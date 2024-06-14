Bir zamanlar kardeş gibiydiler... Bu darbe Harry'ye ağır geldi

Haberin Devamı

Üstelik bunu sadece resmi görevleri gereği yapmıyorlardı. William ve Kate ile Harry, günlük hayatlarında da birbirlerine gayet yakındı.

Öyle ki Harry, Kate Middleton ile kardeş gibi olmuştu yıllar içinde. Hatta ağabeyinin karısından "hiçbir zaman sahip olamadığım kız kardeşim gibi" diye söz ettiği de olmuştu.

Ama bu üçlünün mutlu günleri çok uzun sürmedi. Harry, gönlünü Meghan Markle'a kaptırınca işler değişti.

İYİMSER HAVA KISA SÜREDE DAĞILDI

Markle'ın aileye resmen katılmasından sonra bu kez basın tarafından "Muhteşem Dörtlü" olarak lanse edildiler. Sonuç olarak ilk dönemlerdeki bu iyimserlik havası kısa sürede yerini büyük ve hala bitmeyen bir gerilime bıraktı.

Haberin Devamı

Harry'nin, hayatını satırlara döktüğü Spare (Yedek) adlı kitabında da ileri sürdüğüne göre iki kardeşin eşleri birbirleriyle o kadar da iyi geçinemedi.

Sonuçta Harry ile Meghan, aile içindeki görevlerinden geri adım atıp ABD'ye taşındı. Bir zamanlar mutluluk tablosu çizdiği ağabeyi William ve onun eşi Kate ile aralarındaki uçurum da giderek açıldı. Tıpkı ailenin geri kalanıyla olduğu gibi.

Aradan dört yıl geçmişti ki İngiliz kraliyet ailesi ardı ardına gelen iki kötü haberle sarsıldı. Önce Kral Charles, ardından da Galler Prensesi Kate Middleton kanser teşhisi almıştı.

İşte bu durum, sadece dünyayı değil Charles'ın küçük oğlu, William'ın kardeşi ve Kate Middleton'ın bir zamanlar çok iyi dost olduğu Harry'yi de sarstı... Ama milyonlarca kişiden çok farklı bir şekilde.

Harry, babasının kansere yakalandığını telefon konuşmasında öğrendi. Hemen uçağa atlayıp İngiltere'de aldı soluğu. İşin ilginç yanı Charles onunla sadece yarım saat görüştü.

Gözden Kaçmasın En sadık çalışanını böyle ödüllendirdi... Hasta yatağından vefa borcunu ödedi Haberi görüntüle

'KIZ KARDEŞİM' DİYORDU... HABERİ BASINDAN ÖĞRENDİ

Harry, geldiği gibi apar topar evine yani karısı Meghan Markle ile birlikte yaşadığı ABD'ye döndü.

Haberin Devamı

Ama olay bununla sınırlı kalmadı.

Daha Charles'ın kanser haberi tam olarak sindirilememişken bu kez aylarca ortada görünmeyen Kate çıktı ve hazırlanan videosunda önleyici kanser tedavisi göreceğini açıkladı.

Harry ile karısı Meghan ise bu haberi milyonlarca kişi gibi basından öğrendi. Bir başka deyişle bir zamanlar anne acısını bile omuz omuza karşıladığı ağabeyi William, karısının başına geleni kardeşine anlatma gereği bile duymamıştı. Bir zamanlar kardeş gibi geçirdiği Kate de!

BU KADAR ÖNEMLİ BİR DÖNEMDE DIŞLANMAK ONU ÜZDÜ

Kraliyet uzmanlarının iddiasına bakılırsa böylesine dışlanmış olmak Prens Harry'yi üzdü. Bütün bu olup bitenler onun için yorucu bir şekle büründü.

Haberin Devamı

Daha da ilginci bu kadar önemli bir konuda bile kendisinden böylesine uzak durulması onu şaşırttı.

Dışarıdan bakıldığında Harry'nin ayrılıkları sırasında kendi ailesi hakkında söyledikleri düşünüldüğünde böyle olması doğal görünüyor.

Ama yine de iddialara göre Harry, bu kadar önemli ve sağlıkla ilgili bir konuda ailesinden dışlanmayı beklemiyordu.

Prens Harry'ye yakın bir kaynağın ileri sürdüğüne göre bütün ailenin ne olursa olsun bir araya gelmesi gereken böyle bir zamanda, babası Charles ile yengesi Kate'in kendisinden uzak durması Prens için çok üzücü oldu.

ARTIK ÜLKESİNDE BİR EVİ BİLE YOK

Harry ve Meghan ile ilgili başka bir iddia daha var. Çift, evlendiklerinde kendilerine hediye edilen Frogrmore Cottage'in hep ellerinde kalacağını sanıyordu.

Haberin Devamı

Fakat Charles, geçen yılın mart ayında oğlu ve gelinine orayı boşaltmalarını söyledi. Böylece Harry'nin anavatanında başını sokacağı bir evi bile kalmadı.

Daha da ötesinde yine söylentilere göre Harry, eski hayatında kalan bazı dostlarını özlüyor. Fakat karısı pek hoşlanmadığı için onlar gidip ABD'de Prens'i ziyaret edemiyor.

Son iddia ise Prens'in ABD'deki hayatı artık rutinleşince yenilikten kaynaklı heyecanını yitirip eski hayatının bazı ayrıntılarını özlediği yönünde.

Hatta geçtiğimiz günlerde Harry'nin bu özlemi dindirebilmek için Londra'da ev aradığı bile konuşuluyordu.

Hem artık İngiltere'de başını sokacak bir yuvası kalmaması hem de hayati bir konuda kendisine yabancı gibi davranılması Harry için büyük bir darbe oldu iddialara göre.

Haberin Devamı

KATE İÇİN ENDİŞE ETTİĞİ KONUŞULDU

Kate Middleton ile Prens Harry'nin artık tarihin tozlu sayfalarında kalan dostluğuna dönecek olursak... Bir zamanlar gittikleri her yere neşe götüren bu iki yakın dost artık birbirlerini görmek bile istemiyor.

Geçtiğimiz mart ayında Kate'in kansere yakalandığını açıklamasından kısa bir süre önce Harry'nin onun için endişelendiği haberleri basına yansımıştı.

İleri sürülenlere göre bu yılın ocak ayında operasyon geçirdiğinin açıklanmasından sonra ortada görünmeyen Kate'e hem sosyal medyadan hem de geleneksel basından büyük bir baskı vardı.

Söylenenlere göre Harry de bir zamanlar yakın dostu olan Kate'in bu baskı altında kalmasından dolayı üzülüyordu.

O dönemde Page Six'e konuşan Harry'ye yakın bir kaynak Prens'in ağabeyinin karısı Kate için büyük bir endişe duyduğunu söyledi.

Gözden Kaçmasın Bu yıl yaz tatili biraz buruk geçecek... Çocuklarının güzel anıları olsun diye Haberi görüntüle

YENGESİNE YÖNELİK BASKI ONU RAHATSIZ ETTİ

Bütün bunların üzerine Kate Middleton'a yönelen eleştiriler, onu konu alan hatta öldüğünü bile ileri süren komplo teorileri Harry'yi de rahatsız etti.

Çünkü yine bazı kaynaklara göre Harry, bütün bunları gördükçe annesi Diana'ya ve karısı Meghan Markle'a basının yaptıklarını hatırlıyor. Şimdi Kate'in de onların yaşadıklarını tecrübe ettiğini düşünüyordu.

İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıkları ilk dönemde "Karımın da annemin kaderini yaşamasını istemiyorum" diyen Harry, bir zamanlar en iyi arkadaşı olan Galler Prensesi Kate Middleton için endişe etmekten kendini alamıyordu. Ağabeyi William başta ailesiyle arasının iyi olmamasına rağmen hem de!

MUZİP GÜLÜŞMELERİ TARİHE KARIŞTI

Onları yıllardır takip edenlerin bildiği gibi Harry, ağabeyi William ve karısı Kate ile çok iyi geçiniyordu bir zamanlar.

Kate'in aileye yeni katıldığı dönemlerde üçünün yakınlığı gerçekten de dikkatlerden kaçacak türden değildi. Özellikle de Harry ile Kate'in haşarı çocuklar gibi suç ortaklığı yapmaları sık sık objektiflere takılıyordu.

En ciddi etkinliklerde bile William hiç duruşunu bozmadan otururken Kate ile Harry'nin birbirlerine muzipçe gülümsemeleri hatta bazen kahkahalarını tutamamaları o dönemde üçlünün takipçilerini de çok sevindiriyordu.

Bu samimiyet o dönemde uzun uzun mercek altına alınmıştı. Yapılan yorumlara göre William, çocukluğundan bu yana geleceğin kralı olarak yetiştirildi. Doğal olarak büyüdüğü zaman da bu durum değişmedi, giderek arttı.

O yüzden William, taşıdığı sorumlulukların ağırlığı altında daha ciddi davranıyordu. Ama kardeşinin kral olmak gibi bir derdi olmadığı için zaten bütün hayatını ağabeyinden daha rahat bir biçimde yaşadı. Her zaman da ortamı neşelendiren kişi Harry oldu.

KUZENLERİNİ DE GÜLDÜREN HEP OYDU

Aslında küçüklüğünden bu yana William daha ciddi dururken Harry, Buckingham Sarayı'nın balkonundan halkı selamlarken bile sergilediği haşarı davranışlarla dikkat çekiyordu. Bu durum da hayatına Meghan girinceye kadar değişmedi.

Harry'nin böylesine muziplik yaptığı tek kişi de Kate değildi o dönemde. Kuzenleri Beatrice, Eugenie ve Zara ile birlikte bulunduğu ortamlarda da hep şaka yapan kişi Harry oluyordu.

Aslında Prens Harry de yıllar önce ağabeyiyle iyi geçirdiği bir dönemde verdiği röportajda "Kate'i hiç sahip olamadığım kız kardeşim gibi görüyorum" demişti.

Bazı kraliyet yorumcularına göre de annesi Diana'yı çok küçük yaşta kaybeden Harry, Kate'de biraz da anne sevgisi buluyordu.

Evlenmeden önce de evliliklerinin ilk döneminde de Harry, Kate ve William ile çok yakındı. Birlikte TV izleyip yemek yaptıkları konuşuluyordu. Hatta Harry'nin hayatındaki gelişmeleri onlarla özellikle de Kate ile paylaştığı da basına yansımıştı.