅŸkimiz giderek gÃ¼Ã§lendi" diye anlattÄ±.

Bir zamanlar tenis kortlarÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± olan Anna Kournikova, 2003 yÄ±lÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden kariyerine veda etti.

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