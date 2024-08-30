Bir yıl önce en büyük acıyı yaşamıştı… Koltuk değnekleriyle görüntülenen ünlü oyuncu hayranlarını korkuttu

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Yıldız isim dün akşam bir sağlık merkezinden çıkarken koltuk değneklerinin yardımıyla zorlukla yürüdüğü görüldü.

Sandra Bullock’un yanında yürürken zorlandığı için ona eşlik eden bir de yardımcısı vardı.





SAĞLIK MERKEZİNDEN KOLTUK DEĞNEKLERİYLE ÇIKTI

Koltuk değneklerine yaslanarak dikkatlice hareket eden Sandra Bullock’un henüz nedeni bilinmeyen bir sakatlık yaşadığı ve koltuk değnekleriyle çıktığı binanın bir fizik tedavi merkezi olduğu düşünülüyor.

Rahat bir gri kapüşonlu sweatshirt ve eşofman altı giyen yıldız oyuncu taktığı şapkayla da tanınmamaya ve paparazzilerden saklanmaya çalışıyordu.

Dün akşam bir sağlık merkezinden koltuk değnekleriyle çıkan Sandra Bullock hayranlarını korkuttu... Zorlukla yürüyen ünlü oyuncuya yardımcısı eşlik ediyordu

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Sandra Bullock, geçen yaz ömrünün en büyük acısını tatmış, “hayatımın aşkı” diye anlattığı sevgilisi Bryan Randall'ı ALS hastalığına kurban vermişti.

BİR YIL ÖNCE EN BÜYÜK ACIYI TATTI

Bullock 2015'ten 2023'te 57 yaşında ölene kadar Randall'la birlikte olmuş, Bryan Randall ALS’ye yakalandıktan hayatını kaybedene kadar ortalıktan kaybolarak son nefesine kadar ona bakmıştı.

Tanınmamak için spor giysileri ve şapkasıyla kendini gizleyen ünlü oyuncunun neden koltuk değneği kullanarak yürüdüğü bilinmiyor

Eski bir model ve fotoğrafçı olan Bryan Randall'la, Randall şimdi 14 yaşında olan oğlu Louis’in 2015’teki doğum günü partisinde fotoğraf çekerken tanışan ve sonra da büyük bir aşk yaşamaya başlayan Sandra Bullock büyük aşkı amansız hastalığı yüzünden kayıp gidene kadar büyük bir vefa örneği göstererek ona baktı.

2020'den sonra gizemli şekilde ortadan kaybolan ve beyaz perdeden de uzak kalan Sandra Bullock'un bu yokluğunun ardında yatan büyük trajedi tam bir yıl önce ortaya çıkmıştı

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Ünlü oyuncu artık 14 yaşındaki oğlu Louis ve 9 yaşındaki kızı Laila’yı tek başına büyütüyor.

Adı daha önce Tate Donovan, Matthew McConaughey ve Ryan Gosling gibi ünlü isimlerle anılan Bullock ünlü televizyon yüzü Jesse James’le evlenmiş ancak 2010’da ihanete uğradıktan sonra boşanmıştı.

ÇOCUKLARINI BİRLİKTE BÜYÜTÜYORLARDI... AMANSIZ HASTALIK ONU ELİNDEN ALDI

Çocuk sahibi olmayan ünlü oyuncu önce oğlu Louis’i evlat edindi. Sonra da hayatına Bryan Randall girdikten sonra kızı Laila’yı evlat edindi. Sandra Bullock ve Bryan Randall hiç evlenmediler ancak bu iki çocuğu kurdukları mutlu yuvada birlikte büyüttüler.

Sandra Bullock "hayatımın aşkı" dediği sevgilisi Bryan Randall'ı ALS hastalığıyla verdiği amansız savaşın ardından ta bir yıl önce kaybetmişti

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Daha önce evlenip büyük bir ihanetle boşanmak zorunda kalan Sandra Bullock Bryan Randall’la olan ilişkisi konusunda hep ketum davranmayı tercih etti. Sanki onunla olan büyük aşkını gözlerden korumak ve sadece kendisine saklamak istiyordu.

Bir daha evlenmeyi hiç düşünmese de Bullock ve Randall 2017’de en yakın arkadaşları ve aileleriyle çevrili özel bir tören düzenleyerek aralarındaki bağı ölümsüzleştirmişlerdi.

GİZLİ TÖREN YAPMIŞLARDI... "ÇOCUKLAR ONA BABA DEMEYE BAŞLADI"

Törene katılan yakın çevrelerinden bir kaynak daha sonra o anları “Bunu gerçekten çocuklar için yaptılar, bir nevi anlaşmayı mühürlemek ve onlara bunun sonsuza dek sürecek bir şey olduğunu göstermek için. Törenden sonra Louis ve Laila Bryan'a baba demeye başladılar” diye anlatmıştı.

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Bryan Randall trajik bir şekilde, bu romantik törenden sadece üç yıl sonra, tedavisi olmayan ALS hastalığına yakalandı. Randall hastalığının duyulmasını istememişti.

Sandra Bullock da büyük aşkının bu isteğine saygı duydu, kimseler bilmeden, son nefesini verene kadar üç yıl boyunca gece gündüz ona baktı. Ünlü çift hiç evlenmedi ama 2017'de kendi aralarında yaptıkları özel bir törenle sonsuza kadar ayrılmama sözü verdi

KARİYERİNİ HİÇE SAYDIİ YILLARCA ORTADAN KAYBOLUP SEVDİĞİ ADAMA BAKTI

2020’den sonra ortalıktan kaybolan, ne bir davette ne de bir başka yerde görünmeyen ünlü oyuncunun bu gizemli ortadan kayboluşunun ardında yatan büyük acı da ancak Bryan Randall hastalığına yenilip hayatını kaybedince ortaya çıkmıştı.

Bryan Randall hastalığının gizli kalmasını istemişti... Sandra Bullock da sevgilsinin isteğini kırmadı ve ölene kadar son üç yılını ona bakarak geçirdi... Ünlü oyuncu yaşadığı bu büyük acıdan sonra kendini iki çocuğuna adadı

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Hayatının aşkını kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçen Sandra Bullock için yakın dostu Jennifer Aniston “Şu anda durumu iyi. Çocukları harika. Anne olduğu için çok mutlu” demişti.