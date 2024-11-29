Bir zamanlar evliliğinin gizli cennetiydi... Boşandı, aşksız kaldı... Şimdi orada ailesinin kollarında teselli buluyor

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Kendisinin de saklamadığı gibi güzelliği, onun kariyer basamaklarını tırmanırken en büyük silahı oldu. Elbette doğru senaryo seçimleri yapması, çalışkanlığı ve uyumu da buna destek oldu.

Bütün bunlar bir araya gelince kısa sürede sinema ve TV dünyasında kendini kabul ettirdi. Hatta ekranın en çok kazanan kadın yıldızı bile oldu.

Ama diğer yandan özel hayatı hiç de yolunda gitmedi...Önce kocası Joe Manganiello'dan boşandı. Sonra da ortopedik cerrah sevgilisi Justin Saliman ile yollarını ayırdı.

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Kısaca söylersek 52 yaşında bir kez daha bekarlık günlerine döndü.

Yine de Vergara'nın hayatla bağlantısını kesip kendini depresyonun kollarına bıraktığını sanıyorsanız, işte bu büyük bir yanılgı olur.

Çünkü ülkesi Kolombiya'da tek evladının babası Joe Gonzalez ile evlenip boşanan Vergara, hayatını duyguları değil mantığı üzerine kurmayı biliyor. Zaten mesleki başarısının sırlarından biri de bu.

İşte bu yüzden de Vergara, başına tatsız olaylar geldiğinde bile içine kapanmak yerine ailesine ve dostlarına sarılıyor.

Onlarla bir sevgi yumağı olup vakit geçiriyor. Özellikle de bayram ve tatil günlerinde.

AİLESİNE KUCAK AÇTI... DÜNYADAKİ CENNET KÖŞESİNDE BULUŞTULAR

İşte Vergara bunun örneklerinden birini de birkaç gün önce sergiledi.

Annesi dahil aile üyelerini yanına alarak bir zamanlar Joe Manganiello ile evliyken aşk yuvaları olan yazlık evine götürdü.

Ama tabii Sofia Vergara'nın bu mülkü öyle "yazlık ev" diye geçiştirilecek türden değil.

Yıldızın Casa Chipi Chipi olarak isimlendirdiği bu yazlık evi Karayipler'de Kolombiya'nın yakınlarındaki bir adada bulunuyor. Vergara ve ailesi buraya deniz uçağıyla ulaşıyor.

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NİCE MUTLU GÜNLERİNE TANIKLIK ETTİ

Sofia Vergara bir zamanlar Manganiello ve yine yakın dostları ve aile üyeleriyle buraya gidip yaz tatillerini bazen de özel günleri geçirirdi. Bir başka deyişle Vergara'nın Karayipler'deki evi onun nice mutlu günlerine tanıklık etti.

Vergara ile Manganiello buraya sık sık gidip meraklı gözlerden uzakta hayatın keyfini çıkarırlardı. Bu yüzden de bu evi "Gizli cennet" olarak adlandırırlardı.

Her ne kadar Manganiello, Vergara'dan boşandığı için artık buranın keyfini çıkaramıyorsa da şimdi de dostları ve arkadaşlarıyla güzel yıldız yapıyor bunu.

Sofia Vergara, Noel ve yeni yıl tatilini geçirmek için soluğu yine yazlık evinde aldı. Orada çekilen pozlarını da bol bol sosyal medyadan paylaşıyor güzel yıldız.

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ANNESİ, KIZ KARDEŞİ VE YEĞENİYLE BİRLİKTE

Vergara'ya bu tatilinde annesi Margarita (en solda) yeğeni Claudia Vergara kız kardeşi Veronica ve diğer aile üyeleri eşlik ediyor. Tabii ki Vergara'nın Kolombiya'da yaptığı evliliğinden dünyaya gelen oğlu Manolo da onlarla birlikte.

Vergara, plajda aile üyeleri tarafından çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşıyor.





Ünlü yıldız ve ailesini deniz uçağından inişte görevliler kucaklarında taşıdı. Vergara, annesi Margarita'nın adaya çıkışını böyle görüntüledi.

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Vergara'nın yazlık evi Karayipler'de bir adada yer alıyor. Bu kare bir zamanlar evine yaklaşan güzel yıldız tarafından havadan çekilmişti.





Güzel yıldızın evinin geniş terasları bulunuyor. Elbette her biri de özenle dekore edilmiş.