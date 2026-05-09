Bir yastıkta 43 yıl: Evlilik, aşkımızı elimizden almasın diye nikâh yapmadık!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 15:35

Hollywood'un en uzun süreli ve en mutlu birlikteliklerinden birinin kahramanı Goldie Hawn ile Kurt Russell.

Dile kolay, tam 43 yıldır bir yastıkta saçlarını ağartıyorlar, aynı çatı altında hayatı paylaşıyorlar. Üstelik bir erkek evlatları bile var.

Ama Hawn ile Russell buna rağmen hiç evlenmediler.

Yasalarla güvence altına alınan evliliklerin bile kısacık zamanda dağıldığı gösteri dünyasında eşine az rastlanır bir çift onlar...

HEP O AYNI SORU
Bu kadar dikkat çektikleri için de hep aynı soruyla karşılaşıyorlar: "Madem bu kadar mutlusunuz, neden evlenmediniz?"

İşte 80 yaşındaki Goldie Hawn, Entertainment Tonight'a verdiği bir röportajda yine aynı soruyla karşılaştı.

Yılların oyuncusu, 75 yaşındaki Kurt Russell ile neden evlenmediğini şöyle anlattı: "Evlenmenin, ikimizden de hiç istemediğimiz bir şeyi alacağını düşündük. Biz her gün yine ve yeniden birbirimizi seçmek istiyoruz."

Goldie Hawn, bir ilişkide birlikte olduğu kişiyi sahiplenmeyi sevmediği için de evliliğe yanaşmadığını sözlerine.

ÖZGÜR HİSSETMEK ÖNEMLİ:  Hawn'ın altını çizdiği bir başka ayrıntı da insanın, bir ilişkide de olsa kendini özgür hissetmesinin ne kadar önemli olduğu. Bu konuda da "Kim olduğumuz, nasıl düşündüğümüz konusunda özgür hissedersek mutlu oluruz. Bence herkes kendisiyle mutlu olmak ister" dedi Goldie Hawn.

ONU HALA ÇEKİCİ BULUYOR: Oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda da aradan geçen bunca yıla rağmen Kurt Russell'ı hala bir erkek olarak çekici bulduğunu söylemişti.

KALABALIK BİR AİLE OLDULAR 
Goldie Hawn ve Kurt Russell, 1983 yılında Swing Shift filminin setinde romantik ilişki yaşamaya başladılar.

Ünlü çiftin 39 yaşında Wyatt adında bir oğlu bulunuyor.

Bu arada Hawn daha önce müzisyen Bill Hudson ile evliydi. Bu evliliğinden de Oliver ve Kate adında iki çocuğu var.

Kurt Russell da ilk evliliğini Season Hubley ile yapmıştı. Bu evlilikten de Boston adında bir oğlu bulunuyor.

Hawn ve Russell geniş aileleriyle birlikte mutlu bir hayat sürdürüyor.

