Bir zamanlar dizi setinden Ã§Ä±kÄ±p film setine koÅŸardÄ±... ÃœnlÃ¼ oyuncunun hayatÄ± deÄŸiÅŸti... Åžimdi evinde oturup yorgan dikiyor

Haberin DevamÄ±

Tamamen emekliye ayrÄ±lmasa da kocasÄ±yla birlikte bÃ¼yÃ¼k kentin uzaÄŸÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±... DoÄŸanÄ±n kollarÄ±nda isterse sebze, meyve ve Ã§iÃ§ek yetiÅŸtiriyor, isterse hayvanlarÄ±nÄ± besliyor.

Ä°sterse de el iÅŸi yapÄ±yor.

Hatta bu Ã¼nlÃ¼ oyuncu, Ã§ok uzun zamanÄ±nÄ± alsa da oturup kendi baÅŸÄ±na kocaman bir yorgan dikti. Sonra da el iÅŸi konusundaki bu baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± sosyal medya sayfasÄ± Ã¼zerinden takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.

Â

MÄ°LYONLAR ONU Ã‡OCUK OYUNCU OLARAK TANIMIÅžTI

HayatÄ±nÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kamera karÅŸÄ±sÄ±nda geÃ§iren bu Ã¼nlÃ¼ oyuncu Melissa Gilbert..

Bir dÃ¶nem Ã¼lkemizde de gÃ¶sterilen KÃ¼Ã§Ã¼k Ev (Little House on the Prairie) adlÄ± dizide ana karakter Laura Ingalls'Ä± canlandÄ±ran Melissa Gilbert, bir sÃ¼redir kocasÄ±yla birlikte New York yakÄ±nlarÄ±ndaki Catskill DaÄŸlarÄ±'nda bulunan, eski bir kulÃ¼beden dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼kleri kÄ±r evinde yaÅŸÄ±yor.

Haberin DevamÄ±

Zaman zaman kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kÄ±p kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§se de hayatÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±ndan uzakta gaye sakin bir ÅŸekilde geÃ§iriyor.

BugÃ¼n 61 yaÅŸÄ±nda olan ve Ã§oktan Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸan hatta torun seven Melissa Gilbert, kendi elleriyle diktiÄŸi yorganÄ± sosyal medya sayfasÄ±ndan takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.

Kocaman ve rengarenk yorganÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir gururla sergiledi Gilbert.

DÄ°KÄ°Åž DÄ°KMEYÄ° 10 AY Ã–NCE Ã–ÄžRENMÄ°Åž

Sonunda bir yorganÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Melissa Gilbert, "ProgramÄ±m Ã§ok yoÄŸun olduÄŸu iÃ§in epey zaman aldÄ±, ama her yerde dikiÅŸ makinelerim var. Bu yÃ¼zden her seferinde biraz diktim. Hatta bir dikiÅŸ makinesinin iÄŸnesini bile kÄ±rdÄ±m" diye yazdÄ±.

Gilbert, yorganÄ± dikmeyi bitirdiÄŸinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± o baÅŸarÄ± hissini anlatmaya, kelimelerin yetmeyeceÄŸini de belirtti. Bu kocaman yorganÄ±n Ã§ocuklarÄ± ve torunlarÄ± iÃ§in bir aile yadigarÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

Oyuncu, bin bir emekle diktiÄŸi bu yorganÄ±n, bir insanÄ±nÄ± aklÄ±na koyduÄŸu yer ÅŸeyi yapabileceÄŸinin bir kanÄ±tÄ± olduÄŸunu da sÃ¶yledi.

Haberin DevamÄ±

DikiÅŸ dikmeyi sadece 10 ay Ã¶nce Ã¶ÄŸrendiÄŸini de sÃ¶ylemeden geÃ§meyen Melissa Gilbert, takipÃ§ilerine de yapmayÄ± sonradan Ã¶ÄŸrendikleri bir ÅŸey olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.

Oyuncunun diktiÄŸi yorganÄ±n kÃ¶ÅŸesinde yer alan "Melissa Gilbert tarafÄ±ndan sevgiyle yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" iÅŸlemesi de dikkat Ã§ekti.





Melissa Gilbert, Ã§ok uzun bir zaman sÃ¼rse de yorganÄ±nÄ± dikmeyi baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.





ÃœÃ‡ÃœNCÃœ KOCASIYLA BÄ°RLÄ°KTE DOÄžAL YAÅžAMI SEÃ‡TÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Gilbert, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kocasÄ± Timothy Busfield ile birlikte uzun bir sÃ¼redir doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda yaÅŸÄ±yor.

Haberin DevamÄ±

Gilbert, geÃ§en yÄ±lÄ±n son dÃ¶neminde Fox Digital'e verdiÄŸi bir rÃ¶portajda Hollywood tarzÄ± yaÅŸamdan nasÄ±l uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Orada sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Melissa Gilbert, hayatÄ±nÄ±n dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olan kararÄ± alÄ±ncaya kadar kendini sÃ¼rekli genÃ§ ve gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nmek zorunda hissetti.

Bir gÃ¼n aynaya baktÄ±ÄŸÄ±nda kendini tanÄ±yamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi Gilbertâ€¦ YÃ¼zÃ¼ndeki ve dudaklarÄ±ndaki dolgular gÃ¶zÃ¼ne battÄ± o gÃ¼n. YaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± botoks yÃ¼zÃ¼nden alnÄ±nÄ± hareket bile ettirememesi de...

Hatta saÃ§larÄ±nÄ± boyamasÄ± bile tuhaf geldi. "LÃ¼ks bir araba kullanÄ±yordum, Los Angeles'ta yaÅŸÄ±yordum ve sanki eski halimin dondurulmuÅŸ bir kopyasÄ± gibiydim" diye konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

"KÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalmÄ±ÅŸ gibiydim" sÃ¶zleriyle aslÄ±nda yÄ±llarca Ã¼zerinde hissettiÄŸi baskÄ±nÄ±n ne kadar bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu ifade etti.Ama sonra kendisinde bÃ¼tÃ¼n bunlarda savaÅŸacak gÃ¼cÃ¼ buldu. Kendine kendine "ArtÄ±k yaÅŸlanma zamanÄ±" dedi ve kocasÄ± Timothy Busfield ile birlikte onun memleketi olan Michigan'a taÅŸÄ±ndÄ±lar.

Bir baÅŸka deyiÅŸle Ã¼zerinde o kadar baskÄ± yaratan Los Angeles'tan arkalarÄ±na bile bakmadan, oradaki hayatÄ± hiÃ§ Ã¶zlemeden kaÃ§tÄ±lar.

"ArtÄ±k Hollywood'da yaÅŸayamazdÄ±m" diyen Gilbert, ilk iÅŸ olarak saÃ§larÄ±nÄ± boyamayÄ± bÄ±raktÄ±, gÃ¶ÄŸsÃ¼ndeki implantlarÄ± Ã§Ä±karttÄ±rdÄ±. Tabii ki bir daha yÃ¼zÃ¼ne ve dudaklarÄ±na dolgu yaptÄ±rmayÄ± da bÄ±raktÄ±.

'SONUNDA KENDÄ°MÄ° BULDUM': O anda hissettiklerini de ÅŸöyle anlattÄ±: "Sonunda bir kadÄ±n olarak kendimi buldum. Kendi bilgim ve baÅŸarÄ±larÄ±m konusunda yüzde 100 bir ÅŸekilde ayaklarÄ±m yere basar oldu. Her ÅŸey daha da kolaylaÅŸtÄ±. Ve bir de bonus… Bir dermatolog koltuÄŸuna oturmadÄ±ÄŸÄ±m, aynaya bakmadan geçirdiÄŸim, kuaföre gitmediÄŸim çok daha fazla boÅŸ zamanÄ±m oldu."

Â

ÃœZGÃœN GÃ–RÃœNÃœÅžLÃœ ESKÄ° EVÄ° YUVA HALÄ°NE GETÄ°RDÄ°LER:Â Â BirÃ§ok Ã¼nlÃ¼nÃ¼n de Ã§iftlik evinin bulunduÄŸu New York yakÄ±nlarÄ±ndaki Catskill DaÄŸlarÄ±'nda 98 bin dolara satÄ±n aldÄ±klarÄ± bu kulÃ¼be aslÄ±nda Melissa Gilbert ve kocasÄ±Â bu kulÃ¼beyi ilk gÃ¶rdÃ¼klerinde o kadar da cezbedici bir yer deÄŸildi.Â Ama nedense hem kendisi hem kocasÄ± burada bir huzur hissettiler. O yÃ¼zden de fiyatÄ± 100 bin dolarÄ± bile bulmayan kulÃ¼beyi satÄ±n aldÄ±lar. Renovasyon sonucunda da yuvaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼ler.Â

Haberin DevamÄ±





BÄ°R MARKA KURDU:Â Gilbert ve kocasÄ±nÄ±n burada yaÅŸamasÄ±nÄ±n baÅŸka bir sebebi daha var. AslÄ±nda Melissa Gilbert, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndan tamamen kopmuÅŸ deÄŸil. AyrÄ±ca kendisine Ã¼n kazandÄ±ran KÃ¼Ã§Ã¼k Ev yani orijinal adÄ±yla Little House on the Prairie'den esin kaynaÄŸÄ±nÄ± alan Modern Prairie adlÄ± bir marka da kurdu.





O DÄ°ZÄ° BÄ°RKAÃ‡ KUÅžAÄžIN HAFIZASINA KAZINDI

KÃ¼Ã§Ã¼k Ev ya da orijinal adÄ±yla Little House on the Prairie (Ã‡ayÄ±rdaki KÃ¼Ã§Ã¼k Ev) 1974-1983 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yayÄ±nlandÄ±. Dizi Laura Ingalls Wilder adlÄ± AmerikalÄ± yazarÄ±n hayat Ã¶ykÃ¼sÃ¼ Ã¼zerine kurulu.

YÃ¶netmenliÄŸini William F. Claxton, Maury Dexter, Victor French, Michael Landon ve Leo Penn'in yaptÄ±ÄŸÄ± dizinin baÅŸrollerinde Michael Landon, Melissa Gilbert, Karen Grassle ve Melissa Sue Anderson yer aldÄ±. TÃ¼rkiye'de ilk olarak 70'li yÄ±llarÄ±n sonunda TRT'de yayÄ±nlanan dizi daha sonra 2000-2002 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ise Ã¶zel bir kanalda tekrar ekrana geldi.

Â

Â

Â