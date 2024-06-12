Ünlü oyuncu hastalandı, hayatı değişti... En özel gününde kızının elinden bile tutamadı

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Ama öte yandan doğal süreçte yaşlanmanın yanında bir de sağlığın bozulması var. Yaşı ilerleyen herkes de öyle ya da böyle bunun etkilerini yaşıyor. Bu konuda ünlüler de ayrıcalıklı değil elbette.

İşte bunun son örneklerinden birini de bir dönem beyazperdenin "ateş gibi " oyuncularından Bruce Willis sergiliyor.

Uzun süredir afazi ve demans ile boğuşan 69 yaşındaki ünlü oyuncu, biricik kızının en mutlu gününü bile kaçırdı sağlık sorunları yüzünden.

BABASI YOKTU AMA DEMI MOORE ORADAYDI

Bruce Willis'in, 45 yaşındaki ikinci eşi Emma Heming'den dünyaya gelen büyük kızı Mabel, okuduğu okuldan mezun oldu. Törene annesi ve anneannesi katıldı ama babası onun yanında yer alamadı.

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O gün Emma Heming'in yanında da Bruce Willis'in iyi günde, kötü günde yanından hiç ayrılmayan eski eşi Demi Moore da vardı.

Hatta bu evlilikten dünyaya geler kızları 32 yaşındaki Scout, 30 yaşındaki Tallulah da kardeşlerinin bu özel gününde hazır bulundu.

Tabii ki 12 yaşındaki Mabel'in kendisinden iki yaş küçük kardeşi de aileyle birlikteydi. Bruce Willis ise sağlık sorunları nedeniyle o törene katılamadı.

Ünlü oyuncunun beş kızından biri olan Mabel, bu özel günü için üzerinde çiçek desenleri olan beyaz bir elbise giydi.

Küçük kızın babası yanında olmadığı için biraz içi buruk olsa da annesi Emma, artık anne yarısı gibi olan Demi Moore ve iki ablası ona moral verdi.

Bu arada Emma Heming'in annesi Zorina da torununu mezuniyet gününde yalnız bırakmadı.

Bruce Willis'in ikinci eşi Emma Heming'den dünyaya gelen kızı Mabel (soldan ikinci) mezun oldu. Törene annesi ve anneannesinin yanı sıra Demi Moore da katıldı.





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EŞİNE AZ RASTLANIR BİR AİLE OLDULAR

Bruce Willis ve Demi Moore, gösteri dünyasında örneğine az rastlanan eski çiftlerden biri. 1987 yılında evlenen iki ünlü oyuncu, üç tane çocuk sahibi oldu. 2000 yılında ise evlilikleri sona erdi.

Fakat ondan sonra aralarında benzerine rastlanmayan bir dostluk gelişti.

Moore, Ashton Kutcher ile evliyken de araları hiç bozulmadı. Willis, Emma Heming ile evlendikten sonra da.

Hatta Willis, eski eşi Moore ve yeni eşi Heming, toplam beş çocuk ve bir torunlarıyla birlikte kocaman bir aile oldular. Aralarındaki ilişkiyi düzenlerken sık sık tekrarladıkları gibi beş çocuğu ön plana koydular.

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Bruce Willis sağlıklı zamanlarında bu konuda şunları söylemişti: " Bu durum çok fazla ilgi çekti. Çünkü herkes evliliğin bitmesindeki kızgınlığı, kıskançlığı anlayabilir. Ama eski eşimle nasıl bu kadar iyi geçindiğimi anlayamıyorlar. Demi ve ben bu işte çocuklarımızı ön plana koyduk. Sonuç olarak hep birlikte eğlenceli vakit geçiriyoruz."

Bruce Willis ile eski eşi Demi Moore, iyi günde de kötü günde de hep birlikte. Özellikle de Willis'in sağlığının bozulmasından sonra bu iletişimleri daha da güçlendi.

Geniş aile, hastalık duyurusunu da ortak imzalarıyla yaptı. Önemli günlerde de bir araya gelip mutlu anlarını birlikte kutluyorlar.

Willis'in sağlığını yitirmesi geniş aileyi birbirine daha da bağladı. Onun çevresinde bir sevgi çemberi oluşturup bu zor günleri hep birlikte atlatmaya çalışıyorlar.

Ünlü oyuncunun eski eşi Demi Moore ile yeni eşi Emma Heming ise her fırsatta birbirleriyle kız kardeş gibi geçindiklerini söylemeden edemiyor.