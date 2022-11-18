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Bir yastıkta 3 ay! Onların da evlilikleri çok kısa sürdü...

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#Merve Boluğur#Mert Aydın#Özge Ulusoy
Bir yastıkta 3 ay Onların da evlilikleri çok kısa sürdü...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 11:43

Merve Boluğur’un 44 gün süren evliliği, “bir yastıkta bir ömür” diye başlayıp hezimetle sonuçlanan diğer izdivaçları akla getirdi. Aralarında sadece haftalar, günler, hatta saatler sürenler var.

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Özge Ulusoy-Ferruh Taşdemir (24 saat)

Ailenin itirazına rağmen Çeşme’de yıldırım nikâhıyla evlendiler, Özge Ulusoy’un annesi nikâhı bastı.

Bir yastıkta 3 ay Onların da evlilikleri çok kısa sürdü...

Babası deli raporu alıp evliliğe engel olmak için onu hastaneye götürdü ve itiraz edince orada dövdü. 24 saat süren bu evlilik bitti...

Hande Ataizi-Fethi Pekin(24 saat)

8 aydır birliktelerdi. Fakat Pekin’in ailesi gelini istemiyordu.

Bir yastıkta 3 ay Onların da evlilikleri çok kısa sürdü...

Ataizi, evlilik sözleşmesi imzalamayı önce kendisi teklif etti. Damat buna gerek görmedi, nikâhtan sonra Ataizi’nin önüne sözleşme koyunca evlilik sona erdi. Ataizi, 2 yıl önce bana verdiği röportajda bu izdivaç için “Bir günlük evliliğim gereksiz atraksiyondu” yorumunu yaptı.

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Ajda Pekkan-Coşkun Sapmaz (6 gün)

Adana’nın en zengin ailelerinden birinin oğluydu Coşkun Sapmaz.

Bir yastıkta 3 ay Onların da evlilikleri çok kısa sürdü...

1973’te İstanbul’da sürpriz bir evlilik yaptı ama babası karşı çıkınca bu evlilik sadece 6 gün sürebildi. İkili bir daha asla görüşmedi, o kadar ki Pekkan eski eşinin cenazesine bile gitmedi.

Ebru Gündeş-Ömer Durak (3 ay)

Müzik şirketinin avukatıyla 2 yıl 3 ay aşk yaşayan Gündeş, evlendikten yaklaşık 3 ay sonra ayrılık acısıyla sarsıldı:

Bir yastıkta 3 ay Onların da evlilikleri çok kısa sürdü...

“Bir gecede, bir saatte bitti. Nedenini ne ben ona sorabildim, ne o bana sorabildi. Hâlâ aşığım. 15 gün yemek yiyemedim. Fizik olarak 25 yaşındayım ama beyin olarak 40 yaşında bir kadın gibi hissediyorum...”

Zerrin Özer-Murat Akıncı (36 saat)

61 yaşındaki Özer, kendisinden yaşça küçük Murat Akıncı hakkında nikâhın hemen ertesi günü çıkan dolandırıcılık iddiaları nedeniyle hastanelik oldu, hastaneden çıkar çıkmaz mahkemeye başvurdu.

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Bir yastıkta 3 ay Onların da evlilikleri çok kısa sürdü...

Eşi ve kayınvalidesi hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Bunlar da var...

Hadise-Mehmet Dinçerler (5 ay)

Bir yastıkta 3 ay Onların da evlilikleri çok kısa sürdü...

Bu evlilik sonsuza kadar 3.5 milyon liralık olduğu iddia edilen yüzükle hatırlanacak. Hadise konerinde yüzüğü çıkarıp yere attı.

Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı (9 ay)

Bir yastıkta 3 ay Onların da evlilikleri çok kısa sürdü...

İlk evlilikleri 9 ay sürdü ama bu çiftin ilginçliği, boşanmaya doyamamaları. Akçıl, ikinci boşanmada “5 aydır ayrıydık. Prosedürü yerine getirdik” dedi.

Bülent Ersoy-Armağan Uzun (9 ay)

Bir yastıkta 3 ay Onların da evlilikleri çok kısa sürdü...

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Ses yarışmasında tanıştılar, damat genç bir kızla görüntülenince tek celsede boşandılar. Uzun bu evliliği bazı vaatler karşılığında kabul ettiğini açıkladı.

Demet Akalın-Önder Bekensir (6 ay)

Bir yastıkta 3 ay Onların da evlilikleri çok kısa sürdü...

Fırtınalı aşkın sonu çok tatsız bitmiş, dolandırıldığını ileri süren Demet Akalın mahkemeye Bekensir’in bir erkekle sarmaş dolaş fotoğrafını da sunmuştu.

Demet Akalın-Oğuz Kayhan (4 ay)

Bir yastıkta 3 ay Onların da evlilikleri çok kısa sürdü...

Damat, gelinin İstanbul’da sahneye çıkmasını istemiyordu, gelin çıkıyordu. Akalın bu evlilikten sonra şunları söyledi: “Belki iki tokat atsaydı otururdum.”

Seda Sayan-Rıdvan Kılıç (6 ay)

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Bir yastıkta 3 ay Onların da evlilikleri çok kısa sürdü...

Sonra altı kez daha evlenecek olan Seda Sayan’ın ilk evliliği. Rıdvan Kılıç GS’de futbolcuydu. Bir sonraki evliliği de bir futbolcuyla oldu.

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#Merve Boluğur#Mert Aydın#Özge Ulusoy

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