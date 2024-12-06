Bir yastıkta 25 yıl geçti... Hediyesi dört güzel çocuk oldu 

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Erkek, tıpkı diğer örneklerinde olduğu gibi gelecekte ülkesinin tahtına oturacak bir veliaht prens idi.

Kadın ise yine Kate Middleton'dan bu yana modern Külkedisi diye nitelendirilen genç kadınların aksine soylu bir ailenin kızı.. Babası zengin ve saygın bir kont ve annesi de gerçek bir prenses torunu.

Bu sarışın, mavi gözlü genç kız, ülkesinin kralı olmaya hazırlanan genç adamla evlendi... Düğünleri de görkemliydi. Aradan geçen yıllar içinde dört tane çocukları oldu...

Yine evlendikten sonra o prens tahtına kavuştu... Zaten ayrıcalıklı bir ailede dünyaya gelip büyüyen güzel kadın da bütün bu ayrıcalıkların en üst basamağına çıktı ve ülkesinin kraliçesi oldu.

İşte bu çift, geçtiğimiz hafta evliliklerinin 25'inci yılını kutladı. Hem de sanki birbirlerine "ölünceye kadar birlikte" sözünü verdikleri günmüş gibi pozlar eşliğinde.

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GELİN VE DAMAT GİBİ POZ VERDİLER

Sözü daha fazla uzatmadan söyleyelim... Bu çift, Belçika Kralı Philippe ise karısı Kraliçe Mathilde…

1999 yılının aralık ayında evlenen çift, bu mutlu günün 25'inci yıl dönümünü kutladı. Bunun şerefine de özel pozlarını aileye ait resmi Instagram hesabından paylaştılar...

O fotoğraflarda Philippe'in üzerinde düğündeki üniforması yoktu. Mathilde de gelinliğini giymemişti. Ama ikisi de sanki gelin ve damat gibi görünüyordu.

Philippe siyah bir takım elbise giymişti, Mathilde de beyaz kıyafeti içindeydi.

Daha da ilginci tıpkı bundan 25 yıl önce olduğu gibi gözlerini birbirlerinden alamıyorlardı.

Mathilde ve Philippe, evliliklerinin 25'inci yılını, yani gümüş yıl dönümünü kutladılar.





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EN BÜYÜK ÇOCUKLARI ELISABETH DÜNYA SAHNESİNDE DİKKAT ÇEKİYOR

51 yaşındaki Mathilde ve 64 yaşındaki Philippe, söz gelimi İngiliz kraliyet ailesi kadar göz önünde ve olaylarla dolu bir hayat yaşamıyorlar.

Ama son yıllarda büyük kızları Veliaht Prenses Elisabeth'in de katkısıyla daha fazla dikkat çekmeye başladılar.

Mathilde ile Philippe'in 25 yıllık evliliğinin başlangıç noktasına gelirsek...

Kont Patrick d'Udekem d'Acoz ve Polonyalı bir prensesin torunu olan Anna Maria Komorowska'nın kızı olarak dünyaya gözlerini açtı Mathilde.

Varlıklı bir aileden geliyordu ama yüksek öğrenim görmeyi ihmal etmedi. Mathilde, konuşma terapisti olarak çalışmaya başladı...

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TENİS OYNARKEN TANIŞIP AŞKLARINI UZUN SÜRE GİZLİ TUTTULAR

O dönemde prens olan Philippe ile 1996 yılında tenis oynarken tanıştılar. Aralarında bir aşk doğdu ama bunu uzun süre gizli tuttular.

Tanışmalarından üç yıl sonra nişan duyurusu yapıldığında bu ülkede büyük heyecan yarattı. Sonra da 4 Aralık 1999 günü hayatlarını resmen birleştirdiler.

Bu evliliğin ardından Mathilde, "prenses" unvanını aldı.

Düğünde prens adet olduğu üzere askeri üniforma giydi... Mathilde ise üzerindeki beyaz gelinliği ile günün en çok dikkat çeken kişili oldu.

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DUVAĞI 120 YILLIK

Edouard Vermeulen imzalı özel dikin bir gelinlik giydi Mathilde. Gelinliğinin sade çizgileri Ortaçağ modasından esintiler taşıyordu.

Duvağında ise ilk kez damadın büyükannesi tarafından kullanılan aile yadigarı bir dantel kullanıldı. Bu parça, dönemin kraliçesi Paola'nın sandığından ödünç alınmıştı.

Mathilde'nin başını ise yine Belçika kraliyet ailesine ait elmas bir taç süsledi.

Özetle tenis oynarken tanışan Mathilde ve Philippe, böyle gösterişli bir törenle evlendiler.

Aradan geçen yıllar içinde geleceğin kraliçesi Elisabeth, ardından Gabriel, Emmanuel ve Eleonore adını verdikleri iki kız iki erkek çocukları dünyaya geldi.

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Çiftin en büyük çocuğu Veliaht Prenses, önce Oxford Üniversitesi'ni bitirdi. Sonra da öğrenimine ABD'de Harvard'da devam etmeye karar verdi. Çift, kızlarının Oxford'daki mezuniyet töreninde de onun yanındaydı.





Mathilde ve Philippe'nin ikisi kız ikisi erkek dört tane çocuğu bulunuyor.





Dünya sahnesinde halktan ailelerden gelip sonra da ülkelerinin veliaht prensleriyle evlenen, sonunda da kraliçe olan birçok kişi var. Eski bir gazeteci olan İspanya Kraliçesi Letizia, geçmişte hostes olarak çalışan İsveç kraliçesi Silvia, aslen Arjantinli olan Hollanda Kraliçesi Maxima, Danimarka kraliçesi Mary bunun örneklerinden biri. Gelecekte kocası William tahta çıktığında Kate Middleton da halktan gelen kraliçe olarak tahta geçecek. Mathilde ise ilk anda bu örneklerden biri gibi görülse de tam olarak öyle değil aslında. Her ne kadar doğuştan bir kraliyet ailesine mensup olmasa da soyluluk unvanı taşıyan bir aileden geliyor.