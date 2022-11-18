Bir yastıkta 3 ay! Onların da evlilikleri çok kısa sürdü...

Haberin Devamı

Özge Ulusoy-Ferruh Taşdemir (24 saat)

Ailenin itirazına rağmen Çeşme’de yıldırım nikâhıyla evlendiler, Özge Ulusoy’un annesi nikâhı bastı.

Babası deli raporu alıp evliliğe engel olmak için onu hastaneye götürdü ve itiraz edince orada dövdü. 24 saat süren bu evlilik bitti...

Hande Ataizi-Fethi Pekin(24 saat)

8 aydır birliktelerdi. Fakat Pekin’in ailesi gelini istemiyordu.

Ataizi, evlilik sözleşmesi imzalamayı önce kendisi teklif etti. Damat buna gerek görmedi, nikâhtan sonra Ataizi’nin önüne sözleşme koyunca evlilik sona erdi. Ataizi, 2 yıl önce bana verdiği röportajda bu izdivaç için “Bir günlük evliliğim gereksiz atraksiyondu” yorumunu yaptı.

Haberin Devamı

Ajda Pekkan-Coşkun Sapmaz (6 gün)

Adana’nın en zengin ailelerinden birinin oğluydu Coşkun Sapmaz.

1973’te İstanbul’da sürpriz bir evlilik yaptı ama babası karşı çıkınca bu evlilik sadece 6 gün sürebildi. İkili bir daha asla görüşmedi, o kadar ki Pekkan eski eşinin cenazesine bile gitmedi.

Ebru Gündeş-Ömer Durak (3 ay)

Müzik şirketinin avukatıyla 2 yıl 3 ay aşk yaşayan Gündeş, evlendikten yaklaşık 3 ay sonra ayrılık acısıyla sarsıldı:

“Bir gecede, bir saatte bitti. Nedenini ne ben ona sorabildim, ne o bana sorabildi. Hâlâ aşığım. 15 gün yemek yiyemedim. Fizik olarak 25 yaşındayım ama beyin olarak 40 yaşında bir kadın gibi hissediyorum...”

Zerrin Özer-Murat Akıncı (36 saat)

61 yaşındaki Özer, kendisinden yaşça küçük Murat Akıncı hakkında nikâhın hemen ertesi günü çıkan dolandırıcılık iddiaları nedeniyle hastanelik oldu, hastaneden çıkar çıkmaz mahkemeye başvurdu.

Haberin Devamı

Eşi ve kayınvalidesi hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Bunlar da var...

Hadise-Mehmet Dinçerler (5 ay)





Bu evlilik sonsuza kadar 3.5 milyon liralık olduğu iddia edilen yüzükle hatırlanacak. Hadise konerinde yüzüğü çıkarıp yere attı.

Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı (9 ay)





İlk evlilikleri 9 ay sürdü ama bu çiftin ilginçliği, boşanmaya doyamamaları. Akçıl, ikinci boşanmada “5 aydır ayrıydık. Prosedürü yerine getirdik” dedi.

Bülent Ersoy-Armağan Uzun (9 ay)





Haberin Devamı

Ses yarışmasında tanıştılar, damat genç bir kızla görüntülenince tek celsede boşandılar. Uzun bu evliliği bazı vaatler karşılığında kabul ettiğini açıkladı.

Demet Akalın-Önder Bekensir (6 ay)





Fırtınalı aşkın sonu çok tatsız bitmiş, dolandırıldığını ileri süren Demet Akalın mahkemeye Bekensir’in bir erkekle sarmaş dolaş fotoğrafını da sunmuştu.

Demet Akalın-Oğuz Kayhan (4 ay)





Damat, gelinin İstanbul’da sahneye çıkmasını istemiyordu, gelin çıkıyordu. Akalın bu evlilikten sonra şunları söyledi: “Belki iki tokat atsaydı otururdum.”

Seda Sayan-Rıdvan Kılıç (6 ay)

Haberin Devamı





Sonra altı kez daha evlenecek olan Seda Sayan’ın ilk evliliği. Rıdvan Kılıç GS’de futbolcuydu. Bir sonraki evliliği de bir futbolcuyla oldu.