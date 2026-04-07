Bir zamanlar ekranın en hızlı yakışıklısıydı… Geçen yıllar onun ışığını da söndürdü… Karısının desteğiyle ayakta duruyor

Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 15:41

Yayınlandığı dönemlerde dünya çapında milyonları ekran başına toplayan iki ünlü dizide de başrol oynamıştı. Kimi hayranları onu konuşan arabasına binip suçluların peşine düştüğü haliyle kimleri de kırmızı mayosunu girip sahil kurtarma ekibinin başında kahramanlığa soyunduğu haliyle hatırlıyor…

Almanya’dan kalkıp Hollywood’a gelerek büyük başarı kazanan nadir aktörlerden biri olan Kara Şimşek ve Sahil Güvenlik dizilerinin yıldızı olan David Hasselhoff eski günlerinden çok uzakta bir görüntü sergiliyor.

73 yaşındaki David Hasselhoff, eşi Hayley Roberts ile çıktığı yürüyüşte görüntülendi. Artık nadiren toplum içine çıkan ve geçirdiği sağlık sorunlarıyla hayranlarını üzen David Hasselhoff yürüyüş yaparken hem genç eşinden hem de elinde tuttuğu baston benzeri yürüyüş çubuklarından destek alıyordu.

David Hasselhoff, geçen sene, Mayıs 2025'te Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda tekerlekli sandalyeye bindirilirken görülmüş, sonra da çok ağır bir diz ameliyatı geçirdiğini açıklamıştı.

David Hasselhoff’un eşi Hayley Roberts da geçen ay yıldız oyuncunun lüks bir tatil köyünde olduğu anlaşılan bir yerde, muhteşem bir manzara eşliğinde açık havada çeşitli içecekler ve kruvasanların tadını çıkardığı bir video paylaşmıştı.

David Hasselhoff, 1989-2000 yılları arasında yayınlanan orijinal "Baywatch" yani Sahil Güvenlik dizisinde baş karakter Mitch Buchannon'ı canlandırmıştı. Ünlü oyuncunun şöhrete kavuştuğu ilk dizisi ise 1982-1986 yılları arasında yayınlanan ve ülkemizde de sevilerek izlenen Kara Şimşek olmuştu.

Sağlığı giderek bozulan ve hem kalça hem de diz kapağı protezi ameliyatları geçirdikten sonra eski formuna dönmekte zorlanan David Hasselhoff’un kızlarının annesi de olan eski eşi Pamela Bach Mart 2025'te kendi hayatına son vermişti.

Hasselhoff ayrılmış olmasına rağmen dost kaldığı, 1989-2006 yılları arasında evli kaldığı eski eşinin kaybından da çok etkilendi.

David Hasselhoff kendisinden 29 yaş küçük son eşi Hayley Roberts’la 2018’de evlenmişti. Hayley Roberts ünlü oyuncunun ilerleyen yaşlarında ve en zor günlerini yaşadığı, sağlık sorunlarıyla dolu döneminde ona hem neşe hem de büyük destek vermeye devam ediyor.

