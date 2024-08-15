Bir zamanlar bir giydiğini bir daha giymezdi: Şimdi çöplükte kıyafet arıyor

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Ama gösteri dünyasının merkezi kabul edilen Los Angeles'ta öyle biri var ki, bu anlattığımız durumun tam tersine bir hayat sürüyor.

Bir zamanlar ünlü bir kocası, bahçesinde rengarenk çiçekler açan güzel bir evi, birbirinden iddialı giysileri olan bu kişi yıllardır başının üzerinde bir çatı olmadan yaşıyor. Yani evsiz..

Birçok ünlünün gösterişli malikanelerinin bulunduğu Los Angeles'ın arka sokaklarında, yanında sahip olduklarını sığdırdığı bir market arabasıyla dolaşıyor bu kişi.

Ama lüks evlerinden sokağa adım atan ünlülerden daha fazla dikkat çekiyor... Çünkü onun hayatı kelimenin tam anlamıyla filmlere, romanlara konu olacak türden.

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BİR ZAMANLAR GELECEĞİ PARLAK BİR MODELDİ

Bir dönemin yıldızı giderek parlayan model ve oyuncusu Loni Willison'dan söz ediyoruz.

Bir dönem rol aldığı diziyle şöhreti bulan Jeremy Jackson ile kendisine huzur getirmeyen bir evlilik yaşayan 41 yaşındaki Willison, Los Angeles sokaklarının en çok dikkat çeken sakinlerinden biri.

Bazen bir bazen iki market arabasına doldurduğu eşyalarıyla sokaklarda gezinen, uyuyan, yemek yiyen kısacası yaşayan Willison önceki gün yine objektiflere takıldı. Bu kez inatla ve ısrarla üzerine giyecek bir şeyler arıyordu.

ÇÖPLERİN İÇİNDEN GİYECEK ARADI

Pembe bir pantolon ve beyaz tişört giyen Willison, sıcak havadan korunmak için de başına bir beyzbol şapkasını ters olarak taktı.

Büyük bir çöp koyteynerini dikkatle karıştırdı Loni Willison. Eline geçen tişörtlere, çoraplara, pantolonlara dikkatle baktı. Beğendiklerini alıp yanında taşıdığı iki market arabasını acele etmeden doldurdu.

Bu arada çöplükten bulduğu bir çift çorabı da hemen oracıkta ayaklarına giydi.

Paparazzinin kendisini ısrarla görüntülediğini fark etmesine rağmen hiç konuşmadan sadece arada objektife bakarak işini tamamladı. Sonra da eşyalarını alıp yoluna devam etti.

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Loni Willison çöplükten aradıkları buldu ve market arabalarını da alıp yoluna devam etti.





BAMBAŞKA BİR HAYATI OLABİLİRDİ

Bir zamanlar geleceği parlak bir model olan Loni Willison'ın kelimenin tam anlamıyla ibretlik bir öyküsü var.

Aslında Loni Willison'ın hayatı bugün başka türlü konuşuluyor olabilirdi. Gencecik bir kızken oyuncu ve model olarak kariyerine başlamıştı.

Kendisinin yıldızını parlatmaya başladığı dönemde gözde olan oyuncu Jeremy Jackson ile birbirlerine aşık olup evlendiler. O zamanlar dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gibi görünüyordu.

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Sarı saçları, ışıltılı gülüşü ve sağlıklı bedeniyle mutlu bir genç kadındı Loni Willison. Bahçesinde çiçekler açan güzel bir evde yaşıyorlardı. Kocasıyla birlikte Los Angeles sokaklarında spor yaparken de yine sık sık görüntüleniyorlardı.

Ama dışarıdan böyle kusursuz görünen hayatının kapalı kapılar ardındaki kısmı hiç de öyle değildi.

ESKİ EŞİNDEN ŞİDDET GÖRDÜ, RUH SAĞLIĞI BOZULDU

Willison, sokaklarda yaşamaya başladıktan sonra anlattığına göre kocası Jeremy Jackson'dan şiddet görüyordu.

Üstelik Jackson onu polise gitmemesi için tehdit ediyordu. Zaten söylediğine göre de bugünkü durumunun en önemli sebebi bu evlilik sırasında yaşadığı zorlukların ruh sağlığını bozması.

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Sokaklarda çöplüklerde işine yarar bir şeyler ararken bir paparazziye anlattığına göre 2005 yılında Expose adlı yapımda birlikte oynarken tanıştığı Jackson ile evlenmesi onun hayatının en büyük hatalarından biri oldu.

Loni Willison bir yandan gösteri dünyasında oyuncu ve model olarak kariyer yapmaya çalışırken diğer yandan da bir estetik kliniğinde çalışıyordu.

Ama gördüğü şiddet ruh sağlığını bozunca çareyi kötü alışkanlıklarda buldu. Onlar da Willison'ın ruh sağlığını bozdu ve hayata uyum sağlamasını engelledi.

Yine kendisiyle sohbet eden bir paparazziye "Keşke evliliğimde şiddet gördüğümü korkmadan anlatabilseydim" diyerek bu konuda suskun kalmaktan dolayı pişman olduğunu ifade etti.

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BİR SÜRE KAYBOLDU... EVSİZ OLARAK ORTAYA ÇIKTI

Bütün bunların sonunda da Loni Willison ile Jeremy Jackson'ın evliliği 2014 yılında sona erdi. Bunun ardından üç yıl kimse Willison'dan haber alamadı.

Bu sürenin sonunda ortaya çıktı... Ama eskisinden çok farklıydı. Bir zamanların güzel, sağlıklı, bakımlı modelinden eser yoktu artık. Willison, sokaklarda yaşayan bir evsizdi!

Aslında onun bu hale düşmesinin ardında başka nedenler de vardı. 2016 yılına kadar bir estetik cerrahi merkezinde asistan olarak çalışıyordu.

Bir ara emlakçılık da yaptı. Fakat usul usul ruh sağlığıyla ilgili sorunlar yaşamaya başladı. Hatta bu sorunlar kelimenin tam anlamıyla onu esir aldı. Üstelik kötü alışkanlıklar da bir yandan. Sonunda da 2016 yılında tamamen çöküş geldi.

İşte o noktadan sonra da işini kaybetti Loni Willison, Evinin kirasını ödeyemediği için sokağa atıldı. Artık sokaklarda yaşayan bir evsizdi!

'KİMSE BENİ UMURSAMIYOR'

Peki ya kimse Loni Willison'a yardım etmeye çalışmıyor mu? Elbette bunun için uğraşanlar var. Ama o her seferinde bütün bu yardım önerilerini geri çeviriyor. Söyledikleri işe şöyle: "Ben kendi başıma yaşayabiliyorum. İhtiyacım olan her şey burada."

Loni Willison, yiyecek içecek konusunu nasıl çözdüğünü de şöyle ifade etti bir keresinde: "Orada burada param var. Mağazaların yakınındaki çöp kutularında da yiyecek var. Oralarda her şeyi bulabilirsiniz."

Sonra da duyanın içini sızlatan şu sözlerle sürdürdü konuşmasını "Ben kimsenin umurunda değilim. Onları görmek istemiyorum, onlar da beni görmek istemiyorlar. "