Bir yılda evlilik hazırlıklarına başladılar… Yuvasını kurup çocuk doğurmaya artık hazır

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Hollywood’un son “sarışın bombası” olarak anılan ünlü oyuncu Sydney Sweeney ve müzik dünyasının en büyük yıldızlarının menajeri olarak ünlenen Scooter Braun evlilik kararı aldılar…

Bir yıldan biraz uzun süredir birlikte olan ünlü aşıklar çocuklu bir gelecek planlarken, iddialara göre Sydney Sweeney, evlenmeden önce din değiştirmek için hahamlarla görüşüyor.

Magazin gündemine düşen son haberlere göre Sydney Sweeney ve Scooter Braun arasındaki ilişki o kadar ciddileşti ki çift çocuk sahibi olmayı konuşuyor; bu durum da güzel yıldızın Scooter Braun’un dini Yahudiliğe geçmeyi ciddi şekilde düşünmesine yol açtı.

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İkilinin kendi ailelerini kurmayı tartıştığı ve Scooter Braun’un bu konuda çok istekli olduğu söyleniyor.

Geçen hafta da ünlü menajer Braun'un önümüzdeki altı ay içinde sevgilisine evlilik teklif etmeyi planladığı iddiaları gündeme gelmişti.

Sydney Sweeney kısa bir süre önce Connecticut'ın Greenwich kentindeki Temple Sholom'da düzenlenen Roş Aşana (Yahudi Yeni Yılı) ayinlerine sevgilisiyle birlikte katılmıştı.

Bu da magazin çevrelerinde ünlü oyuncunun evlilik hazırlığı yaptığına kanıt olarak görüldü.

İlişkileri çok ses getiren çift son bir yıldır sürekli olarak hayranlarının karşısına el ele göz göze çıkmaya devam ediyor. Hollywood çevrelerine göre Scooter Braun, sevgilisi Sweeney'i "modern bir Marilyn Monroe" olarak görüyor.

Evlenmeyi çok isteyen Scooter Braun’un Sydney Sweeney’yi sürekli şımarttığı, onu her yere özel uçaklarla götürüp getirdiği bile konuşuluyor.

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Ünlü menajer 12 Eylül'de, Sweeney'nin doğum günü için paylaştığı duygusal mesajda ondan "beni şaşırtan ve gerçek bir ortaklığa dayalı bir hayatın nasıl yaşanabileceğini bana gösteren kişi" olarak bahsetmişti: "Sayende daha içten gülümsüyor, daha yüksek sesle gülüyor, daha fazla maceraya atılıyor ve daha büyük hayaller kuruyorum. Sıradan anları heyecan verici kıldın; geleceği ise sabırsızlıkla beklediğim bir şeye dönüştürdün."