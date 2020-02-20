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Haber Giriş: 20.02.2020 - 12:27,Son Güncelleme:/

Bir yıl sonra ilk kez el ele

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Beren Saat ile Kenan Doğulu bir yıl sonra ilk kez el ele poz verdi.

Kenan Doğulu ve Beren Saat aralarındaki problemi aştı çift eski günlerdeki gibi el ele objektiflere yansıdı. Dün akşam birlikte oyuna giden çift mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlamayan ikili sadece ‘iyi akşamlar’ demekle yetindi.

Yaklaşık bir yıl aradan sonra ilk kez el ele poz veren çiftin keyfi bir hayli yerindeydi.

Bir yıl sonra ilk kez el ele

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