YÄ±llar var ki bir yastÄ±kta kocadÄ±lar... UtangaÃ§ gelin Ã§oktan bÃ¼yÃ¼kanne oldu... Ama yÄ±ldÄ±rÄ±m aÅŸkÄ± hala taptaze

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Ama bÃ¼tÃ¼n Ã§iftler iÃ§in geÃ§erli deÄŸil bu durum. BazÄ±larÄ± da gencecik yaÅŸlarÄ±nda evlenirler ve gerÃ§ekten de Ã¶lÃ¼m onlarÄ± ayÄ±rana kadar birlikte kalÄ±rlar.

Gelin yerli ve yabancÄ± gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bir yastÄ±kta yÄ±llarÄ± deviren Ã§iftlerine bir bakalÄ±m. Aradan geÃ§en zamanÄ±n onlarÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸtirdiÄŸine bir gÃ¶z atalÄ±m.

YARIM ASIR Ã‡OKTAN BÄ°TTÄ°

Sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en uzun sÃ¼redir birlikte olan Ã§iftlerinden biriyle baÅŸlayalÄ±m... Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu evlilik Ã¶yle bÃ¶yle deÄŸil, tam yarÄ±m asrÄ± devirdi... Usta oyuncu Christopher Walken ile karÄ±sÄ± Georgianne tam 55 yÄ±ldan bu yana evliler.

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Daha genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda birbirlerine aÅŸÄ±k olan 81 yaÅŸÄ±ndaki Christopher ile 80 yaÅŸÄ±ndaki karÄ±sÄ± nikah defterine imza attÄ±ÄŸÄ±nda takvimler 1969 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. Hala aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda evliliklerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar. Bu arada Ã¼nlÃ¼ Ã§iftle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir ayrÄ±ntÄ± hiÃ§ Ã§ocuklarÄ± olmamasÄ±.

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ARADIÄžI HER ÅžEYÄ° Ä°KÄ°NCÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDE BULDU

AslÄ±nda Tom Hanks ilk evliliÄŸini Samantha Lewes ile yapmÄ±ÅŸtÄ±. 1978 ile 87 arasÄ±nda sÃ¼ren bu evlilik bittikten sonra, ÅŸu andaki karÄ±sÄ± Rita Wilson ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi Hanks. Bir baÅŸka deyiÅŸle aradÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸu ve huzuru ikinci evliliÄŸinde buldu.

1987 yÄ±lÄ±nda evlenen Hanks Ã§ifti o zamandan bu yana hiÃ§ ayrÄ±lmadÄ±lar. Bu arada iki tane erkek evlat sahibi oldular. Kelimenin tam anlamÄ±yla birlikte yaÅŸlanÄ±yorlar. Yeri gelmiÅŸken Hanks'Ä±n ilk eÅŸinden de iki Ã§ocuÄŸu olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

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Sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bir dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlardan biri Michelle Pfeiffer. Oyunculuk yeteneÄŸinin yanÄ± sÄ±ra gÃ¼zelliÄŸi ile de hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±. O aynÄ± zamanda Hollywood'un en muklu evliliklerinden birinin de kahramanÄ±.Â

1993'te evlenen Pfeiffer ve David E. Kelley mutluluklarÄ±nÄ± biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki Ã§ocuklarÄ±yla taÃ§landÄ±rdÄ±. Bu arada Pfeiffer'Ä±n da mutluluÄŸu ikinci evlilikte bulduÄŸunu not dÃ¼ÅŸelim.

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EVLÄ°LÄ°K YEMÄ°MÄ°NE SADIK KALDILAR

GeleceÄŸe DÃ¶nÃ¼ÅŸ serisiyle tanÄ±nan Michael J. Jox ve Tracey Pollan'Ä±n evliliÄŸi ise tam 36 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±. Ãœstelik onlar gerÃ§ekten de evlenirken verdikleri 'hastalÄ±kta ve saÄŸlÄ±kta'Â birlikte kalma sÃ¶zÃ¼nÃ¼ yerine getirdiler. Pollan, Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele eden eÅŸinin en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isi.

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Fox ve Pollan bu arada ailelerini de geniÅŸlettiler. Ã‡iftin dÃ¶rt tane kÄ±zÄ± bulunuyor. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na raÄŸmen hayattaki gÃ¼Ã§lÃ¼ duruÅŸunu bir anlamda karÄ±sÄ±nÄ±n desteÄŸine borÃ§lu Michael J. Fox.

Evlendikten yÄ±llar sonra uzaktan kuzen olduklarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Kyra Sedgwick ile Kevin Bacon da 36 yÄ±ldÄ±r evli. Lemon Sky adlÄ± filmin setinde tanÄ±ÅŸan Ã§ift, uzun sÃ¼redir hayatlarÄ±nÄ± satÄ±n aldÄ±klarÄ± Ã§iftlikte sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Sedgwick ile Bacon'Ä±n biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki yetiÅŸkin Ã§ocuklarÄ± bulunuyor. Bacon sinemanÄ±n yanÄ± sÄ±ra bir yandan da mÃ¼zik kariyerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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KARISINA Ä°LK GÃ–RÃœÅžTE AÅžIK OLDU

Andy Garcia ile karÄ±sÄ± Marivi Lorido Garcia da Hollywood'un Ã¶rnek evliliklerinden birinin kahramanÄ±. Ä°lk gÃ¶rÃ¼ÅŸte karÄ±sÄ±na vurulan Andy Garcia onunla 1982 yÄ±lÄ±nda evlendi.

Ã‡ift, dÃ¶rt tane Ã§ocuk sahibi oldu aradan geÃ§en yÄ±llar iÃ§inde. Bu arada Ã§iftin iki tane de torunu var. Garcia Ã§ifti Hollywood'un bÃ¼tÃ¼n gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼nÃ¼n uzaÄŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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GENÃ‡LÄ°K AÅžKI EVLÄ°LÄ°ÄžE UZANDI

U2 adlÄ± mÃ¼zik grubuyla tanÄ±nan Bono ile Ali Hewson ise evlilikte 42 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±. Ä°ÅŸin ilginci onlarÄ±n birbirlerinin ilk gerÃ§ek aÅŸkÄ± olmasÄ±.

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GerÃ§ek adÄ± Paul David Hewson olan Bono ile eÅŸi Ali'nin bu mutlu evlilikten dÃ¶rt tane de Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

YEÅžÄ°LÃ‡AM'IN YAKIÅžIKLISI Ã–RNEK AÄ°LE BABASIÂ

Biraz da YeÅŸilÃ§am'a bakalÄ±m... Ã‡Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±nÂ Ã¼nlÃ¼ Ã§iftleri arasÄ±nda da bir yastÄ±kta yÄ±llarÄ± devirenler var. Bunlardan biri de Ediz Hun ile eÅŸi Berna Hun.

YeÅŸilÃ§am'Ä±n bir dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran Ediz Hun ile eÅŸi Berna HanÄ±m 1973 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli. Ã‡iftin biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

AÅžK BÃœYÃœKADA'DA BAÅžLADI

YeÅŸilÃ§am'Ä±n dÃ¶rt yapraklÄ± yoncasÄ±ndan HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit ile eÅŸi Selim Soydan'Ä±n evliliÄŸi de 1968 yÄ±lÄ±ndan bu yana sÃ¼rÃ¼yor. Ã‡iftin BÃ¼yÃ¼kada'da baÅŸlayan aÅŸkÄ± yarÄ±m asÄ±rdÄ±r bitmedi.

ÃœnlÃ¼ Ã§iftin tek kÄ±zÄ± GÃ¼lÅŸah da bir dÃ¶nem Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z olarak tanÄ±ndÄ±. Ama o da genÃ§ yaÅŸÄ±nda yuvasÄ±nÄ± kurmayÄ± seÃ§ti. HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit ve Selim Soydan'Ä±n iki tane de torunu bulunuyor.

TÃœRK SÄ°NEMASININ USTASI MUTLU BÄ°R EVLÄ°LÄ°K SÃœRDÃœRÃœYOR

YeÅŸilÃ§am'Ä±n bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼sÃ¼ Ä°zzet GÃ¼nay da eÅŸi Ä°pek HanÄ±m ile 1970 yÄ±lÄ±nda evlendi. O zamandan bu yana da bir yastÄ±kta yÄ±llarÄ± geÃ§irdiler.

Bu arada GÃ¼nay'Ä±n da aradÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸu ikinci evliliÄŸinde bulduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

Yine Hollywood 'a dÃ¶nelim... Jeff Bridges ile Susan Geston'Ä±n evliliÄŸi de az- buz bir zamanÄ± kapsamÄ±yor. Ã‡ift, tam 47 yÄ±ldÄ±r evli.

Ãœstelik onlarÄ±nki ilk bakÄ±ÅŸta aÅŸk. Onlar da iyi gÃ¼nde, kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nde birbirlerini hiÃ§ bÄ±rakmadÄ±lar. ÃœnlÃ¼ oyuncu kansere yakalandÄ±ÄŸÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi karÄ±sÄ±ndan gÃ¶rdÃ¼. Ãœstelik ikisi de bu savaÅŸtan galip Ã§Ä±ktÄ±lar.