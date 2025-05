Bir zamanlar dizi setinden Ã§Ä±kÄ±p film setine koÅŸardÄ±... ÃœnlÃ¼ oyuncunun hayatÄ± deÄŸiÅŸti... Åžimdi evinde oturup yorgan dikiyor

Haberin Devamı

Tamamen emekliye ayrılmasa da kocasıyla birlikte büyük kentin uzağına taşındı... Doğanın kollarında isterse sebze, meyve ve çiçek yetiştiriyor, isterse hayvanlarını besliyor.

İsterse de el işi yapıyor.

Hatta bu ünlü oyuncu, çok uzun zamanını alsa da oturup kendi başına kocaman bir yorgan dikti. Sonra da el işi konusundaki bu başarısını sosyal medya sayfası üzerinden takipçileriyle paylaştı.



MİLYONLAR ONU ÇOCUK OYUNCU OLARAK TANIMIŞTI

Hayatının çok büyük bir bölümünü kamera karşısında geçiren bu ünlü oyuncu Melissa Gilbert..

Bir dönem ülkemizde de gösterilen Küçük Ev (Little House on the Prairie) adlı dizide ana karakter Laura Ingalls'ı canlandıran Melissa Gilbert, bir süredir kocasıyla birlikte New York yakınlarındaki Catskill Dağları'nda bulunan, eski bir kulübeden dönüştürdükleri kır evinde yaşıyor.

Zaman zaman kırmızı halıya çıkıp kamera karşısına geçse de hayatının büyük bir bölümünü spot ışıklarından uzakta gaye sakin bir şekilde geçiriyor.

Bugün 61 yaşında olan ve çoktan çoluk çocuğa karışan hatta torun seven Melissa Gilbert, kendi elleriyle diktiği yorganı sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

Kocaman ve rengarenk yorganını büyük bir gururla sergiledi Gilbert.

DİKİŞ DİKMEYİ 10 AY ÖNCE ÖĞRENMİŞ

Sonunda bir yorganı tamamladığını anlatan Melissa Gilbert, "Programım çok yoğun olduğu için epey zaman aldı, ama her yerde dikiş makinelerim var. Bu yüzden her seferinde biraz diktim. Hatta bir dikiş makinesinin iğnesini bile kırdım" diye yazdı.

Gilbert, yorganı dikmeyi bitirdiğinde yaşadığı o başarı hissini anlatmaya, kelimelerin yetmeyeceğini de belirtti. Bu kocaman yorganın çocukları ve torunları için bir aile yadigarı olacağını da sözlerine ekledi.

Oyuncu, bin bir emekle diktiği bu yorganın, bir insanını aklına koyduğu yer şeyi yapabileceğinin bir kanıtı olduğunu da söyledi.

Dikiş dikmeyi sadece 10 ay önce öğrendiğini de söylemeden geçmeyen Melissa Gilbert, takipçilerine de yapmayı sonradan öğrendikleri bir şey olup olmadığını sordu.

Oyuncunun diktiği yorganın köşesinde yer alan "Melissa Gilbert tarafından sevgiyle yapılmıştır" işlemesi de dikkat çekti.





Melissa Gilbert, çok uzun bir zaman sürse de yorganını dikmeyi başardığını anlattı.





ÜÇÜNCÜ KOCASIYLA BİRLİKTE DOĞAL YAŞAMI SEÇTİ

Aslına bakılırsa Gilbert, üçüncü kocası Timothy Busfield ile birlikte uzun bir süredir doğanın kollarında yaşıyor.

Gilbert, geçen yılın son döneminde Fox Digital'e verdiği bir röportajda Hollywood tarzı yaşamdan nasıl uzaklaştığını anlatmıştı.

Orada söylediğine göre Melissa Gilbert, hayatının dönüm noktası olan kararı alıncaya kadar kendini sürekli genç ve güzel görünmek zorunda hissetti.

Bir gün aynaya baktığında kendini tanıyamadığını söyledi Gilbert… Yüzündeki ve dudaklarındaki dolgular gözüne battı o gün. Yaptırdığı botoks yüzünden alnını hareket bile ettirememesi de...

Hatta saçlarını boyaması bile tuhaf geldi. "Lüks bir araba kullanıyordum, Los Angeles'ta yaşıyordum ve sanki eski halimin dondurulmuş bir kopyası gibiydim" diye konuştu.

"Köşeye sıkışıp kalmış gibiydim" sözleriyle aslında yıllarca üzerinde hissettiği baskının ne kadar büyük olduğunu ifade etti.Ama sonra kendisinde bütün bunlarda savaşacak gücü buldu. Kendine kendine "Artık yaşlanma zamanı" dedi ve kocası Timothy Busfield ile birlikte onun memleketi olan Michigan'a taşındılar.

Bir başka deyişle üzerinde o kadar baskı yaratan Los Angeles'tan arkalarına bile bakmadan, oradaki hayatı hiç özlemeden kaçtılar.

"Artık Hollywood'da yaşayamazdım" diyen Gilbert, ilk iş olarak saçlarını boyamayı bıraktı, göğsündeki implantları çıkarttırdı. Tabii ki bir daha yüzüne ve dudaklarına dolgu yaptırmayı da bıraktı.

'SONUNDA KENDİMİ BULDUM': O anda hissettiklerini de şöyle anlattı: "Sonunda bir kadın olarak kendimi buldum. Kendi bilgim ve başarılarım konusunda yüzde 100 bir şekilde ayaklarım yere basar oldu. Her şey daha da kolaylaştı. Ve bir de bonus… Bir dermatolog koltuğuna oturmadığım, aynaya bakmadan geçirdiğim, kuaföre gitmediğim çok daha fazla boş zamanım oldu."

ÜZGÜN GÖRÜNÜŞLÜ ESKİ EVİ YUVA HALİNE GETİRDİLER: Birçok ünlünün de çiftlik evinin bulunduğu New York yakınlarındaki Catskill Dağları'nda 98 bin dolara satın aldıkları bu kulübe aslında Melissa Gilbert ve kocası bu kulübeyi ilk gördüklerinde o kadar da cezbedici bir yer değildi. Ama nedense hem kendisi hem kocası burada bir huzur hissettiler. O yüzden de fiyatı 100 bin doları bile bulmayan kulübeyi satın aldılar. Renovasyon sonucunda da yuvaya dönüştürdüler.

BİR MARKA KURDU: Gilbert ve kocasının burada yaşamasının başka bir sebebi daha var. Aslında Melissa Gilbert, gösteri dünyasından tamamen kopmuş değil. Ayrıca kendisine ün kazandıran Küçük Ev yani orijinal adıyla Little House on the Prairie'den esin kaynağını alan Modern Prairie adlı bir marka da kurdu.





O DİZİ BİRKAÇ KUŞAĞIN HAFIZASINA KAZINDI

Küçük Ev ya da orijinal adıyla Little House on the Prairie (Çayırdaki Küçük Ev) 1974-1983 yılları arasında yayınlandı. Dizi Laura Ingalls Wilder adlı Amerikalı yazarın hayat öyküsü üzerine kurulu.

Yönetmenliğini William F. Claxton, Maury Dexter, Victor French, Michael Landon ve Leo Penn'in yaptığı dizinin başrollerinde Michael Landon, Melissa Gilbert, Karen Grassle ve Melissa Sue Anderson yer aldı. Türkiye'de ilk olarak 70'li yılların sonunda TRT'de yayınlanan dizi daha sonra 2000-2002 yılları arasında ise özel bir kanalda tekrar ekrana geldi.