Kendisi genÃ§liÄŸinde sokaklarda uyurdu... ÃœÃ§ kÄ±zÄ±na saray yavrusu satÄ±n aldÄ±... YÃ¼zleri gÃ¼lsÃ¼n diye

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Elbette Sylvester Stallone, sinema kariyerinin baÅŸÄ±nda bugÃ¼nkÃ¼ gibi bir durumda deÄŸildi. Oyuncu olmak istiyordu istemesine ama ihtiyacÄ± olan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebileceÄŸi bir fÄ±rsatÄ± bulamamÄ±ÅŸtÄ±.

New York sokaklarÄ±nda kÃ¶peÄŸi Butkus ile birlikte beÅŸ parasÄ±z gezdiÄŸi hatta otobÃ¼s terminalinde uyuduÄŸu gÃ¼nler onun iÃ§in artÄ±k sadece Ã§ok uzak geÃ§miÅŸte kalan bir anÄ±... Ama hayatÄ±nÄ±n bir gerÃ§eÄŸi.Â

Ã–yle ki hayatta kalabilmek iÃ§in yanÄ±ndan ayÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± Ã§ok sevgili kÃ¶peÄŸini tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± birine satmak zorunda bile kaldÄ±. Ama kaderini deÄŸiÅŸtiren yolda ilk adÄ±m, izlediÄŸi bir boks maÃ§Ä± oldu.Â

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Takvimler 1975 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. DÃ¶nemin en Ã¼nlÃ¼ boksÃ¶rÃ¼ Muhammed Ali'nin Chuck Wepner ile mÃ¼cadele ettiÄŸi maÃ§Ä± izledi. Elbette maÃ§ Ali'nin lehine bitti. Ama Wepner bu usta karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¶yle bÃ¼yÃ¼k bir inatla direniyordu ki bu durum ona ilham verdi.

Bir hafta sonu oturdu ve kendisine ilham veren bu mÃ¼sabakadan esinlenerek hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren o senaryoyu yazdÄ±... Ãœstelik sadece Ã¼Ã§ gÃ¼nde.

Stallone'nin o senaryona attÄ±ÄŸÄ± baÅŸlÄ±k ise hayatÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nda onunla Ã¶zdeÅŸleÅŸecekti. ÃœstÃ¼ne ne kadar Ã§ok filmde oynarsa oynasÄ±n herkes onu o isimle anacaktÄ±: Rocky!

Stallone, Rocky filminin senaryosunu Irwin Winkler ve Robert Chartoff adlÄ± iki yapÄ±mcÄ±ya gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Senaryoyu Ã¶ylesine beÄŸendiler ki Stallone'ye 125 bin dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda onu kendilerine satmasÄ±nÄ± istediler.

Bu para Stallone iÃ§in bir servetti. Ama yapÄ±mcÄ±larÄ±n ÅŸartÄ± kabul edilebilir gibi deÄŸildi: Senaryo Ã§ok gÃ¼zel ama bir ÅŸartÄ±mÄ±z var. Rocky'yi sen oynamayacaksÄ±n...

Ama senaryo yapÄ±mcÄ±larÄ±n aklÄ±ndan Ã§Ä±kmÄ±yordu bir tÃ¼rlÃ¼. Yine ona ulaÅŸÄ±p bu kez 325 bin dolar teklif ettiler. Yine ÅŸartlarÄ± deÄŸiÅŸmemiÅŸti. Rocky'yi baÅŸkasÄ± oynayacaktÄ±.

Tabii ki Stallone bunu kabul etmedi. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re iyi ki de Ã¶yle yaptÄ±. Sonunda ne yaptÄ± ne etti bu rol iÃ§in dÃ¶nemin gÃ¶zde yÄ±ldÄ±zlarÄ± Robert Redford, Ryan O'Neal'Ä± bertaraf ederek rolÃ¼ kendi oynama fikrini yapÄ±mcÄ±lara kabul ettirdi.

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ÅžEYTANIN BACAÄžINI KIRDI... ÅžÄ°MDÄ° BÃœYÃœK BÄ°R SERVETÄ°N SAHÄ°BÄ°

Hikayenin geri kalanÄ±nÄ± artÄ±k herkes biliyor zaten.

Sylvester Stallone, Rocky filmi ile daha Ã¶nce ufak rollerde oynadÄ±ÄŸÄ± sinemaya bir yÄ±ldÄ±z gibi doÄŸdu. Ä°lerleyen yÄ±llarda da bÃ¼yÃ¼k bir servetin sahibi oldu.

Rocky filmiyle kazandÄ±ÄŸÄ± kendisi iÃ§in servet niteliÄŸindeki parayla kÃ¶peÄŸini satÄ±n alan adamÄ± bulup Butkus'u geri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.

Stallone iÃ§in sokaklarda uyumak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± o gÃ¼nler Ã§oktan geÃ§miÅŸe dair bir anÄ±. ArtÄ±k bir filmde oynamak iÃ§in o yapÄ±mcÄ±larÄ±n deÄŸil yapÄ±mcÄ±lar onun peÅŸinde koÅŸuyor.

BugÃ¼n 78 yaÅŸÄ±nda olan Stallone yarÄ±m milyar dolarlÄ±k bir servetin sahibi.

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Bu bÃ¼yÃ¼k serveti sayesinde de dÄ±ÅŸarÄ±dan "masal gibi" gÃ¶rÃ¼nen bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Kimi zaman da Ã¶zellikle ailesini ve sevdiklerini mutlu etmek iÃ§in kesenin aÄŸzÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor Stallone.

ÃœÃ‡ KIZI Ä°Ã‡Ä°N SARAY YAVRUSU BÄ°R EV SATIN ALDIÂ

Bunun son Ã¶rneÄŸini de kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce sergiledi. Bir ara sarsÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Jennifer Flavin'den dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ kÄ±zÄ± iÃ§in milyon dolarlarÄ± gÃ¶zden Ã§Ä±karÄ±p kelimenin tam anlamÄ±yla "saray yavrusu" bir ev satÄ±n aldÄ± Stallone.

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z, 28 yaÅŸÄ±ndaki Sophia, 26 yaÅŸÄ±ndaki Sistine ve 22 yaÅŸÄ±ndaki Scarlett'Ä±n kendi hayatlarÄ±nÄ± Ã¶zgÃ¼rce yaÅŸamalarÄ± iÃ§in New York'un en pahalÄ± mÃ¼lklerinin bulunduÄŸu Hamptons'da aldÄ±ÄŸÄ± bu gÃ¶steriÅŸli malikane iÃ§in 25 milyon dolarÄ± gÃ¶zden Ã§Ä±kardÄ±.

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Gelen haberlere gÃ¶re Stallone, sekiz yatak odalÄ± bu mÃ¼lk iÃ§in Ã¶demeyi nakit ve peÅŸin olarak yapmayÄ± da teklif etti. ABD basÄ±nÄ±na gÃ¶re satÄ±ÅŸ iÅŸlemi tamamlandÄ± ve Stallone imzayÄ± attÄ±.

Bundan bÃ¶yle Ã¼Ã§ genÃ§ kÄ±zÄ± bu gÃ¶steriÅŸli mÃ¼lkÃ¼n keyfini Ã§Ä±karacak. Stallone kardeÅŸlerin yeni evlerine Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l taÅŸÄ±nacaklarÄ± da belirtildi.

ATLANTÄ°K OKYANUSU'NA YÃœRÃœME MESAFESÄ°NDEÂ

Sylvester Stallone'nin kÄ±zlarÄ± iÃ§in satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± malikane Ã¼Ã§ katlÄ±. Atlantik Okyanusu kÄ±yÄ±sÄ±na yÃ¼rÃ¼me mesafesinde bulunan ev Ã¼Ã§ katlÄ±. YaÅŸayanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmasÄ± iÃ§in bir de iÃ§ mekan asansÃ¶rÃ¼ bulunuyor.

Kendi alanÄ±nda usta isimlerden biri olan iÃ§ mimar James Michael Howard'Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan dekorasyonu klasiklerden ilham almÄ±ÅŸ ve bunu modern anlayÄ±ÅŸla birleÅŸtirmiÅŸ.

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ÃœÃ§ kÄ±z kardeÅŸin yeni evinde mobilyalardan halÄ±lara, perdelerden aydÄ±nlatma unsurlarÄ±na kadar her ayrÄ±ntÄ± dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan Ã¶zenle seÃ§ildi.

Bu yeni evin dokuz tane yatak odasÄ± ve bahÃ§esinde etrafÄ± lÃ¼ks detaylarla sÃ¼slÃ¼ bÃ¼yÃ¼k bir havuzu bulunuyor.

OdalarÄ±n bÃ¼yÃ¼k pencereleri ise eve bol bol gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± girmesini saÄŸlÄ±yor.

Mutfak kÄ±smÄ± ise ayrÄ± bir alem. Profesyonel aletlerle donanmÄ±ÅŸ mutfak yemek piÅŸirmeyi sevenler iÃ§in kelimenin tam anlamÄ±yla bir cennet.

Bu arada evin iÃ§inde bulunan sinema ve spor salonlarÄ±nÄ± da sÃ¶ylemeden geÃ§meyelim.

Stallone'nin kÄ±zlarÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± evin bahÃ§esinde gÃ¶steriÅŸli bir yÃ¼zme havuzu bulunuyor. Evin dÄ±ÅŸ cephesi ise ayrÄ± bir Ã§ekiciliÄŸe sahip.Â

25 milyon dolarlÄ±k evin dekorasyonu Ã¼nlÃ¼ bir iÃ§ mimarÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.Â

Belirtilenlere gÃ¶re Stallone bu evi sadece internetten gÃ¶rerek satÄ±n almaya karar verdi. Kendisi bizzat gidip bakmadÄ±. Yine de satÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ eve dair verilen 'satÄ±lÄ±k' ilanÄ± emlak ÅŸirketinin internet sitesinden kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

Stallone kardeÅŸlerin evinin iÃ§i aslÄ±nda yaÅŸlarÄ±na gÃ¶re biraz daha 'olgun' gÃ¶rÃ¼nse de onlar da Atlantik Okyanusu kÄ±yÄ±sÄ±ndan sadece birkaÃ§ adÄ±m uzaktaki evi Ã§ok beÄŸendi.





Stallone'nin kÄ±zlarÄ± iÃ§in satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bu ev dÄ±ÅŸÄ±nda yine okyanus manzaralÄ± baÅŸka mÃ¼lkleri de bulunuyor.

ÃœÃ§ kÄ±z kardeÅŸ Ã§ok geniÅŸ bir arazi iÃ§inde bulunan Ã¼Ã§ katlÄ± ve iÃ§ asansÃ¶rlÃ¼ bu eve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l taÅŸÄ±nacak.Â









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