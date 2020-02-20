Bir yıl sonra ilk kez el ele

Kenan Doğulu ve Beren Saat aralarındaki problemi aştı çift eski günlerdeki gibi el ele objektiflere yansıdı. Dün akşam birlikte oyuna giden çift mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlamayan ikili sadece ‘iyi akşamlar’ demekle yetindi.



Yaklaşık bir yıl aradan sonra ilk kez el ele poz veren çiftin keyfi bir hayli yerindeydi.