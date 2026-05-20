Bir zamanlar ‘halktan’ diye aileye girsin istememişti… Şimdi başındaki tacı o beğenmediği geline vermek zorunda kalacak

Kraliyet ailesinin en üst düzey iki kadın üyesinin şimdilerde birlik içinde görüntü vermelerine rağmen geçmişte aralarında yaşanan sessiz savaş hâlâ unutulmuş değil…

Yeni piyasaya çıkan "Kate! Kraliçe Olacak Kadının Cesareti, Zarafeti ve Gücü" adlı kraliyet biyografisini yazan Christopher Andersen Kraliçe Camilla'nın bir zamanlar Kate Middleton'ın gelecekteki bir kralla evlenmek için “çok sıradan” olduğuna inandığını iddia ediyor.

Kendisi de aileye büyük bir skandal sonrasında giren Camilla'nın Kate'in işçi sınıfı kökenlerine itiraz ettiğini ve yeterince iyi olmadığını düşündüğünü söyleyen yazar Christopher Andersen Kraliçe Camilla’nın Kate Middleton'ın gelecekteki bir kralın eşi olmaya uygun olduğunu düşünmediğini söylüyor…

Bu iddiaların sahibi olan ve Galler Prensesi'nin sıradan birinden bir veliaht eşine ve tahtın varisinin anneliğine yükselişini inceleyen yeni kitabın yazarı Christopher Andersen iddialarını kendi haberler ve kaynakları kadar saray kaynaklarının da söylemlerine dayandırıyor.

Andersen, yeni kitabıyla ilgili verdiği demeçte "Başlangıçta Camilla, Kate'in en sert eleştirmenlerinden biriydi. Onun yeterince iyi olduğunu düşünmüyordu. Kate sıradan biriydi ve aristokrat kanı taşımıyordu” diyor.

Sözlerine "Camilla kendini her zaman bir kralın metresi olarak görüyordu, kraliçe olarak değil. Ve bizzat kendisi Prenses Diana'yı Charles'ın gelini olarak seçti. Yani, İngiltere'nin gelecekteki kralının, ona göre, kraliyet ailesinden biriyle veya en azından bir İngiliz aristokratıyla evlenmesi gerektiğinin çok farkındaydı” diye devam eden yazar Camilla’nın aslında gelini için düşündüklerini kendi için bile düşündüğünün altını çizdi.

Kate ne soyluydu ne de önemli ve zengin bir aileden geliyordu. Ancak halk onu bağrına bastı ve aileye girdikten sonra popülaritesi giderek arttı.

Camilla'nın ilk zamanlardaki bu şüpheciliğinin kraliyet geleneği ve sosyal sınıf hakkındaki endişelerden kaynaklandığı söyleniyor… Buckingham Sarayı sözcüsü ise her zamanki gibi "Bu tür kitaplar hakkında yorum yapmıyoruz" diyerek konu hakkında bir şey söylememeyi tercih etti.

Kate Middleton İngiltere'nin Berkshire yakınlarındaki sakin bir köyde, bir havayolu pilotu ve daha sonra başarılı bir parti malzemeleri işi kuran eski bir hostesin kızı olarak büyüdü. İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nde sanat tarihi okudu ve 2001 yılında Prens William ile tanıştı. Yıllarca süren inişli çıkışlı bir ilişkinin ardından çift 2010 yılında nişanlandı ve ertesi yıl evlendi.

Öte yandan Kate'in "işçi sınıfı kökenlerine" gönderme yapan ve onu aileye uygun bulmayan Camilla kendisi çok farklı bir yerden geliyor. Bir baronun torunu ve 1603'ten 1714'e kadar İngiltere'yi yöneten Stuart soyunun bir üyesi olan Camilla Charles’la evlenmeye bu açıdan bakıldığında uygun bir adaydı.

Üstelik Camilla’nın büyük büyükannesi Alice Keppel de Kral Edward VII'nin metresiydi; Andersen'in yazdığına göre bu, Camilla'nın her zaman büyük gurur duyduğu kraliyet ailesiyle olan yakın bir bağlantıydı. Kate'in aksine, Camilla hayatı boyunca kraliyet çevrelerinde yer aldı.

Camilla, Kate'in saray kapılarının ardındaki hayata dayanıp dayanamayacağını sorgulayan tek kişi değildi.

Saray onu gerçekten istemiyordu. Camilla gibi insanlar onu istemiyordu çünkü geleceğin kralının karısı olmak için çok sıradan olduğunu düşünüyorlardı. Ve elbette, İngiltere'deki basın acımasızdı; ailesini bir grup kabadayı olarak tasvir ediyor ve annesi Carole Middleton'ı sigarayı bırakırken sakız çiğnemek gibi korkunç şeyler yaptığı için eleştiriyordu.

Andersen'in kitabına göre, Camilla ayrıca basında "beceriksiz bir fırsatçı", kızının gelecekteki bir kralla evlenmesini sağlamak için her şeyi yapmaya hazır bir anne olarak tasvir edilen Kate’in annesi Carole'dan da çekiniyordu.

Andersen kitabında Carole'a atıfta bulunarak, "Bir entrikacıyı gördüğünde tanıdığını hisseden Camilla Kate’in annesinden korkuyordu" diye yazdı.

Camilla ve Kate Middleton arasındaki ilişki Kate sıradan bir aileden gelse bile sanki doğuştan bir prenses gibi davranmaya başladıkça ve kraliyet görevleri konusundaki başarısı arttıkça düzeldi.

Andersen kitabında Kate’in kraliyet ailesine girdikten sonra bir şekilde hiç hata yapmadığını ve bugün, sonuç olarak, neredeyse evrensel olarak hayranlık duyulan bir kişi haline geldiğini vurguladı.

Üstelik Kate sadece halk tarafından sevilmekle kalmadı, sık sık eleştirilerin odağı olan kraliyet ailesinin en sevilen yüzü olarak onlara dönük olumsuz tavrın azalmasında bile etkili oldu.

Camilla’nın aslında hâlâ kendisinden ve hatta kral kocası Charles’tan bile daha popüler olduğu için Kate’e sinir olduğu hatta biraz kıskandığı söylense de hem aileye olan faydası sayesinde hem de özellikle kanser tedavisi ve geçirdiği zor günlerden sonra yumuşadığı ve iki kadının artık daha iyi geçindiği söyleniyor.