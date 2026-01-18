×
Bir yıl önce ayrıldığı kocasıyla gizlice görüşme başladı… Aşkın ateşini yeniden yakmışlar!

Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2026 12:32

Geçen yılın hemen başında ayrılarak hayranlarını şaşırtan ünlü çift bu kararın üzerinden bir yıl geçtikten sonra bomba bir haberle bir kez daha gündemde…

Ünlü şarkıcı ve eski spor yıldızı eşi üç çocuklu evliliklerini kurtaramamış, 10 yıl evli kaldıktan sonra ayrılmaya karar vermişti.

Hatta Jessica Simpson’ın bu ayrılık kararından sonra “Bu evlilik beni hasta ediyordu” diyerek etrafına çok mutsuz olduğu için sağlığının bile bozulmaya başladığını söylemeye başlamıştı.

Tüm bu dedikoduların ardından bir hayli zayıflayan ve verdiği cesur pozları sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşan Jessica Simpson’ın olası taliplerine yeni bir aşka hazır olduğu mesajı verdiği de söyleniyordu.

Magazin basınına yansıyan yeni iddialara göre ise Jessica Simpson ve ayrıldığı kocası Eric Johnson boşanma kararı aldıktan bir yıl sonra gizlice yeniden görüşmeye başladılar.

Çifti yakından tanıyan kaynaklar 45 yaşındaki şarkıcıyla 46 yaşındaki ayrı yaşadığı kocası arasında, en azından fiziksel düzeyde, kıvılcımların hala uçuştuğunu söyledi.

Jessica Simpson bu durum anlaşılınca çevresine eski kocasıyla sadece çocukları için görüştüğünü söylemeye başladı. Ancak ikilinin ayrılık kararı verdikten sonra birbirlerine yeniden çekim hissetmeye başladığı ve taze aşıklar gibi flört ettiği konuşuluyor.

"Birçok insan aralarındaki buzların eridiğini fark etti. Birlikte olduklarında Eric, onu elinden kaçırdığına ne kadar pişman olduğunu anladı. Her zaman onun başına gelen en iyi şey olduğunu söylüyor, bu yüzden bir şans daha istediği bir sır değil."

Jessica Simpson Ocak 2025’te eski Amerikan futbolu yıldızı kocasıyla 10 yıllık evliliğinin sona erdiğini duyurmuştu.

Üç çocukları olan çiftin (13 yaşındaki Maxwell Drew, 12 yaşındaki Ace Knute ve 6 yaşındaki Birdie Mae) ayrılık kararı almadan bir süre önce zaten ayrı yaşamaya başladıkları söyleniyordu.

İddialara göre Jessica Simpson ayrıldığı ancak henüz boşanmadığı kocasıyla barışma fikrine sıcak bakmaya başlamış.

Bunda Jessica Simpson’ın kocasından ayrıldıktan sonra gönlüne göre bir sevgili bulmakta zorlanmasının da etkisi olduğu dedikoduları yayıldı.

Bunun yerine zaten ayrılığı istemeyen taraf olan kocasına geri dönmeyi daha cazip bulan Jessica Simpson şimdi bu zamanla eskiyen ilişkiyi yeniden canlandırma peşine düştü: "Aralarındaki kimya hala var, sorun asla bu değildi, ortada artık sadece Jessica'nın kırgınlıklarından vazgeçip onu affetmeye istekli olup olmadığı sorusu var."

