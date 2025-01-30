×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ° EKRANDA MUCÄ°ZE LEZZETLER SAÄžLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Bir zamanlar 'kelebek gibi' uçardÄ±: YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± kocasÄ± uÄŸruna evine kapandÄ±... Ä°ki yÄ±l sonra tekerlekli sandalyede ortaya çÄ±ktÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Anna Kournikova#Enrique Iglesias#Julio Iglesias
Bir zamanlar kelebek gibi uÃ§ardÄ±: YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± kocasÄ± uÄŸruna evine kapandÄ±... Ä°ki yÄ±l sonra tekerlekli sandalyede ortaya Ã§Ä±ktÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 10:52

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bazÄ± Ã¼nlÃ¼lerinin aradÄ±klarÄ± aÅŸkÄ± ve huzuru bulup yuva kurunca spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±na veda ettiklerini artÄ±k Ã§ok iyi biliyoruz... Bu durum belli ki spor dÃ¼nyasÄ± iÃ§in de geÃ§erli.

Haberin DevamÄ±

Elbette bu alanda kariyer yapanlarÄ±n belli bir yaÅŸa geldiÄŸinde emekliye ayrÄ±lmasÄ± normal. Yine de bir zamanlar baÅŸarÄ±dan baÅŸarÄ±ya koÅŸan bu kiÅŸiler zaman zaman bazÄ± etkinliklerde boy gÃ¶sterir.

Ama iÃ§lerinden biri var ki hiÃ§ Ã¶yle yapmadÄ±.

DÃ¼nyada milyonlarca kadÄ±nÄ±n hem sesine hem de kendisine aÅŸÄ±k olduÄŸu Ã¼nlÃ¼ bir ÅŸarkÄ±cÄ±yla bÃ¼yÃ¼k bidr aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Bu iliÅŸkiden Ã¼Ã§ tane Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirdi.

Zaten kendisine ÅŸÃ¶hret getiren kariyerine veda etmiÅŸti ama bu aÅŸkla birlikte spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±ndan da uzaklaÅŸtÄ±. Kelimenin tam anlamÄ±yla evine kapandÄ± ve sakin bir hayat sÃ¼rmeye baÅŸladÄ±.

Ä°ÅŸte bir zamanlar tenis kortlarÄ±nda kelimenin tam anlamÄ±yla "kelebek gibi" uÃ§an o Ã¼nlÃ¼ iki yÄ±l aradan sonra ilk kez objektiflere takÄ±ldÄ±.

O anlarda da kendisini gÃ¶renleri ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. AlÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±, yanÄ±nda Ã§ocuklarÄ± da vardÄ± ama kendisi tekerlekli sandalyede oturuyordu.

Haberin DevamÄ±

Bir zamanlar kelebek gibi uÃ§ardÄ±: YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± kocasÄ± uÄŸruna evine kapandÄ±... Ä°ki yÄ±l sonra tekerlekli sandalyede ortaya Ã§Ä±ktÄ±

BÄ°R DÃ–NEM TENÄ°S KORTLARINDA FIRTINALAR ESTÄ°RÄ°YORDU
BÃ¶yle uzun uzun anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu Ã¼nlÃ¼ bir zamanlar tenis kortlarÄ±nda fÄ±rtÄ±nalar estiren Anna Kournikova.

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n 'kadife sesli' ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Julio Iglesias'Ä±n kendisiyle aynÄ± mesleÄŸi seÃ§en oÄŸlu Enrique Iglesias ile tanÄ±ÅŸÄ±p romantik bir iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ktan sonra spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±na veda etti Kournikova.Â 

Tenisi bÄ±rakan Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸan 43 yaÅŸÄ±ndaki Rus sporcu Anna Kournikova, fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olmayan Ã§ok sakin bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor, sevgilisi Enrique ve Ã§ocuklarÄ±yla birlikte.Â 

Kournikova, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde iki yÄ±l sonra ilk kez objektiflere takÄ±ldÄ±.

Gözden KaçmasÄ±nPazarda tezgah aÃ§tÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nler Ã§ok geride kaldÄ±... En zenginlerden biriyle evlendi: ArtÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na bile gerek yokPazarda tezgah açtÄ±ÄŸÄ± günler çok geride kaldÄ±... En zenginlerden biriyle evlendi: ArtÄ±k çalÄ±ÅŸmasÄ±na bile gerek yok!Haberi görüntüle

Bir zamanlar kelebek gibi uÃ§ardÄ±: YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± kocasÄ± uÄŸruna evine kapandÄ±... Ä°ki yÄ±l sonra tekerlekli sandalyede ortaya Ã§Ä±ktÄ±

TEKERLEKLÄ° SANDALYE Ä°LE ALIÅžVERÄ°ÅžE Ã‡IKTI
Miami'de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Kournikova, tekerlekli sandalyede oturuyordu. SaÄŸ bacaÄŸÄ±nda ise bir aparat vardÄ±.

Iglesias ile birlikteliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ± 7 yaÅŸÄ±ndaki Lucy ve 4 yaÅŸÄ±ndaki Mary'nin eÅŸlik ettiÄŸi Kournikova, belli ki bir kaza geÃ§irmiÅŸti.

Haberin DevamÄ±

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸini fark eden Anna Kournikova, bundan Ã§ok da hoÅŸlanmadÄ±. GÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼klerini taktÄ±, tekerlekli sandalyesini kontrol eden arkadaÅŸÄ± ve iki kÄ±zÄ±yla birlikte uzaklaÅŸtÄ±.

Ä°ki kez Grand Slam ÅŸampiyonu olan Anna Kournikova aslÄ±nda gayet baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ tenis kariyerine yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden erken yaÅŸta veda etti.

Bir zamanlar kelebek gibi uÃ§ardÄ±: YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± kocasÄ± uÄŸruna evine kapandÄ±... Ä°ki yÄ±l sonra tekerlekli sandalyede ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Kournikova'ya bu alÄ±ÅŸveriÅŸ turunda iki kÄ±zÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bir grup arkadaÅŸÄ± da eÅŸlik etti.

Gözden KaçmasÄ±nSanki evlenmeden balayÄ±na Ã§Ä±ktÄ±lar... HiÃ§ beklemeden sevgilisine koÅŸtu... ÃœnlÃ¼ aÅŸÄ±klar baharda kuÅŸlar gibiSanki evlenmeden balayÄ±na çÄ±ktÄ±lar... Hiç beklemeden sevgilisine koÅŸtu... Ünlü aÅŸÄ±klar baharda kuÅŸlar gibi! Haberi görüntüle

Â

Bir zamanlar kelebek gibi uÃ§ardÄ±: YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± kocasÄ± uÄŸruna evine kapandÄ±... Ä°ki yÄ±l sonra tekerlekli sandalyede ortaya Ã§Ä±ktÄ±

BÃœYÃœK AÅžK 2001 YILINDA BAÅžLADI
Anna Kournikova, 2001 yÄ±lÄ±ndan bu yana Enrique Iglesias ile birlikte.

AÅŸklarÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±na aracÄ± olan ile Iglesias'Ä±n Escape adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± iÃ§in Ã§ekilen video klip. Kournikova o klipte Iglesias ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Sette baÅŸlayan aÅŸklarÄ± gerÃ§ek hayata taÅŸÄ±ndÄ± bir sÃ¼re sonra.

Haberin DevamÄ±

Biri spor, diÄŸeri mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iki Ã¼nlÃ¼sÃ¼ aÅŸklarÄ±nÄ± Ã¶yle fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde yaÅŸamamaktan yana...

Miami'de Ã§ocuklarÄ±yla birlikte sakince birlikteliklerini yaÅŸÄ±yorlar. Zaman zaman sosyal medya sayfalarÄ±ndan aile hayatlarÄ±na dair paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±yorlar.

Gözden KaçmasÄ±nBeÅŸ yÄ±l Ã¶nce sessiz sedasÄ±z evlenmiÅŸlerdi: ÃœnlÃ¼ Ã§ifte yeni bebek geldi... Ä°ki Ã¶z bir Ã¼vey, ÅŸimdi oldu Ã¼Ã§ Ã§ocukBeÅŸ yÄ±l önce sessiz sedasÄ±z evlenmiÅŸlerdi: Ünlü çifte yeni bebek geldi... Ä°ki öz bir üvey, ÅŸimdi oldu üç çocuk!Haberi görüntüle

Bir zamanlar kelebek gibi uÃ§ardÄ±: YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± kocasÄ± uÄŸruna evine kapandÄ±... Ä°ki yÄ±l sonra tekerlekli sandalyede ortaya Ã§Ä±ktÄ±

BEÅž KÄ°ÅžÄ°LÄ°K MUTLU AÄ°LE
Ã‡ift, son olarak 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n 8 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ hem Anneler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ hem de Iglesias'Ä±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±klarÄ± sÄ±rada aile hayatlarÄ±na dair bir ipucu vermiÅŸti.Â 

Zaten o da Kournikova'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±ydÄ±. O karede bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Lucy onun erkek ikizi Nicholas ve kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ± Mary, Ã¼nlÃ¼ iÃ§ftle bir arada gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

Haberin DevamÄ±

Anna Kourkinova ile Enrique Iglesias, aile hayatlarÄ±nÄ± meraklÄ± gÃ¶zlerden uzakta yaÅŸÄ±yorlar.Â 

Gözden KaçmasÄ±nKraliÃ§e bunu evine bile sokmazdÄ±: Boynuna sahte incileri dizmiÅŸKraliçe bunu evine bile sokmazdÄ±: Boynuna sahte incileri dizmiÅŸ!Haberi görüntüle

Bir zamanlar kelebek gibi uÃ§ardÄ±: YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± kocasÄ± uÄŸruna evine kapandÄ±... Ä°ki yÄ±l sonra tekerlekli sandalyede ortaya Ã§Ä±ktÄ±

'BÄ°Z BÄ°RLÄ°KTE BÃœYÃœDÃœK'
Iglesias, geÃ§tiÄŸimiz ekim ayÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda sevgilisiyle Escape adlÄ± ÅŸarkÄ±nÄ±n video klibinde tanÄ±ÅŸÄ±p aÅŸÄ±k olduktan sonra "Birlikte bÃ¼yÃ¼dÃ¼klerini "sÃ¶yledi.

People dergisine konuÅŸan Iglesias "Benim nasÄ±l bir dÃ¼nyada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ± biliyordu. Ben de onun dÃ¼nyasÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± biliyordum. Ä°ÅŸte bu karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸÄ±n bize Ã§ok yardÄ±mÄ± oldu. Birbirimize yavaÅŸ yavaÅŸ yaklaÅŸtÄ±k ve sonra iliÅŸkimiz giderek gÃ¼Ã§lendi" diye anlattÄ±.

Bir zamanlar tenis kortlarÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± olan Anna Kournikova, 2003 yÄ±lÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden kariyerine veda etti.

Gözden KaçmasÄ±nBeÅŸ yÄ±llÄ±k evlilikte Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebek Ä°ki kÄ±zÄ±n Ã¼stÃ¼ne bir de erkek geldi... Ä°ÅŸte Ã¼nlÃ¼ oyuncunun yeni torunuBeÅŸ yÄ±llÄ±k evlilikte üçüncü bebek! Ä°ki kÄ±zÄ±n üstüne bir de erkek geldi... Ä°ÅŸte ünlü oyuncunun yeni torunuHaberi görüntüle

Â 

Â 

Â 

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Anna Kournikova#Enrique Iglesias#Julio Iglesias

BAKMADAN GEÇME!