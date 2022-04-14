'Bir yıl evden çıkamadım'

90’lı yılların sevilen sanatçısı Nalan, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan “Dur Bi Dinle” programına konuk oldu. Nalan, keşfediliş hikâyesini şöyle anlattı: “Zeynep Talu, Garo Mafyan’a solist arıyordu. Bana onunla Altın Pınar’ın barında buluşmamı söylediler. Fakat başka bir yerde çalıştığım için gitmedim. Zeynep Talu da çalıştığım bara gelip beni dinledi. Her şey öyle başladı.” Şarkıcı, “Of Aman” lakabını kendisine Garo Mafyan’ın taktığını söyledi: “İlk albümüm çıktığında Garo Abi, ‘Senin adın Of Aman Nalan. Ferdi Tayfur’un da kadın versiyonu olacaksın’ dedi. Benim arabesk müzik söylemem bekleniyordu. Fakat pop’un üzerine Türk müziği vokali yaptım. Bu yüzden yıllarca ‘Ne tarz yaptığını bilmiyor’ dediler.”
Nalan verdiği bir röportajda “Bekarlık sultanlık. Aşk acısı güzel beste yaptırıyor. Mevlam yazdıysa olur tabii ama benim öyle bir düşüncem yok. Çocuk isteğim de hiçbir zaman olmadı. İyi bir anne olabileceğimi düşünmedim. Endişeli bir tipim, çocuk yetiştiremem gibi geldi." demişti
Akademik kariyer hayalim vardı
Nalan, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi’ne kanun öğrencisi olarak ortaokulda başladı. Lise ve üniversite öğrenimine de aynı okulda şan bölümü öğrencisi olarak devam etti ve klasik Türk müziği eğitimini bu okulda tamamladı: “Konservatuvarda okurken öğretim görevlisi olmak istiyordum. Türk müziğine de âşıktım. Akademik kariyer hayal ettim.”