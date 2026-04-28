Bir zamanlar dizi setinden film setine koÅŸuyordu: TavuklarÄ±n yumurtasÄ±, kuzularÄ±n tÃ¼yÃ¼ gelir kapÄ±sÄ± oldu... Sonunda bal iÅŸine de girdi

Bu Ã¼nlÃ¼lerin, iÃ§inde her tÃ¼r konfor barÄ±ndÄ±ran Ã§iftliklerinde yaÅŸamalarÄ±, oralarda sebze ve meyve yetiÅŸtirip hayvan beslemeleri boÅŸuna deÄŸil.

Ãœstelik bunun iÃ§in bir yaÅŸ sÄ±nÄ±rlamasÄ± da yok. YaÅŸlÄ±sÄ±ndan gencine birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ doÄŸal yaÅŸama yÃ¶neldi.

ÃœNE KAVUÅžTUÄžU MESLEÄžÄ°YLE ARASINA MESAFE KOYDU

Ä°ÅŸte bunlardan biri de bir dÃ¶nemin en Ã¼nlÃ¼ model ve oyuncularÄ±ndan biri olan Isabella Rosselliniâ€¦

Sinemaya damgasÄ±nÄ± vuran Ä°sveÃ§li oyuncu Ingrid Bergman ile Ä°talyan yÃ¶netmen Roberto Rossellini'nin kÄ±zÄ± olan Isabella, uzun yÄ±llar podyumda ve sinemada kelimenin tam anlamÄ±yla fÄ±rtÄ±na gibi esti.

Sonra gÃ¼nÃ¼ geldi, usul usul geri Ã§ekilmeye baÅŸladÄ±. BugÃ¼n 73 yaÅŸÄ±nda olan Rossellini, mesleÄŸinden tam olarak elini eteÄŸini Ã§ekmiÅŸ deÄŸil.

Ama son dÃ¶nemde bambaÅŸka bir alana yoÄŸunlaÅŸtÄ±.

New York, Long Island'da Mama Farm (Anne Ã‡iftliÄŸi) adÄ±nda bir Ã§iftlik kurdu ve iÅŸletmeye baÅŸladÄ±.





SADECE KEYÄ°F Ã‡ATMIYOR... DURUP DÄ°NLENMEDEN Ã‡ALIÅžIYOR

KÄ±zÄ± Elettra Wiedemann ile birlikte iÅŸlettiÄŸi Ã§iftliÄŸinde de sadece doÄŸanÄ±n keyfini Ã§Ä±karmÄ±yor Rossellini.

Her ne kadar yÄ±llardÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kariyeri sÄ±rasÄ±nda yeteri kadar birimim yapmÄ±ÅŸ olsa da yine de bu hayat tarzÄ±nÄ± aynÄ± zamanda bir iÅŸ giriÅŸimi olarak da gÃ¶rÃ¼yor.Â

Rossellini, Ã§iftliÄŸinde KoÅŸin, Brahma ve Fayoumis cinsi tavuklar yetiÅŸtiriyor. Yeri gelmiÅŸken bu cins tavuklarÄ±n farklÄ± renklerde yumurta yumurtladÄ±klarÄ±nÄ± da not dÃ¼ÅŸelim.

Bu Ã§iftlikte Ã¼retilen yumurtalar, Topluluk Destekli TarÄ±m adlÄ± kuruluÅŸ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bÃ¶lgede yaÅŸayanlara ya da Brooklyn'deki restoranlara satÄ±lÄ±yor.

Ama bu kadar da deÄŸil Rossellini, Ã§iftliÄŸinde yetiÅŸtirdiÄŸi kuzulardan elde edilen yÃ¼nler de giyim ya da ev tekstili sektÃ¶rÃ¼nde kullanÄ±lÄ±yor.





BALÃœRETÄ°MÄ° KONUSUNDA YENÄ° ADIMLAR ATILDI

Rossellini, Ã§iftliÄŸindeki hayatÄ± sÄ±k sÄ±k sosyal medya hesabÄ±ndan da paylaÅŸÄ±yor. Onun bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Mama Farm'da son zamanlarda bal elde edilen kovanlar da bulunuyor.

AslÄ±nda bir sÃ¼re Ã¶nce bu konuda adÄ±mlar atan Rossellini, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bal iÅŸini daha da geniÅŸletecek. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda bu konudaki son geliÅŸmeyi anlattÄ±.

Rossellini paylaÅŸÄ±mÄ±nda beÅŸ yeni kovan aldÄ±klarÄ±nÄ± ve bir tanesinde yaklaÅŸÄ±k 5 bin tane arÄ± olduÄŸunu belirtti. Hatta kraliÃ§e arÄ±nÄ±n bu kovandan ayrÄ± bir yere konulduÄŸunu Ã§Ã¼nkÃ¼ diÄŸer arÄ±larÄ±n onu Ã¶ldÃ¼rmek istediÄŸini anlattÄ±.





Ã‡Ä°FTLÄ°ÄžÄ° AYNI ZAMANDA BÄ°R EÄžÄ°TÄ°M MEKANI

Hala gerektiÄŸi zaman moda Ã§ekimlerine katÄ±lan, bazÄ± markalarÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olan Rossellini, sanki artÄ±k kendisini Ã¼ne kavuÅŸturan bÃ¼tÃ¼n bu alanlarda "ek iÅŸ" olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Temel olarak bÃ¼tan vaktini Ã§iftlik iÅŸleriyle ilgilenerek geÃ§iriyor.

Kendisi toprakla haÅŸÄ±r neÅŸir olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bir de kÄ±zÄ± Elettra ile birlikte kazanÃ§ amacÄ± gÃ¼tmeyen bir eÄŸitim alanÄ± olarak da kullanÄ±yor Ã§iftliÄŸini.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa tam da kÃ¶ÅŸesinde oturup kazandÄ±ÄŸÄ± paranÄ±n keyfini sÃ¼receÄŸi bir yaÅŸta kendini fiziksel olarak da Ã§alÄ±ÅŸmaya vermesinin Ã¶zel bir nedeni var Isabella Rossellini'nin.





14 YAÅžINDA OKUDUÄžU BÄ°R KÄ°TAP HAYATINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

Ã–ncelikle hayatÄ± boyunca hayvanlarÄ± sevdi ve hayvan davranÄ±ÅŸlarÄ± hep ilgisini Ã§ekti.

Daha 14 yaÅŸÄ±ndayken Konrad Lorenz'in hayvan davranÄ±ÅŸlarÄ±na odaklanan King Solomon's Ring (Kral Solomon'un YÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼) adlÄ± kitabÄ±nÄ± okudu.

ArtÄ±k 60'lÄ± yaÅŸlarÄ±na geldiÄŸinde de bu konuda eÄŸitim almak iÃ§in okula gitti.

DiÄŸer yandan yaÅŸÄ± ilerledikÃ§e doÄŸal yaÅŸamÄ±n aslÄ±nda en saÄŸlÄ±klÄ±sÄ± olduÄŸunu keÅŸfetti. Ve Ã¶yle yaÅŸamak iÃ§in de elindeki bÃ¼tÃ¼n imkanlarÄ± seferber etti.

Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± Isabella Rossellini, bir zamanlar itiraf ettiÄŸi gibi yaÅŸÄ± ilerleyip gelen teklifler sÄ±nÄ±rlanmaya baÅŸlayÄ±nca gerÃ§ekten istediÄŸi hayat tarzÄ±na yÃ¶neldi.

ArtÄ±k olabildiÄŸince basit bir hayat yaÅŸamak istediÄŸini saklamayan Rossellini iÅŸin ilginci bu hayat tarzÄ±nÄ± da " iyimserliÄŸin bir sonucu" olarak tanÄ±mlÄ±yor.





Ä°KÄ° Ã‡OCUK ANNESÄ°

Â Ã–zellikle Mavi Kadife ve Death Becomes Her gibi filmlerle hafÄ±zalarda yer eden Isabella Rossellini, hayatÄ± boyunca iki kez evlendi.



Ä°lk evliliÄŸini yÃ¶netmen Martin Scorsese ile yaptÄ±. Bu evlilik 1979 ile 1982 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda devam etti. Rossellini daha sonra 1978 ile 86 arasÄ±nda Jonathan Wiedemann ile evlendi. Bu evlilikten Elettra adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor. Elettra'nÄ±n evliliÄŸinden ise iki torun sahibi.

Isabella Rossellini'nin, babasÄ±nÄ±n kimliÄŸini aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ± ve kendi babasÄ± olan Ã¼nlÃ¼ Ä°talyan yÃ¶netmen Roberto Rossellini ile aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan 30 yaÅŸÄ±nda bir de oÄŸlu bulunuyor.

Rossellini, oÄŸlunun babasÄ±nÄ±n kimliÄŸini hiÃ§ aÃ§Ä±klamadÄ±.





Â SinemanÄ±n bir dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran en gÃ¼zel kadÄ±nlardan biri olan Ingrid Bergman ile Ã¼nlÃ¼ Ä°talyan yÃ¶netmen Roberto Rossellini'nin kÄ±zÄ± olan Isabella'nÄ±n bir de ikiz kardeÅŸi var.

