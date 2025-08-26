Bir zamanlar aşkla bakan gözler şimdi nefret dolu: Çocuklarına da eski kocasına da hiç acımadı!

Haberin Devamı

Artık onlar karı- koca olmasalar da çocukları için en azından ortak ebeveyn olmayı, onların mutlu günlerinde bir araya gelmeyi, çocuklarının yüzünü güldürmeyi hayatlarının en büyük önceliği haline getirirler...

En azından bazıları...

Bunu başaranlar da olur elbette başaramayanlar da... Ama sonuç olarak aile dağılsa bile çocukların eski çiftin artık tarihe karışan aşkının meyvesi olduğu gerçeğini hiçbir şey değiştiremez.

BÜYÜK AŞK, BİTMEYEN BİR DÜŞMANLIĞA DÖNÜŞTÜ

Ama kimi zaman hiç bitmeyen hatta giderek derinleşen düşmanlıklar da yaşanır çiftler arasında... Tıpkı Angelina Jolie ve Brad Pitt'e olduğu gibi..

Bir zamanlar isimleri bile birbirinden ayrılmadan Brangelina olarak anılan eski çiftin evliliklerini bitirme kararından sonra köprülerin altından çok sular aktı... Ve bu sular öyle durgun ve sakin sular değildi üstelik...

Jolie ve Pitt'in resmen boşanması bile sekiz yıl sürdü. Bu süreçte üçü evlatlık üçü de biyolojik altı çocuk da kelimenin tam anlamıyla babalarına düşman oldu.

Hatta beş tanesi artık onun soyadını bile kullanmak istemediğini dünyaya ilan etti. Bu konuda sadece ikilerin erkek olanı Knox Leon'dan herhangi bir ses çıkmadı.

'ESKİ KARIM YÜZÜNDEN ÇOCUKLARIM BENDEN SOĞUDU'

Son dönemde konuşulanlara bakılırsa 61 yaşındaki Brad Pitt, çocuklarının kendisinden bunca soğumasının ardındaki nedenini eski eşi Angelina Jolie olduğuna inanıyor...

Eski çiftin ilk biyolojik çocuğu Shiloh, 18 yaşına gelir gelmez ilk iş olarak mahkemeye başvurdu ve Pitt soyadını kullanmamaya baŞladı.

Jolie'nin daha Pitt ile tanışmadığı dönemde evlat edindiği Kamboçyalı oğlu Maddox ile babasının geçinemediği zaten yıllardır bilinen bir gerçek.

Zahara ve ikizlerin kız olanı Vivienne babalaının soyadını kullanmadıklarını çeşitli vesilelerle duyurdu zaten.

Ama görünüşe göre Brad Pitt ile arası en kötü olan eski çiftin Vietnam'dan evlat edindiği Pax Thien.

ALTI ÇOCUĞUYLA ARASI DÜZELECEK GİBİ DEĞİL

İki kez elektrikli motosikletiyle kaza yapan Pa, son zamanlarda da Los Angeles gece hayatında görüntüleniyor.

Yakın çevrelerine bakılırsa Brad Pitt, oğlunun bir baba desteğine ihtiyacı olduğuna inanıyordu bu durumda... Ama Pax Thien Pitt'e öylesine ters davranışlar sergiledi ki Pitt de sonunda onunla ilişkisini düzenlemeye çalışmaktan vazgeçti.

Görünüşe göre Brad Pitt ile altı çocuğunun arasındaki sorunlar öyle kısa sürede çözülebilecek durumda değil.

İşte şimdi son gelen haberlere göre Brad Pitt, çocuklarının kendisine bu kadar sırtlarını dönmesinin ardındaki nedenin eski karısı Angelina Jolie olduğunu düşünüyor.

ANGELINA'DAN ETKİLENDİKLERİNE İNANIYOR

Tüm çocuklar Jolie'nin yanında büyüdüğü için onun eski kocası hakkındaki olumsuz düşüncelerinden etkilendiklerine inanıyor yıldız oyuncu. Hatta Angelina Jolie'nin bu konuda bilerek ve isteyerek çocuklarına kendisini kötülediğine görüşünde.

Brad Pitt'e yakın bir kaynağın söylediğine göre ünlü yıldızla çocukmları arasındaki bu anlaşmazlık, onların büyütülme biçiminin doğal ve doğrudan bir sonucu.

Bu kaynaklara göre eğer eski çift sakin bir biçimde boşansaydı Pitt her zaman her koşulda çocuklarıyla görüşür onlara destek ve nasihat verirdi. Ama altı çocuk annelerinden bunca etkilendiği için artık değil babalarını görmek onun soyadını bile istemiyor.

ÇOCUKLARI ARASINDA AYRIM GÖZETTİĞİNİ İTİRAF ETMİŞTİ

Aslına bakılırsa Angelina Jolie, öyle bildiğiniz annelerden de değil. Bundan bir süre önce basına yansıyan iddialara göre biyolojik çocuklarıyla evlatlık çocukları arasında onları büyütürken ayrım gözettiği de biliniyor.

Angelina Jolie, Brad Pitt ile evliliğinden 19 yaşındaki Shiloh'nun yanı sıra 17 yaşına giren Vivienne ve Knox adında ikizleri dünyaya getirdi. Bunlar eski çiftin biyolojik çocukları. Bir de Angelina Jolie'nin daha Brad Pitt ile tanışmadan evlat edindiği Kamboçyalı 23 yaşında Maddox; 20 yaşında Etiyopya doğumlu Zahara ve Brad Pitt ile birlikteyken aralarına kattığı 21 yaşında Vietnamlı Pax Thien adında üç de evlatlık çocuğu var.

Jolie bir süre önce Elle dergisine verdiği bir röportajda evlatlık çocuklarına eğiliminin daha fazla olduğunu itiraf etmişti...

'ONLAR NİCE ZORLUKLAR YAŞADI'

Bu konuda kendisine yöneltilen bir soruya "kendisini, evlatlık çocukları Maddox, Zahara ve Pax Thien'e daha yakın hissettiğini" söylemişti. Sonra da sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Çünkü onlar nice zorluklar yaşadılar ve bütün bunlarIn sonucunda hayatta kaldılar."

Jolie, o röportajda ilk biyolojik kızı Shiloh'ya baktığında ne gördüğünü de şöyle anlattı: "Shiloh, onlarla kıyaslandığında doğduğu andan itibaren birçok ayrıcalığa sahip. O yüzden ona yönelik eğilimim, diğer ikisinden daha az." Elbette kendi öz kızını sevdiğini ve onun ihtiyaçlarını göz ardı etmediğini söyleyen Jolie, yine evlatlık çocuklarının daha kırılgan bir yapıya sahip olduklarını ekledi.

Jolie, Maddox, Zahara ve Pax Thien'i evlat edindiğinde hiçbirinin yeni doğan olmadığını belirtip "Onlar bana geldiklerinde kendilerine ait bir kişilikleri vardı" dedi. Fakat kendi biyolojik çocuklarının kişiliğinin gelişmesinde kendisinin ve babalarının etkisi olduğunu söyledi.

Ama artık hayatında Brad Pitt olmadığına göre gençlik çağlarına gelen çocukları üzerinde Jolie'nin etkisi çok daha fazla.